《戴帽子的貓》220字的魔幻力量成就經典童話傳奇

《戴帽子的貓》（The Cat in the Hat）是一本於1957年出版的經典兒童文學，由美國著名的作家兼插畫家蘇斯博士（Dr. Seuss）創作。令人驚訝的是，蘇斯博士僅僅使用了220個簡單的英文字彙，就寫成了這本讓孩子們百看不厭的繪本。書中戴著紅白條紋高帽、手拿柺杖、繫著紅色領結的「戴帽子的貓」，也因此成為美國家喻戶曉的童話人物。根據美國《出版人週刊》在2001年統計的「百大暢銷童書」榜單，《戴帽子的貓》（1957年出版）榮登第9名，證明了其跨越時代的魅力。此外，這部經典作品曾於1971年和2003年被兩度改編成動畫和電影，將這個充滿想像力的故事帶上大銀幕。

《戴帽子的貓》改編動畫2026年將以長片的形式躍上大銀幕，這是一場史詩般的瘋狂冒險旅程，充滿創意點子、惡作劇與奇幻魔法。戴帽子的「貓」一角由比爾哈德負責配音——展現他那招牌的幽默、獨特方式為孩子帶來歡樂，帶領觀眾踏上一段奇幻的旅程，進入一個前所未見的世界。

在本片中，我們的英雄接下了想像力與靈感研究所有限責任公司迄今最艱鉅的任務：為蓋比和賽巴斯汀這對姊弟加油打氣，他們正為搬到新城鎮而苦惱。對這位過去以行事過激而聞名的闖禍精來說，這可能是他證明自己的最後機會……否則他就會失去他的魔法帽！

與哈德共同擔任配音的主要班底包括：霍奇爾戈梅茲、麥特貝瑞、昆塔布倫森、寶拉佩爾，另外還有迪亞哥馬汀尼斯、吉安卡洛伊坡托、亞美莉卡費雷拉、楊伯文，以及泰塔斯伯傑斯。華納兄弟動畫電影公司的首部長片電影《戴帽子的貓》，由亞歷山卓卡洛尼和艾莉卡里維諾亞共同執導，本片將由華納兄弟影業負責全球發行。《戴帽子的貓》2026年春節大銀幕鉅獻。

《戴帽子的貓》。圖/華納兄弟提供

《戴帽子的貓》。圖/華納兄弟提供

《戴帽子的貓》。圖/華納兄弟提供

《戴帽子的貓》。圖/華納兄弟提供