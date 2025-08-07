《鬼滅之刃無限城篇》上億票房歸功動畫團隊？Jump主編：漫畫沒那麼好，戰鬥場景不夠精彩

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》是改編自吾峠呼世晴著作漫畫系列《鬼滅之刃》的日本動畫電影系列，由近藤光擔任總導演，外崎春雄執導，ufotable負責製作、編劇。自7月18日在日本上映票房高達176億日圓（約台幣35.7億元），再度引爆現象級熱潮。電影院座無虛席，周邊商品熱銷，各大媒體爭相報導。

然而，在這股狂熱中，卻有許多人露出困惑表情：「等等，這部為什麼還在紅？」這場討論起源於日本網友的推文，他說每次和朋友聊起《鬼滅之刃》，十有八九都會說：《鬼滅》現在都完結好幾年了，應該沒啥熱度。但當他走進電影院，看到洶湧人潮，才驚訝發現：「原來大家都還在追！」甚至有人戲稱這是全日本患的「只有我懂鬼滅的好」症候群。

日本網友討論《鬼滅之刃》的發文。圖/擷取自x.com/taiyo_181/status/1951979428092707256

前《Jump》主編的「毒舌」評價

在這場熱議中，前《週刊少年Jump》主編鳥島和彥在公開訪談中直言：「如果只看漫畫本身，說實話，並沒有那麼好。」他認為《鬼滅之刃》的成功主要歸功於動畫，並以「漫畫是咖啡豆，動畫是沖煮後的成品」來比喻自己的觀點，強調動畫團隊ufotable將「原本生的咖啡豆煮成了一杯真正特別的咖啡」。

鳥島和彥還批評漫畫原作戰鬥場景「缺乏精彩度」，建議可以多參考《七龍珠》的動態表現。這番言論一方面肯定了ufotable動畫團隊的巨大貢獻，另一方面也引來許多漫畫粉絲的反彈。

前《週刊少年Jump》主編鳥島和彥討論《鬼滅之刃》的發文。圖/擷取自x.com/sandman_AP/status/1948843941434212512

動畫派vs.原作派：到底是誰成就了《鬼滅之刃》？

支持動畫派的觀點：這派網友認為，是動畫的精良製作拯救了《鬼滅之刃》。有人直言：「真的可以說是被動畫救起來的，有看過漫畫劇情的都知道。」動畫的高品質視覺表現，才是吸引新讀者的主要原因。

支持原作派的觀點：另一派網友認為，原作的底蘊才是成功的基石。別忘了，《鬼滅》漫畫可是打破了2億冊銷量的記錄。不少人表示，看完動畫第一季後，就立刻轉去看漫畫，並且一口氣看完。故事中深刻的情感刻畫，尤其是對反派背景的細膩描寫，才是真正打動人心的核心，動畫只是在此基礎上錦上添花。他們也指出，前主編鳥島和彥並非每次都判斷正確，他當年也曾不看好《航海王》。

不可否認，《鬼滅之刃》的動畫製作水準堪稱業界天花板。自ufotable接手以來，每一季的動作場面、光影表現與節奏掌握，都已是教學範本等級。尤其在無限列車篇和遊郭篇中，動畫不僅還原了漫畫，更是透過視覺再創造，將情感渲染推向高峰。動畫製作團隊的精湛技術與藝術才華，將漫畫的潛力徹底釋放，這點是許多粉絲與業界人士都認同的事實。

