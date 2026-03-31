《無限暖暖》2.4版本「噓！森林不必聽」登場 披上紅斗篷與大喵攜手作戰

開放世界換裝冒險遊戲《無限暖暖》2.4版本「噓！森林不必聽」於3月27日上線。本次更新開放了充滿謎團的迷霧森林全新劇情，且暖暖最好的夥伴「大喵」將在版本更新後和暖暖一起—並肩作戰，並推出多項限時活動與全新五星共鳴套裝「她是不馴火」。參與版本活動可獲得限定服裝、限定名片、共鳴道具、2500+鑽石、稱號等豐厚獎勵！

《無限暖暖》2.4版本。圖/無限暖暖提供

「噓！森林不必聽」 迷霧森林全新劇情開放

隨著「落幕之日」結束，伊贊之土雖逐漸淨化，但在巨木之森深處仍殘留著詭譎的瘴氣與黑色荊棘。在全新的風物任務「噓！森林不必聽」中，搭配師將化身為戴紅帽的粉頭髮姑娘，為生病的「外婆」送麵包。

《無限暖暖》2.4版本。圖/無限暖暖提供

完成任務可獲得限定上衣「狩獵真相」、襪子「未馴服的森林」、限定名片「她們的故事」及鑽石、養成材料。

「變強吧，大喵！」大喵戰鬥常駐玩法上線

改變喵生命運，不做弱小的喵，要和暖暖一起並肩作戰！推進風物任務「變強吧，大喵！」，即可免費獲得「大喵斗篷·戰意」；完成風物任務「變強吧，大喵！」後，在「美鴨梨」介面裡找到「大喵變強指南」，還可以幫助大喵進一步提升戰鬥能力。

《無限暖暖》2.4版本。圖/無限暖暖提供

此外，「若勇氣開出花」任務將於4月10日接續開啟。傳說中的「菇菇三俠」重返蝸牛城，完成任務可獲得三星套裝設計圖「勇者傳說」，並正式解鎖新的協戰夥伴「多米巴巴」。

五星帥氣套裝「她是不馴火」登場

月光撕開濃霧，落入夜色森林。紅斗篷撕碎謊言，把傷痕遮蔽。首個協戰能力全新五星套裝「她是不馴火」登場。

《無限暖暖》2.4版本。圖/無限暖暖提供

《無限暖暖》2.4版本。圖/無限暖暖提供

●五星套裝「她是不馴火」： 服裝主屬性帥氣，具有「狩獵輓歌·協戰」能力，可在伊贊之土召喚協影同伴「狩月獵狼」。暖暖可透過舉槍標記敵人，狩月獵狼隨後施加追擊，對被標記的敵人施加的傷害提升或由獵狼拋接發動騰空重擊；當力量蓄滿，獵狼將化身巨大形態進入「協狩狀態」，由暖暖直接操控，展現強大戰鬥力。

●專屬擺飾「未醒的森林」： 累積共鳴達160次即可領取。在森林低語中，與擺飾互動將切換為特定睡衣部件，在微光中安然小憩。

此外，往期人氣四星限定共鳴「悠然茶歇之時」與「追逐流星的魚」也將同步限時復刻，先前錯過的搭配師務必把握機會。

《無限暖暖》2.4版本。圖/無限暖暖提供

拍照創作與服裝搭配全面升級

2.4版本更新後同步針對核心玩法進行優化，搭配師在奇迹大陸可以更靈活穿搭拍照。

●「趣拼海報」編輯介面優化： 新增自動全螢幕隱藏 UI 功能，並支援手動調整照片區域；

●雙人動作新增單人兼容性： 雙人動作現在也能由單人自由演繹。此外，「留影沙漏」上限提升至 100張，並支援縮略圖快速點讚。

●服裝系統自由度提升： 正式開啟「戒指疊穿」功能，支援多個手指同時佩戴部件；同步開放「她是不馴火」等套裝能力手持物發放與虹染，並針對多款大喵斗篷新增專屬換裝動作。

※ 更多關於家園擴建、營收系統及介面互動的詳細優化內容，請至《無限暖暖》官方網站查閱完整版本公告。

TwitchDrops 看直播領獎勵

本次版本Twitch掉寶活動同步開啟！3月27日11:00~4月23日10:59期間，在Twitch平台上觀看「無限暖暖」分類下且開啟掉寶功能的實況頻道，即可累積觀看進度，賺取遊戲獎勵。👉活動網頁

《無限暖暖》2.4版本。圖/無限暖暖提供

《無限暖暖》2.4版本「噓！森林不必聽」於3月27日登錄 PC、PlayStation™Store、Epic Games Store、手機雙平台（Android & iOS）免費下載遊玩。