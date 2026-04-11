《都市開基祖》「滅火器」楊大正挖捷運隧道 還原90年代潛水夫病事件

《都市開基祖》內容講述1990年代興建臺北捷運工程無名英雄故事的《都市開基祖》，3月28日正式播出。從前兩集內容就可看出，無論幕前幕後、從導演到演員，全劇組幾乎都是壓力與挑戰。「工班F4」在烈日下長時間曝曬拍攝，甚至一度接近中暑；而飾演家人的演員同樣不輕鬆，金鐘影后吳奕蓉在劇中飾演楊大正的妻子，開拍第一天的第一場戲，就得上演送別丈夫的崩潰戲碼，從頭哭到尾，情緒張力十足，讓鍾瑶看完忍不住讚嘆：「奕蓉姐真的太厲害，眼淚完全收放自如！」

《都市開基祖》。圖/MyVideo提供

陳竹昇講河洛語成亮點 莊凱勛、陳竹昇大秀客語呈現真實工地文化

由莊凱勛 、陳竹昇 、張耀仁 、 楊大正組成的「工班F4」，在劇中皆飾演從南部北上打拚的客家子弟，多以客語對話，唯獨陳竹昇角色使用河洛語，成為一大亮點。他笑說一開始得知設定時相當意外：「這不是客家電視的戲嗎？」不過朱平導演表示，真實工地本就充滿多元語言交錯的情境，這樣的設定反而更貼近現實。同時，陳竹昇需在語言差異中自然與其他角色互動、不顯突兀，更考驗其表演功力。

《都市開基祖》。圖/客家電視台

《都市開基祖》。圖/客家電視台

《都市開基祖》。圖/客家電視台

《都市開基祖》拍攝幕後揭秘：導演朱平重現90年代交通黑暗期與拍攝挑戰

首次執導長集數戲劇的導演朱平，同樣面臨前所未有的挑戰。他回憶印象最深刻的一場戲，是為了重現當年交通黑暗期的壅塞場景，不僅特地尋找看起來仍在施工中的路段，更透過網路號召近三十台1990年代的汽機車與車主親自上陣充當臨演。劇組從凌晨兩點多開始準備，一路拍攝到中午才收工，規模與耗時都相當驚人。此外，為了符合時代背景，拍攝時還得刻意避開現代建築常見的分離式冷氣室外機，一不小心就可能穿幫，細節控管可說是處處考驗。

《都市開基祖》。圖/MyVideo提供

《都市開基祖》。圖/客家電視台

《都市開基祖》由莊凱勛 、 鍾瑶 、 陳竹昇 、 張耀仁 、 邱凱偉 、 楊大正、郭子乾、邱凱偉、蔭山征彥、林呈恩主演，故事靈感來自林生祥音樂專輯《臨暗》，並以1996年捷運工人集體工傷、罹患「潛水夫病」事件為背景。《都市開基祖》每週六晚間10點於台灣大哥大MyVideo上架。

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