《暴風圈》全智賢領銜700億投資力作 財閥醜聞與政治較量

《暴風圈》（韓語：북극성／北極星，英語：Tempest）是Disney+推出的一部原創劇集，於2025年9月10日播出。該劇集匯聚了多位韓國影視界重量級人才，由曾執導《小女子》的金熙元導演與編劇丁瑞慶再次攜手合作，並邀請以《犯罪都市4》聞名的許明行導演共同執導。

《暴風圈》主演陣容則由韓國影后全智賢與實力派演員姜棟元擔任。其他演員有，《惡鬼》金海淑、《苦盡柑來遇見你》朴海俊、《淚之女王》李美淑、《無路可走：輪盤賭》劉宰明、《惡鬼》吳正世、《我的完美秘書》李尚熙、《揭密最前線》朱鍾赫、《魷魚遊戲2》元智安，以及好萊塢韓裔演員《星際爭霸戰》趙約翰。

這部作品是Disney在韓國市場的重點投資項目，總製作費高達700億韓元，跨國取景涵蓋韓國、東南亞及歐洲多地，打造一部融合諜報、愛情與動作元素的精彩劇作。

《暴風圈》以現代韓國為背景，講述事業有成的外交官、前駐美大使「徐聞柱」，和一名國際特工「白山湖」之間的故事。他們即將揭開一場威脅朝鮮半島和平的恐怖攻擊，背後不為人知的暗黑真相。

《暴風圈》不僅是一部典型的諜戰劇，它還深刻探討了政治、權力、信任與背叛的複雜關係，刻畫了主角們在極限狀況下的真實情感。此外，劇中對現代國際局勢與朝鮮半島和平的焦慮感描繪，也令故事更具現實意義與張力。

《暴風圈》。圖/Disney+ 提供

