《錦繡芳華》大唐美人榜：董潔第8，沈夢辰第6，楊紫第2，第1名實至名歸

古裝劇《錦繡芳華》改編自意千重的小說《國色芳華》，由楊紫、李現領銜主演，魏哲鳴、張雅欽、涂松岩、管樂、許齡月等出演，6月30日播出。《錦繡芳華》是《國色芳華》的第二部，深度刻畫了女主角何惟芳的蛻變之路。她不再是前作中為生存掙扎的底層平民女子，而是在這部新篇章中，一步步成長為實業救國的大唐首富。

劇中，何惟芳與命運奮勇抗爭，她不僅智鬥權貴，更與奸商周旋，以實際行動為天下平民女子開創了一條逆襲傳奇之路。這部劇不僅是關於個人財富的累積，更是一曲在盛唐長安城中逆境綻放的女性力量讚歌。

《錦繡芳華》匯聚了眾多實力派與新秀女演員，她們精湛地詮釋出唐朝盛世下多姿多彩的女性魅力。無論是潑辣豪爽，抑或溫柔嫻靜，每位角色都為《錦繡芳華》增添了獨特的風采。以下試著為劇中9位令人印象深刻的大唐美人排名，在這些令人印象深刻的女性角色中，誰的美貌與演技最讓您驚豔呢？

第九名：邵芸 飾演 秦勝意

邵芸在《錦繡芳華》中飾演的秦勝意，儘管戲份不多，卻以其質樸自然的氣質，成功吸引了觀眾的目光。劇中，秦勝意並未施以濃妝豔抹，大多是素顏的淡雅勾勒，衣著打扮也極為簡約，毫無金銀珠寶的點綴。在這樣平凡的情境中，邵芸將秦勝意坎坷曲折的命運與複雜多面的性格詮釋得淋漓盡致。尤其當她笑起來時那憨態可掬的樣子，更讓人感覺格外貼近生活，真實動人。

《錦繡芳華》邵芸 飾演 秦勝意。圖/擷取自微博

第八名：董潔 飾演 馮小姨

董潔在《錦繡芳華》中飾演的是男主角蔣長揚的小姨。儘管馮小姨作為劇中的長輩角色，戲份並不多，但董潔精湛的表演讓她每次出場都成為焦點，成為劇中的亮點。董潔將長輩的溫婉與智慧詮釋得恰到好處，其沉穩內斂的演技賦予角色豐富的層次感。她溫柔婉約的氣質與精緻的古裝造型相得益彰。

《錦繡芳華》董潔 飾演 馮小姨。圖/擷取自微博

第七名：管樂 飾演 朱福

管樂飾演的朱福是劇中的喜劇擔當，也是女主角何惟芳的摯友。她性格直爽、重情重義，行事不拘小節，展現出不同於傳統閨閣女子的豪邁。管樂以其獨特的個人魅力和出色的演技，賦予朱福鮮活的生命力。儘管她並非以一眼驚豔的容貌取勝，但其真誠討喜的表演風格，讓這個角色深受觀眾喜愛。

《錦繡芳華》管樂 飾演 朱福。圖/擷取自微博

第六名：沈夢辰 飾演 皇甫令歌

皇甫令歌是劇中深受皇帝寵愛的女子，然而兩人之間存在著微妙的嫌隙。在何惟芳和蔣長揚的調和下，他們的關係才得以緩和。皇甫令歌是一位灑脫不羈的女性，她擅長騎射，卻身陷深宮的束縛，內心也因此漸生愁緒。沈夢辰以古裝扮相和簪花妝示人，明豔動人的氣質與雍容華貴的姿態令人驚豔，為角色增添了光彩。

《錦繡芳華》沈夢辰 飾演 皇甫令歌。圖/擷取自微博

第五名：孫美林 飾演 呂耕春

呂耕春出身名門，卻不願受困於內宅，對醫術懷抱著深厚的熱情，並擁有高超的醫術。儘管初期遭到父親的不解，但在她的堅持與抗爭下，終於獲得父親的勉強同意。孫美林飾演的呂耕春，從外型到氣質都與這個典型的小家碧玉型角色高度契合。雖然戲份不算多，但孫美林的表演亮眼。

《錦繡芳華》孫美林 飾演 呂耕春。圖/擷取自微博

第四名：加奈那 飾演 阿史娜丹

阿史娜丹是來自異域的公主，她容貌出眾，性格豪爽，且喜愛舞刀弄槍。她的父親有意將她許配給皇帝，然而皇帝心中另有所屬。阿史娜丹的命運將如何發展，是否會遇到屬於自己的緣分，令人期待。飾演阿史娜丹的演員加奈那，作為00後的維吾爾族美女，近年在影視界表現突出，她美麗且富有辨識度的外貌，為阿史娜丹這個角色增添了獨特的異域風情。

《錦繡芳華》加奈那 飾演 阿史娜丹。圖/擷取自微博

第三名：許齡月 飾演 蕭雪溪

蕭雪溪個性溫和通透，曾對女主角何惟芳施以援手。她對蔣長揚心生情愫，然而蔣長揚早已心有所屬，這段感情是典型的「落花有意，流水無情」。作為蕭家女兒，蕭雪溪的婚姻不僅關乎個人情感，更與朝堂局勢緊密相連。許齡月以其精湛的演技和沉穩的氣質，將蕭雪溪的通透與大方演繹得淋漓盡致。

《錦繡芳華》許齡月 飾演 蕭雪溪。圖/擷取自微博

第二名：楊紫 飾演 何惟芳

身為《錦繡芳華》的女主角，何惟芳的戲份舉足輕重。楊紫以其精湛的演技，將這個角色詮釋得生動而充滿層次。楊紫不僅擁有出眾的美貌，更重要的是她綜合實力強勁，演技與美貌兼具，這才是她最大的優勢。在劇中，楊紫的妝容造型也十分出色，唐代美人的扮相與其圓潤的臉型相得益彰，顯得韻味十足。

《錦繡芳華》楊紫 飾演 何惟芳。圖/擷取自微博

第一名：張雅欽 飾演 李幼貞

《錦繡芳華》中的李幼貞絕對是劇中最具亮點的角色之一。她可謂是個不折不扣的「蛇蠍美人」，為了追求愛情，不惜使用狠辣手段。飾演李幼貞的演員張雅欽，其古裝扮相和妝容造型，讓許多觀眾驚呼她彷彿是從唐代畫卷中走出來的人物。從顏值到整體形象，張雅欽都被認為最符合大眾對於「唐朝美人」的想像，她將這個複雜的角色詮釋得入木三分，榮登本次美人榜首位可謂實至名歸。

《錦繡芳華》張雅欽 飾演 李幼貞。圖/擷取自微博

《錦繡芳華》。圖/擷取自微博