《我說愛你是真的》「遇安CP」夏和熙x楊翹碩 12小時拍完超甜番外篇彩蛋

BL直式影集《我說愛你是真的》自開播以來話題熱度持續攀升，在社群掀起熱烈討論。由夏和熙與楊翹碩組成的「隨遇而安CP」憑著自然甜蜜的互動圈粉無數。為回應戲迷不斷敲碗更多彩蛋，劇組團隊選在 3 月 14 日白色情人節舉辦「番外篇鑑賞特映」，限量百席搶先看開賣即秒殺，幸運粉絲與演員搶先觀賞完整版，尖叫聲如同搭雲霄飛車，也讓夏和熙害羞不已。

番外篇主打「隨遇而安CP」交往後的戀愛進度，全程於Motel取景，歷時12小時密集完成。除了甜度爆表，尺度也同步升級，火辣鏡頭張力十足。兩位男主角拍完忍不住直呼：「無論體能還是尺度，都是極限挑戰！」特映現場氣氛甜蜜又火熱，製作人葛兆恩更驚喜現身，與粉絲一起見證這場令人臉紅心跳的番外篇時刻。

《我說愛你是真的》舉行「番外篇」搶先特映活動，夏和熙（前排左）與楊翹碩組成「隨遇而安CP」，憑著自然甜蜜的互動圈粉無數。（圖／結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》番外篇拍攝當天，正值10度寒流來襲，夏和熙即使重感冒在身，仍敬業投入完成多場親密戲。他坦言，當時最擔心的是把感冒傳染給搭檔楊翹碩，「結果事實證明，他的身體很強壯！」回憶印象最深刻的一幕，夏和熙笑稱，是在Motel房間拍攝的床戲。當時劇組在床上鋪滿玫瑰花瓣，氣氛浪漫到極致，沒想到激烈戲份拍完後，玫瑰花瓣的汁液竟染滿整片被單，畫面相當「有戲」。他看到成果忍不住笑說：「看起來真的非常激烈！」

《我說愛你是真的》夏和熙（右）、楊翹碩在白色情人節甜蜜合體出席「番外篇鑑賞特映」。（圖／結果娛樂提供）

談到番外篇的親密戲尺度，夏和熙害羞表示：「這是比正片尺度又更大的一次！」拍攝當天他穿了兩層內褲防走光，沒想到對手楊翹碩卻超淡定，只穿一條四角內褲就直接上陣。楊翹碩笑說：「我不喜歡被束縛的感覺。」讓夏和熙當場哭笑不得。楊翹碩也分享拍攝趣事，其中一場「手銬戲」原本氣氛曖昧緊張，沒想到手銬拍著拍著一直掉下來，瞬間從臉紅心跳變成爆笑片場。特映會當天，製作人葛兆恩與導演蔡妃喬也為粉絲加碼福利，直接把兩人「綁」在一起看片，還仿效片中情節「矇眼」進行遊戲互動，讓現場氣氛嗨到最高點。

《我說愛你是真的》夏和熙（右）、楊翹碩出席番外篇特映活動，跨坐遊戲環節甜蜜對視互動。（圖／結果娛樂提供）

夏和熙透露，雖然楊翹碩常常「狀況外」，但私下非常貼心。「拍番外篇的床戲時，因為腳真的太冰了，我就直接把楊翹碩的大腿當暖暖包，很感謝他忍受我的冰腳掌。」體質怕冷的楊翹碩，則對另一場「冰塊戲」印象深刻，笑說：「寒流天還要拍冰塊戲，真的快嚇死我！」低溫加上高強度拍攝，也讓番外篇成為兩人難忘的回憶。正片上線以來，《我說愛你是真的》吸引大批粉絲關注，兩人收穫滿滿鼓勵，也表示未來希望挑戰更多不同類型的角色，帶來更多驚喜表現。

《我說愛你是真的》楊翹碩（左）在正片中積極追愛夏和熙，終於如願以償。（圖／結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》即將推出「番外篇」，劇情主打「隨遇而安CP」夏和熙（左）與楊翹碩交往後的戀愛進度，全程於Motel取景拍攝。（圖／結果娛樂提供）

《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線。曾因見證黑衍（葛兆恩飾）與白行（紀成澔飾）的幸福，而鼓起勇氣面對遺憾的陳效安（夏和熙飾），卻在命運的玩笑中，迎來另一場失去。摯愛離世後，他深陷悲傷，在一次醉夜中意外與少年時期的舊識丁遇廷（楊翹碩飾）重逢。因誤會牽起的緣分，讓丁遇廷踏入演藝圈，只為更靠近那個始終放不下的人。在層層試探與溫柔陪伴之中，兩人重新學習面對愛、失去與選擇，並與黑衍、白行一同迎向那份看似理所當然、卻得來不易的幸福。

BL直式影集《我說愛你是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司聯合出品，結果娛樂股份有限公司製作。蔡妃喬擔綱導演與編劇，主演卡司集結夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，及客串演出的幸卓輝，以及朱宇青、許孟維、黃靖雅、曾韋綺Nikki、陳雋希Vic、張瀚元、宋米樂、李迪恩等人共同演出。《我說愛你是真的》現已在優酷國際版YOUKU App、OnReel App、VBL Series YouTube頻道熱映中。番外篇彩蛋即將上線，敬請期待！

《我說愛你是真的》隨遇而安CP海報。（圖／結果娛樂提供）