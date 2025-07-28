《瓦干達之眼》漫威《黑豹》外傳影集 瓦干達特工追尋失竊汎金屬

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《瓦干達之眼》。圖/Disney+ 提供
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《黑豹》系列的全新外傳《瓦干達之眼》將於8月1日在Disney+全球上架全四集！

這部影集由執導兩集《黑豹》的萊恩·庫格勒擔任執行製作，以獨特的單元劇形式呈現。講述瓦干達祕密組織「哈圖特澤拉澤」中勇敢的戰犬們穿越、執行任務的旅程。在這場橫跨世界各地的冒險中，他們必須完成危險任務，找回那些遺失的汎合金文物。故事起始於西方時代末期，瓦干達的頂尖特工將秘密潛入世界各地，從敵人手中奪回失竊的汎金屬文物，同時必須避免引起外界注意。這些收復任務的過程，也將觸及「美國隊長」的汎金屬盾牌流落至人類手中所帶來的深遠影響。

《瓦干達之眼》。圖/Disney+ 提供

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