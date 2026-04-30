《便利商店兄弟》讓顧客神魂顛倒的魅力店長 中島健人費洛蒙爆棚成漫畫主人翁

《便利商店兄弟》改編同名人氣小說！「國寶級帥哥」中島健人費洛蒙爆棚

由日本「國寶級帥哥」中島健人主演的最新日劇《便利商店兄弟：柔情便利商店門司港小金村門市（以下簡稱《便利商店兄弟》）》改編同名小說，描述充滿費洛蒙的店長引發了店裡的女客修羅場，資深店員藉此畫成漫畫在網路上連載。主演中島健人自爆，他看了劇本後親自問原作町田苑子：「這個角色原型是我吧！」結果老師回一句「不是喔」，讓他崩潰喊：「騙人的吧！」

中島健人從偶像歌手跨足電影、戲劇、主持等領域，榮登全方位實力派男星，近日將來台舉辦首場亞洲巡演唱會引發話題，此次他為新劇《便利商店兄弟》宣傳受訪，談到此次接演男女老少通吃的「費洛蒙」代表，與他在舞台上的心境相似，這角色再適合不過，驚喜預告劇中將有大型粉絲福利鏡頭。

《便利商店兄弟》中島健人劇中飾演費洛蒙店長「志波三彥」。圖/LINE TV提供

《便利商店兄弟》中島健人飾演高人氣店長，常吸引眾多顧客上門光臨。圖/LINE TV提供

中島健人表示，讀完劇本有很強烈的共鳴，甚至覺得「這角色原型不就是我嗎」，直接問了原作町田苑子 後，被回了一句「不是喔」，讓他崩潰直呼：「咦！騙人的吧，這根本是我嘛！」他笑說與老師的這段互動讓他印象深刻，：「或許在老師心中，存在一個比我還要像我自己的人物形象。」

為了呈現「費洛蒙滿滿」的角色形象，中島健人透露，他拍攝空檔會深蹲鍊體能，有趣的是某天轉頭一看，發現同劇的演員田中麗奈和鈴木福竟然都跟著一起做，自信直呼：「費洛蒙就是從自信產生的！」讓田中麗奈笑回：「中島健人幾乎每天都會誕生名言！」大讚他率真個性讓氣氛更和諧。

不過，中島健人也有感到困擾的部分，像是要對飾演店員的田中麗奈用耳邊低語的視角，說出「這是只屬於我跟妳的秘密喔」的曖昧橋段，讓他忍不住自我吐槽：「正常人不會對員工說這種話吧？費洛蒙店長的邊界感可能壞掉了。」田中麗奈則淡定回應：「感覺真的好像吻戲呢！」從容態度讓他大讚：「不愧是大前輩！」《便利商店兄弟》於 LINE TV 自4月29日起每週三獨家播出。

《便利商店兄弟》田中麗奈和鈴木福飾演店員。圖/LINE TV提供

《便利商店兄弟》改編自同名小說，中島健人自認是原型角色。圖/LINE TV提供

《便利商店兄弟》。圖/NHKドラマ @nhk_dramas 官方X帳號

《便利店兄弟》原作小說封面。圖/皇冠出版