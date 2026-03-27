《暗戀者的救贖》溫柔體貼全是假的？懸疑命案意外揭開親密關係的隱形暴力

懸疑新劇剖析親密關係 「腹黑丈夫 」黃宗澤 溫柔陷阱精神操控王珞丹

曾憑《翻滾吧！男孩》榮獲金馬獎最佳紀錄片，並以「翻滾三部曲」深植人心的導演林育賢，今年帶著結合懸疑辦案和婚姻關係的新劇《暗戀者的救贖》重磅回歸！該劇集結王珞丹、黃宗澤、袁弘、蔣欣等實力派卡司，在全台唯一首播平台 CATCHPLAY+ 正式上架，並一次釋出全劇 13 集，讓觀眾能一氣呵成感受這場假面婚姻背後的顫慄真相。林育賢導演此次以手術刀般犀利的鏡頭，剖析現代親密關係中最隱晦的暴力——精神控制，精準捕捉了角色間緊繃的心理張力，打造出令人不寒而慄的婚姻鬼故事。導演表示：「《暗戀者的救贖》雖以懸疑為外殼，但人性才是它的靈魂。故事重點不在於誰是兇手，而在於日常生活中那些以愛為名的操控與錯綜的情感。希望觀眾在追劇時，不只能享受解謎的過癮，更能看見隱藏在假象背後的真實人性。」

《暗戀者的救贖》故事由一樁看似無關的女高中生命案展開，卻意外扯出俞笑（王珞丹 飾）與富商丈夫朱鶴（黃宗澤 飾）婚姻中不為人知的裂痕。王珞丹與黃宗澤這對「假面夫妻」的對手戲尤其引人入勝，男主角黃宗澤此次徹底撕掉男神標籤，挑戰極具爭議的腹黑角色，他表面對妻子百般呵護，背後卻是精心佈局的情感蠶食，他以皮笑肉不笑的「窒息系」演技，完美演繹何謂「以愛為名的牢籠」。兩人在劇中從甜寵假象瞬轉為威脅對峙，令全劇充滿懸疑感與壓迫感！這場心機算盡的博弈，不單是一場燒腦推理，更是對現代親密關係的深刻控訴，直視婚姻中最殘酷的權力遊戲，引發觀眾廣大共鳴。

陸劇《暗戀者的救贖》劇情描述俞笑（王珞丹 飾）的幸福生活因為一名女高中生命案掀起風暴，警察宋誠（袁弘 飾）發現她與一樁舊案存在關聯，而丈夫朱鶴（黃宗澤 飾）的完美形象背後，也逐漸浮現與案件相連的蛛絲馬跡。當俞笑遇見神祕女子安妮（蔣欣 飾），塵封多年的愛、謊言與創傷被迫揭開。👉前往收看

《暗戀者的救贖》 一起女高中生命案，意外揭開王珞丹不為人知的過往創傷。圖／CATCHPLAY+提供

《暗戀者的救贖》王珞丹陷入以愛之名的婚姻牢籠。圖／CATCHPLAY+提供

《暗戀者的救贖》黃宗澤完美丈夫的面具下是極致的控制慾。圖／CATCHPLAY+提供

《暗戀者的救贖》黃宗澤善於利用愛進行精神操控。圖／CATCHPLAY+提供

《暗戀者的救贖》神秘記者蔣欣，看似想介入王珞丹婚姻，其實別有用心。圖／CATCHPLAY+提供

《暗戀者的救贖》警探袁弘不顧一切，追尋女高中生之死的真相。圖／CATCHPLAY+提供

《暗戀者的救贖》。圖／CATCHPLAY+提供