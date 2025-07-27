《凡人修仙傳》14—270000歲 楊洋修仙之路的盡頭是成為「老天爺」？

《凡人修仙傳》是作家忘語在2008至2013年間，於起點中文網上連載的一部宏大修仙小說。這部作品憑藉其開創性的「凡人流」寫作風格在大陸網路文學界聲名遠播。凡人流，是指小說主角在不具有先天優勢的前提下，運用自己的智慧和努力，再輔以少許的運氣，最終獲得成功的一種網絡文學流派。

《凡人修仙傳》小說共計約771萬字，於2010年由太白文藝出版社出版實體書。它不僅在讀者中廣受歡迎，其影響力也獲得業界肯定。它多次榮登「貓片·胡潤原創文學IP價值榜」，分別在2017年7月位列第三名，2018年12月20日躍升至第二名。此外，在2021年9月16日，這部作品更被納入「中國網路文學影響力榜」。

《凡人修仙傳》故事講述，韓立（外號「韓跑跑」、「二愣」）本來是個普通農村孩子，被三叔介紹進江湖門派「七玄門」當小工。他靠著特別小心、很會算計，加上一點點好運氣，一路打怪升級、努力活下來，最終成為仙界大佬的超級長篇故事。除了小說本身，這部作品也成功改編為同名電視動畫。

《凡人修仙傳》小說改編的奇幻仙俠古裝劇，由楊洋、金晨、汪鐸、趙小棠、趙晴等領銜主演，柳岩、李乃文、金士傑、吳樾、曹駿、徐海喬、張曉晨等出演。2025年7月27日播出。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

在《凡人修仙傳》這部宏大的修仙小說中，主角韓立（楊洋 飾）經歷了漫長而艱辛的修煉歷程。他的修煉境界大致可分為下境界、中境界、上境界，每個階段都伴隨著壽元的巨大躍升與實力的脫胎換骨。現在，就讓我們來一窺韓立在各個境界所對應的歲數，見證他從凡人一步步走向道祖的傳奇之路。

《凡人修仙傳》小說中的修練境界分為下境界、中境界、上境界：

【下境界】第一階段：七玄門的小雜役

煉氣期→ 化神期（10歲—855歲）。韓立本來是個普通農家娃。十歲那年，為了讓家裡過得好一點，他被三叔介紹到一個叫「七玄門」的小門派當雜役。

韓立剛開始修煉，他被墨大夫收為記名弟子，其實就是個備胎，墨大夫打算以後搶他的身體。結果事情出了大反轉。就在墨大夫準備動手的時候，韓立臨危不亂，加上對方輕敵，他反過來把墨大夫給搞定了，從此才真正走上了修仙之路。他雖然沒什麼特別的修仙天賦，但憑著毅力、心機，以及神秘的掌天瓶和對時間法則的領悟，逆天改命，開啟了長達近三萬年的修仙之旅。

★煉氣期 (10歲-25歲)： 韓立10歲進七玄門，14歲正式開始煉氣。這是修仙的起步階段，分13層，就是凡人吸收天地靈氣，入門。

★築基期 (25歲)： 韓立25歲築基成功，這就算正式進入修士行列了。這時候他就能御劍飛行、不用吃飯，壽命也能活到兩百多歲。

★結丹期 (126歲)： 126歲時，韓立體內結成了金丹，戰鬥力大大提升，不用法器也能飛。

★元嬰期 (217歲)： 217歲進入元嬰期，這在人界已經是頂尖高手了。元嬰可以離體作戰，就算肉身沒了也能找別人身體復活，壽命至少上千年。

★化神期 (855歲)： 855歲時，韓立達到化神期，這是人界的最高境界。必須渡過天劫，肉身不死、五行合一，才能飛升到靈界，壽命能有兩千多年。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

【中境界】第二階段：靈界高手之路

煉虛期→ 大乘期（1420歲—2407歲）。飛升到靈界後，修煉速度明顯加快，但韓立還是穩紮穩打，一步步地往上爬，沒有亂了陣腳。

★煉虛期 (1420歲)： 韓立1007歲時意外來到靈界，1420歲修煉到煉虛期。這時候他的元嬰變成了虛影，能調動天地元氣戰鬥，每三千年還要渡一次大天劫。

★合體期 (1565歲)： 1565歲時，韓立進入合體期。他的元嬰虛影跟身體融合，能掌握一種五行或變異屬性來增強實力，壽命長達幾萬年，是靈界的頂級強者。

★大乘期 (2407歲)： 韓立2407歲進入大乘期。元嬰完全脫離肉身限制，可以魂魄出竅到很遠的地方，隨時準備飛升到仙界。

這裡有個小秘密：從太乙期開始，韓立經常利用時間法則的空間來修煉。雖然他表面年齡增長不算快，但每次進入那些「副本」修煉，感覺上都過了上萬年。比如他在冥寒仙宮，外界才過了千年，他實際上卻苦修了一萬五千年！所以說，他的「年齡」只是個數字，真正的修煉時間比這誇張多了。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

【上境界】第三階段：仙界大佬與道祖

真仙境→ 道祖境（11190歲—27000歲）。到了仙界，修煉不再是看誰活得久，而是看誰對「法則」的掌握更深。韓立從一個追趕者，慢慢變成了制定規矩的人。

★真仙境 (11190歲)： 韓立11190歲時渡過雷劫，飛升仙界，成為真仙。剛到仙界，他必須領悟出法則之力才能站穩腳跟。

★金仙境 (13180歲)： 13180歲時，韓立晉升金仙。他渡過了天人五衰中的魂衰和煞衰，能初步凝聚法則之力，施展基礎的靈域力量。

★太乙境 (15401歲)： 15401歲時，韓立達到太乙境。這時他的肉體能變成法力無限的玉體，更能凝聚和使用法則之力，靈域甚至能演化成一個小世界。

★大羅境 (近20000歲)： 韓立在接近兩萬歲時突破到大羅境。大羅境的修士，神魂和法身都與天地同壽，外界的東西很難毀掉他們。想要進階道祖，需要經歷「斬三屍」來證明自己的道心。

★道祖境 (27000歲)： 韓立在27000歲時，最終成為道祖，站在了修仙世界的頂點。每個法則都只有一位道主，道祖是超越一切的存在，真正掌控了整個修行界。

至此，韓立從一個凡間的小人物，變成了掌管天道的大人物。他站在所有世界的巔峰，是萬眾仰望的道祖。他的一念可以開天闢地，一指可以切斷世界，一句話就能決定萬物的走向，一出手就能鎮壓萬古。他想什麼，萬法都要聽從。如果說以前他是在跟老天爺搶命，那麼現在，他自己就是「老天爺」了。

《凡人修仙傳》。圖/截取自微博

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