《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》台東熱氣球升空 45週年好口碑5歲小孩指定三刷

國語配音版預告公布！熟悉聲音暖心回歸

連續6週蟬聯日本票房冠軍，動員超過378萬人次，賣座超過45.6億日圓的《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》，將於7月18日在台灣同步上映國語配音版、日語原音版，國語配音版預告釋出。熟悉的哆啦A夢、大雄、胖虎、靜香、小夫的聲音再度溫暖回歸，陪伴大小觀眾展開全新冒險！國語版配音陣容堪稱黃金組合，為哆啦A夢配音的陳美貞、大雄配音員楊凱凱、靜香配音員許淑蘋、胖虎配音員于正昌，以及小夫配音員劉傑，聽到國語配音令人倍感親切。

此外，曾為《鬼滅之刃》竈門炭治郎獻聲的錢欣郁，這次擔綱新角色查伊的配音，精彩演出令人期待。《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》中還有多位特別角色，包括由亮亮配音的可蕾雅、由蔣慶妍配音的麥羅，以及由歐祖豪配音的帕爾，將一同帶來豐富細膩的聲音魅力，為這段奇幻旅程增添更多感動與驚喜。《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》將於7月18日在台灣同步上映國語配音版、日語原音版！

「水準高得驚人」網友激推口碑炸裂！系列最高評價作品誕生

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》不僅票房成績顯著，口碑更是好評如潮！不但在日本「Yahoo!」獲得了「電影哆啦A夢系列」歷年來最高分的4.5顆星，在日本權威影評網站「Filmarks」獲得系列影史最高分的4.1顆星，在「映画.com」也拿到「電影哆啦A夢」眾多作品中影史最高分的4.3顆星評價，是歷年哆啦A夢系列電影當中綜合評價最高的作品。

日本網友紛紛讚譽，「我已經不記得上次這麼目不轉睛地看完一部電影是什麼時候了。」、「後半的動作場面作畫之精緻，幾乎讓人忘記這是平常在電視上看的哆啦A夢，演出與畫面的水準高得驚人。」、「劇情精彩、配樂出色，畫面震撼又充滿感動！」、「絕對配得上電影哆啦A夢45週年紀念作品的名號。」、「非常推薦小學生或幼兒欣賞！我的5歲孩子已經看了2次，還想看第3次。」

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

電影資訊網「MOVIE WALKER PRESS」報導指出，《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》從片頭曲的動畫就十分用心融合「繪畫」主題，劇情不僅融合了會讓鐵粉會心一笑的名作場面，也包含許多嶄新的元素，更是將大雄與哆啦A夢的深厚友誼描寫地十分令人動容。報導甚至稱本片是2006年日本更換聲優之後，無論與重製或原創相比，都是最出眾亮眼的電影。

影評人細野真宏稱讚：「不僅最重要的故事合乎邏輯，伏筆也收得相當漂亮，可說是歷代電影中最高等級！」也有影評人認為「無論故事情節、笑點及情感都相當豐富，不愧為電影 45 週年紀念作品」。

哆啦A夢熱氣球登場！15週年台東熱氣球嘉年華迎盛典

此外，2025臺灣國際熱氣球嘉年華於7月5日登場，今年是《電影哆啦A夢》系列45週年，也是熱氣球嘉年華15週年，縣府特別取得授權，推出全新「哆啦A夢熱氣球」迎接盛典！除了哆啦A夢熱氣球外，台東市區還有多處打卡亮點，包含巨型氣模裝置、巨無霸扭蛋機、地標打卡地點、以及哆啦A夢主題彩繪公車，讓大小朋友感受滿滿的哆啦A夢魅力👉2025臺灣國際熱氣球嘉年華7/5-8/21

2025臺灣國際熱氣球嘉年華《哆啦A夢》熱氣球。圖/車庫娛樂提供

2025臺灣國際熱氣球嘉年華《哆啦A夢》熱氣球。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供