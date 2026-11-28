陸劇 《今天是太陽雨》以細膩的筆觸描繪年輕人在現實生活中的掙扎與成長 ，從家庭責任、經濟壓力到友情、愛情與自我實現，透過角色之間的相遇與陪伴，呈現每個人在生活中努力前行的模樣。劇中不只有令人動容的情感互動，更有許多直擊人心的經典台詞 ，像是「過得普通，也是一種幸運」、「人會感到悲傷，是因為愛」，道出生活裡那些難以言說的委屈與溫柔。

有些人出現在生命中，不一定是為了給出答案，而是在最難熬的時候，讓你知道自己並不孤單。以下整理《今天是太陽雨》24句經典台詞，從現實生活的無奈、珍貴的人際關係 ，到勇敢追尋自己的方向，一起感受劇中那些關於人生的深刻體悟。

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一、關於人生與現實：努力生活，也別忘了善待自己

★01.「明明我們都輸了，我卻覺得比贏的時候更不孤單。不是愛情，不是友情，更算不上理解，只是一種確認，確認這個世界上還有人和我一樣在淋雨。」

★02.「人會感到悲傷，是因為愛。不要在悲傷的時候輕視自己，這也是對那份愛的辜負。」

★03.「那些明亮的時刻總是出現得十分模糊，唯有受傷的瞬間，才會讓人對一段關係產生實感。我尚未明白，一個人的到來，是他身後所有昨天的到來。」

★04.「不需要學書法，不需要吃自己不喜歡的東西，也不需要用周女士代替媽媽的稱呼。你可以做你自己，不需要安慰任何人，因為你能從那場事故裡活下來，本身就是一種安慰。」

★05.「陳硯周，我以前看過一部電影，電影裡說死亡不是生命的終點，只要我們還在講這個人的故事，他就沒有退場。不需要鄭重其事的紀念，不需要驚天動地的和解，僅僅是在某個毫無準備的瞬間，脫口而出這個人的名字，那就是一次重逢。」

★06.「我從來不會告訴自己我要贏，我只是想著不能輸。想要贏是因為有期待，不能輸是因為沒退路。」

★07.「有時候，我覺得自己住在灰裡面，不是那種很髒的灰，是那種債務像填不完的窟窿、兼職永遠不會結束的灰。日子薄薄的、輕輕的，落下來也不會有聲音，但他是那種會把灰吹開的人，把你從灰裡拉出來，帶你去浪費一點時間，而這一點時間，剛好夠讓生活重新變得可以呼吸。」

圖：《今天是太陽雨》官微

★08.「過得普通，也是一種幸運。」

★09.「我聽過這樣一句話，看人先看鞋。不同的鞋子會帶人走上不同的路，只有雨天的鞋子是例外，它會讓每個人陷入平等的狼狽，會讓我覺得我和他們沒什麼不一樣。」

★10.「家養的貓打架是為了玩耍，流浪的貓打架是為了活下去。」

★11.「只有什麼都擁有的人，才能目光長遠、來日方長。」

圖：《今天是太陽雨》官微

★12.「活得越用力的人，生活越覺得你經得起折騰。我把每一樣東西都用到了極限，結果在最不能輸的一天，輸給了我自己。」

二、關於愛與陪伴：真正珍貴的關係，不只有愛情

★13.「世界上是只有戀愛這一種關係嗎？還是說，信任和支持只能出現在戀愛關係裡面？你這話說的，讓我都有點可憐你了。」

★14.「我看見了一個人，一個看上去永遠不會幸福起來的人，她身上，像背著一座五指山，但是，在你都不知道背著這座山要怎麼喘氣的時候，她卻跑起來了。」

★15.「我喜歡太陽雨，它代表著這場雨很快就會結束，並且大概率會有彩虹出現。」

圖：《今天是太陽雨》官微

★16.「只要我們沒有忘記，他就會一直活在另一個世界裡。」

★17.「我最喜歡的水果其實是楊梅，楊梅是夏天的水果，這個季節沒有。」、「那你就跟小鄭一直做朋友，至少做到夏天，那我就能吃到你送的楊梅了。」

圖：《今天是太陽雨》官微

圖：《今天是太陽雨》官微

★18.「小時候總說天生我材必有用，長大之後發現那個材，是耗材的材。」

★19.「聽人說，不開心的時候吃雪糕，就能把眼淚凍住。」

★20.「漂亮的地方，也不一定很遠。」

圖：《今天是太陽雨》官微

★21.「因為家人是底線。」

★22.「請毫無負擔地收下這份支持，就像我們曾經默契地交換過安慰、勇氣和決心，在我們往各自應該去的方向走的時候，我會在遠方為妳加油，也希望我們的重逢，永遠比告別多一次。」

★23.「對於有些人你唯一的願望，就是希望他能一直發光，至於那束光照不照亮你，沒那麼重要；她是一個本該發光的人，能看著她做著她想做的事，已經足夠了。」

圖：《今天是太陽雨》官微

三、寫給每一個努力生活的人：願我們都能走向沒有暴雨的明天

★24.「這部劇，寫給每一個曾在深夜裡覺得生活糟透了的人。也許你正在淋著雨，也許你正在一個人咬著牙走一段很黑的路。但請相信，總有一個瞬間，你會發現自己其實比想像中更堅韌。把那些潰敗、膽怯和米粒一樣的狼狽，都留在昨天。你也會遇到那個和你並肩作戰的人。祝我們，都能靠自己贏下生活。然後，一起去往，沒有暴雨的明天。」

圖：《今天是太陽雨》官微

結語：人生總會下雨，但願我們都能等到晴天

《今天是太陽雨》最動人的地方，在於它沒有將人生描繪得過分美好，而是讓觀眾看見每個角色背後的生活重量。有人為了生存不得不努力，有人背負著家庭帶來的傷痛，也有人在漫長的低潮中，努力尋找屬於自己的出口。劇中那些關於理解、陪伴與成長的台詞，也提醒著我們：不是每個人都能一路順遂，也不是每一份努力都能立刻得到回報，但即使身處低谷，也不代表人生就此失去希望。

就像劇名《今天是太陽雨》所傳達的意義，雨水與陽光可以同時存在，人生也能在艱難與希望之間繼續前進。願每個正在努力生活的人，都能找到屬於自己的力量，靠自己走過風雨，也遇見那個願意陪你並肩前行的人。