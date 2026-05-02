《賭金》出道以來沒這麼狼狽過！朴寶英不畏素顏只想教訓惡勢力

「國民妹妹」朴寶英首度徹底黑化！Disney+推出的最新犯罪動作韓劇《賭金》找來朴寶英、演技派型男金聖喆與李光洙共同主演。該劇本週於Disney+正式上線，一開播便憑藉高潮迭起的劇情在網路上引起熱烈迴響。

朴寶英在劇中飾演機場海關職員「金禧主」，意外捲入高達1500億韓元的黃金走私陰謀，瞬間淪為黑白兩道覬覦與追殺的目標。面對李光洙飾演的黑幫組長、及金聖喆飾演的犯罪組織成員雙面夾殺，她被迫展開一場驚心動魄的極限逃亡。

《賭金》。圖/Disney+

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捲入1500億黃金走私爭奪戰，朴寶英素顏持槍狂飆極限張力

從小人生不順的朴寶英因副機長男友而輾轉進入機場擔任海關，原以為終於能迎來美好人生，卻驚覺男友竟參與走私計畫、自己更陰錯陽差地將高達 1500億的黃金握在手中。首播劇情中，被逼入絕境的朴寶英，舉槍瞄準昔日玩伴金聖喆，狠嗆「當心我開槍殺了你！」。而為了完美詮釋這個在劇中被形容為「倒楣透頂臭丫頭」的角色，朴寶英更是全素顏上陣，她透露：「這真的是我出道以來，在螢幕上呈現出最憔悴、最狼狽的一張臉了。這次完全沒有展現笑容的餘地，因為這是一張為了生存而掙扎的臉孔。」

《賭金》。圖/Disney+ 《賭金》。圖/Disney+

入戲太深引發真實怨念？朴寶英笑稱：真心希望壞人被狠狠修理

劇中，金禧主這個角色不斷面臨家人、朋友、黑幫甚至公司同仁的欺凌，在絕望中逐漸走向黑化。朴寶英在接受Disney+花絮訪談時大笑坦言，拍攝過程中有時真的會被這些壓迫感逼出真實情緒：「因為劇中的反派角色們真的太過分、太折磨我了！演到後來，我心裡真的會湧起『好希望這傢伙被狠狠修理一頓』的真實慾望。」而這份發自內心的「怨念」，也成為她黑化演技如此自然逼真的最大助力。

《賭金》。圖/Disney+ 《賭金》。圖/Disney+

李光洙變身反社會黑幫組長 染血「頭槌破窗」宛如暴走機關車

近年積極突破自我形象的「亞洲王子」李光洙，繼在《操控遊戲》中飾演性格殘暴的政二代後，這次在《賭金》中再度挑戰極限，飾演具有反社會人格的黑幫組長首領。為了搶回黃金，他展現了令人毛骨悚然的瘋狂，在劇中不畏滿臉鮮血地跳車、砸車，甚至狂暴到用自己的頭去撞擊玻璃。談到這個反派角色，李光洙形容：「我希望能展現出他在追逐慾望的過程中，那種不擇手段的泥淖戰，他就像一輛煞車失靈的暴走機關車。」

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「趙Line」兄妹睽違十年再度同台，相愛相殺反展超強默契

戲裡鬥得你死我活，戲外卻是絕佳友誼。李光洙與朴寶英皆是圈內知名「趙Line」（趙寅成兄弟幫）的成員，私下常一起聚會，兩人更曾在10年前合作過黑色喜劇《魚男悲歌》。多年來，李光洙一直將朴寶英視為親妹妹般疼愛，他坦言一開始曾擔心會因為太熟而在演衝突戲時感到尷尬，但開拍後疑慮瞬間煙消雲散。李光洙大讚妹妹的專業：「我知道無論我在演戲時做什麼，對方都能理解並接住，所以和寶英一起拍的所有戲份我都非常滿意！」

《賭金》已於 Disney+獨家揭開序幕，每週三更新兩集，直至 5 月 27 日迎來最終大結局。

《賭金》。圖/Disney+

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