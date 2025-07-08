《錦繡芳華》楊紫假戲真情吻不停 李現結實腹肌是亮點

《國色芳華》續集《錦繡芳華》開播！楊紫、李現偽裝夫妻假戲真做

楊紫、李現二搭演出的古裝劇《國色芳華》改編自意千重的同名小說，今年年初開播大受歡迎，續集《錦繡芳華》延續熱度，開播一週便在陸網累積破億流量，並登上LINE TV熱播排行榜第三名。劇中二人「偽裝夫妻」攜手共患難，感情逐漸升溫，楊紫更鼓起勇氣直球告白：「我喜歡你。」正當CP粉滿心期待發糖時，劇情急轉直下，楊紫遭人擄走昏迷，李現擔心她因自己而死，選擇割捨情感、主動疏遠，楊紫心碎回應：「從此以後，我倆不相欠。」讓CP粉心碎不已。《錦繡芳華》週二至週日晚上6點LINE TV全網首播。

《錦繡芳華》緊接前作劇情，講述李現為救楊紫不被寧王所殺，謊稱早已對她一見傾心，決定納她為妾，才成功保下她一命。婚後二人攜手經營花店「花滿築」，卻接連遭遇吉安縣主的暗算，楊紫的前夫、同時也是縣主現任丈夫的劉暢（魏哲鳴 飾）更是徹底黑化，數度讓李現身處險境。

日前劇組特別號召主演群連線直播，楊紫儘管在拍戲仍抽空現身力挺，李現開玩笑問楊紫覺得劉暢、縣主如何，楊紫立刻回：「兩人必須鎖死！」因為這對怨偶思維邏輯、為人處世幾乎一樣，「他們倆不能和任何人在一起！」魏哲鳴則預告劉暢會更黑化，「後面更黑！」笑說觀眾看了一定會生氣，「我先打自己為大家解氣。」他也說遇到劉暢這樣的人，記得「離他遠一點」。

李現、楊紫相識14年感情超好 「二搭更有默契」

除了緊湊的商戰與權謀劇情外，觀眾也期待二人婚後的感情發展，隨著劇情推進，二人互動曖昧感情升溫，楊紫更在喝醉時告白李現「我喜歡你」，但這段感情卻被他人威脅利用，楊紫遭擄走下毒昏迷，李現自責保護不周，擔憂未來楊紫會因他而死，忍痛壓抑自身情感，冷臉向楊紫說：「我們的婚事本是偽裝，並非兩情相悅 ，更不避擺出生死相隨的姿態，從今往後莫要為我涉險。」並稱慶幸交到楊紫這位「知己」，讓楊紫心碎回應：「你的話我聽進去了，從此以後 ，我倆不相欠，知己。」讓粉絲直呼「真的虐哭我了」、「求求別虐了」！

劇組不忘釋出甜蜜花絮撫慰粉絲，楊紫、李現在片場互動親密又自然，李現還向旁人說：「我看她（楊紫）看了14年了！」原來二人曾是北京電影學院同學，14年的深厚情誼讓兩人多了份信任和理解，李現在日前的直播也說，這次二搭覺得更有默契，在現場排戲時兩人會加入細節，針對劇本內容溝通協調，達到彼此想要的狀態，「劇的過度就會顯得柔和，我想這是大家愛看這部劇的原因。」《錦繡芳華》週二至週日晚上6點LINE TV全網首播。

《錦繡芳華》楊紫（右）、李現偽裝夫妻假戲真做，互動曖昧。圖/LINE TV 提供

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《錦繡芳華》。圖/LINE TV 提供

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