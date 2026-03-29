《向流星許願的我們》當命運被流星改寫，迫切的許願是祝福還是詛咒？

BL奇幻影集開播 身分錯置、記憶消退如何迎「雙向救贖」局面？

BL奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒與犢影制作聯合製作，金鐘導演姜瑞智執導。日前釋出的雙CP預告掀起網路熱議，重磅公開正式預告，首度揭開劇中燒腦的奇幻設定，引發劇迷高度關注。故事以「向流星許願」的傳說為起點，四位主演鍾岳軒、初孟軒、余杰恩與各務孝太因許願而讓命運被重新改寫，願望究竟是懲罰還是禮物？正式預告中也揭露「身分錯置」與「記憶消退」等關鍵伏筆，不僅展現出宏大的敘事格局，更考驗演員在不同角色狀態間切換的細膩演技。

鍾岳軒與初孟軒劇中組成「皓永CP」，鍾岳軒坦言，劇本結構被切割成多個宇宙，角色最大的挑戰在於經常面臨「一覺醒來世界就變了」的情境，因此在表演時，他必須隨時精準掌握情緒的轉換，瞬間切換至「不知所措」或「歇斯底里」等截然不同的狀態。為了更完整詮釋角色，他親自寫下長達六、七頁的角色自傳，來梳理並支撐強烈的情感張力。初孟軒則分享，由於角色在不同宇宙中所認知的世界完全不同，「我在很短的時間內進組拍攝，同時得面對非線性敘事帶來的表演難度，所以表演上必須非常清晰且明確，這對我來說是非常艱鉅的挑戰！」他也透露，即使想在現場加入即興表演，也得反覆確認是否符合當下的角色狀態，直呼：「真的好燒腦！」

《向流星許願的我們》余杰恩（左）與各務孝太組成「海哲CP」，預告中的浪漫告白橋段掀起網友熱烈討論。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

儘管拍攝過程壓力不小，兩人的默契也越拍越好。鍾岳軒回憶，在南部拍攝期間，因為有多場重情緒的戲，初孟軒成了他最安心的保護傘，大讚對方像一顆「穩重的石頭」給人安全感，「好幾次在回程的路上，我不知不覺就趴在他腿上睡著，不知道為什麼，只要靠在他身上，就會很好入睡。」對此，初孟軒也坦言，與鍾岳軒相處時有種前所未有的放鬆感，「我們彼此都能接住對方，也很願意把自己放心地交給對方。」在正式預告中，更出現一幕令人心動的「雨傘吻」，兩人情不自禁擁吻長達近一分鐘。導演姜瑞智還原這場戲，原來當時現場的對講機突然沒電，一時無法喊卡，才讓這段吻戲自然延長下去。

另一對由余杰恩與各務孝太組成的「海哲CP」，在預告中以「直球告白」的浪漫橋段引發網友討論。首次挑戰BL題材的各務孝太坦言，這次演出是他表演生涯的重要突破，不僅詮釋了一段濃烈深刻的愛情，角色「小海（Hama醬）」那份堅定、無懼受傷的純粹情感也深深打動了他。他透露，與余杰恩第一次讀本時就產生奇妙的熟悉感，拍攝時只要一個眼神或細微動作就能理解彼此。余杰恩則笑說，原本以為各務孝太是冷冰冰的人，實際相處後才發現兩人十分合拍。劇中有一場需要一口氣唸出各地美食的戲，讓各務孝太壓力爆表，不論走路、吃飯甚至上廁所，都在瘋狂背誦這段「菜單台詞」。余杰恩也打趣表示：「那段台詞實在太魔性，過了快一年，我到現在還忘不掉。」

《向流星許願的我們》余杰恩（左）與各務孝太組成「海哲CP」，預告中的浪漫告白橋段掀起網友熱烈討論。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

劇中濃厚的親情線與資深演員之間的對戲火花，同樣成為全劇的精彩亮點。李李仁這次飾演表面看似玩世不恭、內心卻始終放不下兒子的「何爸」。他稱讚鍾岳軒非常聰明，眼神裡流露出因世代差異而難以言說的情感層次。兩人對戲時常不需台詞，只要彼此對望，眼眶便不自覺泛紅，他感性表示：「很榮幸能演他的爸爸。」李李仁也提到，此次拍攝另一個重要收穫，是與對手演員邱凱偉（Darren）建立好交情。他大讚對方的表演自然靈活，既可愛又有趣，讓對戲過程格外輕鬆愉快。李李仁更幽默自嘲，雖然劇情主軸圍繞在年輕人的戀愛故事，但兩人在拍攝期間彼此照應、互相關心，彷彿也像發展出一段另類的「大叔BL」情誼。從正式預告中，也能看見曹蘭、吳岳擎、方語昕等實力派演員，以及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同參與演出，堅強卡司陣容讓戲迷更加期待首播到來。

《向流星許願的我們》李李仁（右）與鍾岳軒飾演父子，有濃厚的親情對手戲。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》李李仁（左）與邱凱偉初合作就建立好交情，幽默自嘲兩人是另類的「大叔BL」情誼。（圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供）

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了」的小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

《向流星許願的我們》由文化內容策進院、聯合數位文創股份有限公司、天使放大股份有限公司、巨錸文創娛樂經紀有限公司、巧克科技新媒體股份有限公司、有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司、吳元瑜聯合出品。有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司聯合製作，潘心慧、徐薇婷共同監製，姜瑞智執導，編劇統籌鄭涵文率編劇黃詩婷、王慈華、陳昱昊共同創作。堅強卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太、李李仁、曹蘭、邱凱偉（Darren）、吳岳擎、方語昕等實力派演員，及新生代演員陳彥旭、郭大睿共同演出。

《向流星許願的我們》將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

《向流星許願的我們》。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供

《向流星許願的我們》。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供