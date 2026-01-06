宮﨑駿85歲生日快樂：從《魯邦三世》到《蒼鷺與少年》19部經典溫暖我心

宮﨑駿（日語：宮﨑 駿／みやざき はやお）1941年1月5日生於東京都文京區，身為當代日本最具影響力的動畫大師、導演與漫畫家，他目前不僅是吉卜力工作室的靈魂核心，更致力於推廣動畫文化，守護著三鷹之森吉卜力美術館這座夢想搖籃。

宮﨑駿童年時期因體弱多病，在最灰暗的時刻遇見了手塚治虫的漫畫，那道光照亮了他的生命，也種下了創作的種子。他立志要創作出能為孩子帶來美好回憶的作品，堅持成為一位「有理想的現實主義者」，透過日復一日的創作，編織出了一個龐大的幻想世界。

自 1963 年投身動畫界以來，宮﨑駿已在畫稿間耕耘超過一甲子。他那「永不停歇」的職人精神堪稱傳奇：職業生涯中曾七度宣佈退休，卻又七度因對創作的熱愛而東山再起。他將一生毫不保留地獻給了動畫藝術，也因此被後世尊崇為影壇的長青樹。

以下整理了宮﨑駿大師1979年到2023年主要的動畫電影19部，這些作品雖風格各異，卻共同編織著環保、戰爭與生命哲思等深沉議題。他筆下的每個角色、每一幕風景，都具備教化人心、治癒傷痕的力量。祝福宮﨑駿爺爺，1月5日生日快樂！

1、《魯邦三世：卡里奧斯特羅城》1979年12月15日於日本上映

《魯邦三世：卡里奧斯特羅城》1979年12月15日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

2、《風之谷》1984年3月11日於日本上映

《風之谷》1984年3月11日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

3、《天空之城》1986年8月2日於日本上映

《天空之城》1986年8月2日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

4、《龍貓》上映日期: 1988年4月16日於日本上映

《龍貓》上映日期: 1988年4月16日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

5、《魔女宅急便》上映日期: 1989年7月29日於日本上映

《魔女宅急便》上映日期: 1989年7月29日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

6、《歲月的童話》上映日期: 1991年7月20日於日本上映

《歲月的童話》上映日期: 1991年7月20日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

7、《紅豬》上映日期: 1992年7月18日於日本上映

《紅豬》上映日期: 1992年7月18日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

8、《平成狸合戰》1994年7月16日於日本上映

《平成狸合戰》1994年7月16日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

9、《心之谷》1995年7月15日於日本上映

《心之谷》1995年7月15日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

10、《魔法公主》1997年7月12日於日本上映

《魔法公主》1997年7月12日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

11、《神隱少女》2001年7月20日於日本上映

《神隱少女》2001年7月20日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

12、《貓的報恩》2002年7月30日於日本上映

《貓的報恩》2002年7月30日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

13、《霍爾的移動城堡》2004年11月20於日本上映

《霍爾的移動城堡》2004年11月20於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

14、《地海戰記》2006年7月29於日本上映

《地海戰記》2006年7月29於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

15、《崖上的波妞》2008年7月19於日本上映

《崖上的波妞》2008年7月19於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

16、《借物少女艾莉緹》2010年7月17於日本上映

《借物少女艾莉緹》2010年7月17於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

17、《來自紅花坂》2011年7月16於日本上映

《來自紅花坂》2011年7月16於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

18、《風起》2013年7月20於日本上映

《風起》2013年7月20於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

19、《蒼鷺與少年》2023年7月14日於日本上映

《蒼鷺與少年》2023年7月14日於日本上映。圖/擷取自吉卜力工作室（スタジオジブリ）

《與夢前行 宮﨑駿》紀錄片，令人得以深入了解動畫大師堅持一輩子的創作理念與獨到人生哲學。圖/甲上娛樂提供

《與夢前行 宮﨑駿》宮﨑駿在桌前伏案作畫的背影，令人聯想到《蒼鷺與少年》男主角真人。圖/甲上娛樂

《與夢前行 宮﨑駿》宮﨑駿為了小朋友在吉卜力工作室旁買了一塊地，暖心回饋社會。圖/甲上娛樂

《與夢前行 宮﨑駿》。圖/甲上娛樂提供