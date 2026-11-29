由內森費爾德 （Nathan Fielder）與蘭斯奧本海姆（Lance Oppenheim）共同執導的話題紀錄片 《袒裎相見》（You Can See Everything）口碑、票房雙雙開紅盤！

電影上映後全球票房已突破1.06億美元（約新台幣33億元），北美紀錄片影史票房第三高，而這股熱潮也一路燒到台灣 ！《袒裎相見》更在2026台北金馬影展 最後一天驚喜亮相，引爆全場熱烈討論，在放映後立刻空降金馬影展「觀眾票選排行榜」長片總榜第一名，以熱烈口碑為影展精彩收尾，《袒裎相見》並於11/27(五) 口碑場正式上映前率先征服台灣觀眾。

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亞曼達塞佛瑞登《吉米A咖秀》 揭露與本片意外結緣經過

曾在影集《新創大騙局》（The Dropout）中飾演伊莉莎白霍姆斯、並憑該角拿下艾美獎 的亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried），近日登上《吉米A咖秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），也首度分享自己與這部電影意外結緣的幕後故事。她透露，導演內森費爾德最初透過共同好友艾瑪史東（Emma Stone）牽線聯絡，原本只是希望聊聊她當年詮釋伊莉莎白霍姆斯的經驗，沒想到兩人第一次視訊就聊了整整一個小時。直到談話最後，導演內森才突然告訴她，自己為了拍攝《袒裎相見》，竟曾直接住進伊莉莎白霍姆斯家中長達一個月，讓亞曼達震驚不已。之後內森更邀請她觀看部分拍攝素材並記錄下她最真實的第一反應，原本單純的交流，也逐漸發展成一段遠超乎她預期的奇妙經歷；至於接下來究竟發生了什麼，就留給觀眾進戲院親自揭曉。

圖：索尼影業

鏡頭對準入獄前34天的賽拉諾斯創辦人 導演坦言時刻保持警覺

《袒裎相見》將鏡頭對準曾以「一滴血驗百病」掀起矽谷醫療革命，最終卻因詐欺罪判刑入獄的賽拉諾斯 (Theranos) 創辦人伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）。電影深入她入獄前最後34天的私人生活，從加州海濱豪宅到日常家庭互動，到德州服刑前倒數，團隊試圖捕捉這位曾欺騙無數投資人的爭議人物最真實的一面。而在她入獄前最後兩週，導演受邀直接搬進伊莉莎白的住處，與極受爭議的伊莉莎白近距離相處。導演坦言：「拍攝期間，我無法放下戒心，時時刻刻都保持警覺，試著判斷自己是不是正在被對方玩弄。」過了朝夕相處後，他仍無法確定自己看到的究竟有多少是真實。

圖：索尼影業

圖：索尼影業

原本只想旁觀卻被捲入對話 導演忍不住當場提出質疑

導演內森費爾德透露，起初完全沒有打算在電影中露面，只想以旁觀者的角度記錄霍姆斯的真實生活，沒想到隨著拍攝深入，伊莉莎白的熱情問候、詢問意見，讓他逐漸被捲入家庭的日常對話。更讓他無法置身事外，當伊莉莎白與伴侶比利兩人開始談論充滿爭議的話題時，他發現自己不能只是默默聽著，甚至忍不住當場提出質疑。菲爾德坦言：「我們不能只是提供他們一個紀錄平台，讓他們想說什麼就說什麼，卻完全沒有人提出反駁。」隨著三方的對話越來越深入，攝影師也開始不自覺地將鏡頭帶向導演。

圖：索尼影業

橫跨數年七百小時素材 剪輯師拼湊真假難辨的紀錄實驗

《袒裎相見》這場原本出於導演好奇的拍攝計畫，最終橫跨數年記錄，足跡從南加州海岸延伸至德州監獄。剪輯師亞當洛克諾頓（Adam Locke-Norton）從七百小時的龐大素材中，重新拼湊出拍攝攝影團隊當時的真實記錄，讓觀眾如同親臨現場，從人物細微的表情與言語中自行尋找答案。

圖：索尼影業

讓觀眾到最後一刻仍懷疑自己看見多少真相

從海外上映後持續攀升的票房，到空降台北金馬影展觀眾票選長片冠軍，《袒裎相見》以一場真假難辨的紀錄片實驗，讓觀眾看到最後一刻，仍忍不住懷疑自己究竟看見了多少真相。究竟伊莉莎白霍姆斯鏡頭前說的有幾分是真？導演又真的只是站在鏡頭後記錄一切嗎？《袒裎相見》將於11月27日口碑場、12月4日正式登上全台大銀幕，真相究竟是什麼，留給觀眾進戲院自行分辨謊言。

圖：索尼影業

精華 FAQ Q1：《袒裎相見》為何能在台灣與海外都引發高度話題？ 因為它不只全球票房突破1.06億美元，還在2026台北金馬影展最後一天拿下觀眾票選長片第一名。影片以爭議人物伊莉莎白霍姆斯為主角，內容又充滿真偽難辨的張力。

Q2：這部紀錄片主要拍攝伊莉莎白霍姆斯哪一段生活？ 影片聚焦她入獄前最後34天的私生活，包含加州海濱豪宅、家庭互動，以及前往德州服刑前的倒數時刻。導演甚至在最後兩週直接搬進她家中近距離觀察。

Q3：導演與剪輯團隊如何讓影片呈現真假難辨的效果？ 導演原本只想旁觀，卻逐步被捲入對話並當場提出質疑；剪輯師再從700小時素材中重組內容，保留現場的曖昧與衝突，讓觀眾自行判斷哪些是真實。