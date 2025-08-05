《凡人修仙傳》金句分享：仙路漫漫，貴在堅持，而非天份

《凡人修仙傳》是由作家「忘語」於2008年2月在起點中文網連載的網路小說。該作於2010年1月由太白文藝出版社出版單行本，總字數高達771.25萬字，其續作《凡人修仙之仙界篇》也有433.82萬字。這部作品以其嚴謹的邏輯、完整的升級體系和進退有據的劇情而廣受好評，更衍生出動畫、遊戲、電視劇等眾多IP創作。

7月27日開播的真人版古裝劇《凡人修仙傳》，由楊洋、金晨、汪鐸、趙小棠、趙晴領銜主演。該劇講述了資質平庸的山村窮小子韓立(楊洋 飾)，如何在機緣巧合下踏入修仙門派，並憑藉過人的謀略與謹慎，在熱血修仙的道路上不斷突破自我，最終成就非凡修為的奇幻故事。

在這個充滿未知與奇遇的世界裡，主角韓立以不屈的意志和堅定的信念，歷經無數磨難，逐步突破自身限制。他始終堅守本心，最終從一個平凡的窮小子，修煉成能夠獨當一面的仙人。以下整理《凡人修仙傳》部分金句分享：

★道友，此物與我有緣。

★寶物再好，有命拿也要有命用。

★你心中無愛，怎會懂珍惜二字。

★怕，全是心魔；戰，才有生路。

★仙界並非樂土，只是更大的牢籠。

★仙路漫漫，貴在堅持，而非天份。

★沒有一棵靈草，生來就是仙丹主藥。

★變強，才能守護自己想要守護的東西。

★修真四要：財、侶、法、地，缺一不可。

★對光陰的敬畏，就是對長生大道的虔誠。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

★人不犯我，我不犯人，若犯我，斬草除根。

★靈根本無優劣，打磨久了，凡鐵也能綻仙光。

★你的迷茫，大多源自於想得太遠，做得太少。

★匹夫無罪，懷璧其罪。實力才是最大的保障。

★修仙之人，當斷則斷，猶豫不決，反受其亂。

★仙凡之間，有緣自會相見，無緣強求亦無用。

★我還有好長的路要走，如箭離弦，永不回頭。

★我韓立此生，不求蕩氣迴腸，但求問心無愧！

★初戀即使延到30歲，也永遠是單純幼稚的愛情！

★真正的強大，並非力量的強大，而是內心的堅定。

★法寶再好，終究是外物，唯有自身強大才是根本。

★仙途上最好的貴人，永遠是那個永不放棄的自己。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

★與其求人，不如求己。只有自身強大，才能掌握命運。

★世間萬物，皆有其存在的意義。利用一切，壯大自身。

★謹慎是修仙者的美德，但過度的謹慎，也會錯失良機。

★長生三途：棄命、順命、改命。我選第三條，縱死不悔！

★做色狼也要做有童心得色狼，這樣女人的戒心會小很多！

★在這個世界上沒有所謂的對錯，成王敗寇就是唯一的真理。

★真正困住你的不是瓶頸本身，而是你心中「我不行」的魔障。

★修練是為了什麼？為了長生，為了自由，為了掌控自己的命運！

★修仙者，當有傲骨，但不應有傲氣。虛心學習，才能不斷進步。

★世間萬物無不可交易的，只是看交易的東西，能否讓對方動心罷了!

★藏巧於拙、用晦而明、寓清於濁、以屈為伸，打不過就跑，先活著！

★實力才是一切的根本，只有不斷地提升自己的實力，才能在這個世界立足。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

★人生和夢不一樣，每走一步，都會有不一樣的結果，即使是遺憾，那也是獨一無二的。

★你跳不出這個世界，是因為你不知道這個世界有多大，一旦你知道了，你就超越了它。

★不知道離這一天還有多久，但它一定會來的，我有足夠的耐心，足夠的堅持，我相信。

★自己的命運絕不能掌握在其他人的一念之間，把自己的一切都交予他人操縱，是最愚蠢的想法。

★人生，和夢不一樣，每走一步，結果都是獨一無二。我還有好長的路要走，如箭離弦，永不回頭。

★所謂正與邪，並無不同。正道溫和，邪道偏激，但利益當前，反目成仇或聯手為敵，只在一念之間。

★何為凡人，何為仙，豈聞韶華盡何年，回首滄桑，此恨綿綿，風月如劍，看我破天。道不盡仙凡殊途，盡人間。

★這個世界並不是，因為你的看法就有所改變，很多事情，如果不是失去後學會了後悔，是永遠不會懂得珍惜的！

★世人修行所求不外乎長生，一生齊天地。可縱觀古籍，只有誰能做到，無非是落得壽終正寢，亦或是埋骨荒野。

★人生百年，蜉蝣一日，長生與我何有哉？縱使蹉跎一生，也要爭那一線天機，只因幼時便知，人生如棋，落子無悔。

★我等修行者原本就是逆天行事，有各種磨難是正常之事，只要破棘而出就是了。嘿嘿，與人鬥有什麼意思，與天鬥才其樂無窮的。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博