2026恐怖偽紀錄片推薦！《放送禁止：一夫三妻》11/13全台上映，直擊駭人多重伴侶家庭秘密

被日本 恐怖 迷封為「夢幻逸品」的《放送禁止》系列，終於要在台灣 大銀幕與觀眾見面。

系列第四部電影版《放送禁止：一夫三妻》確定11月13日全台上映，這也是該系列首度在台灣戲院上映。

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《放送禁止》系列台灣首度登上大銀幕 偽紀錄恐怖先驅回歸

自1993年開始於電視台播出的《放送禁止》系列，可以說是日本偽紀錄恐怖片的重要先驅，核心概念是電視台拍攝了一些紀錄片 ，卻因為某些原因被禁止播出，多年後有人重新整理剪輯後才解封出土。作品會透過大量的訪談、現場拍攝、新聞素材，製造出一種報導形式，讓你乍看覺得很真實，但又會發現很多地方不太對勁，是喜愛心理驚悚、都市傳說、推理解謎的粉絲心目中的夢幻逸品。

《放送禁止：一夫三妻》_劇照_政駒提供

偽紀錄恐怖片達人長江俊和 模糊真實界線讓觀眾化身偵探

催生這個企劃的長江俊和因此也被日本恐怖圈同好者稱為偽紀錄恐怖片達人。電視台出身的他，因為極其熟悉訪問者與被訪者之間的距離，並透過構圖與機位來傳遞訊息，再利用後置剪接去組織並同時有效的藏匿，引發群眾討論上鉤進而在社群發酵，才會讓這些影片如此成功。《放送禁止》深受歡迎之處在於模糊了真實界線，讓觀眾不僅僅是觀眾，還是參與其中的偵探，隨著劇情發展尋找線索，試圖理解每起不可思議神秘事件的背後真相，也正因這種自行解謎的獨特娛樂性，讓這個系列產生大批同好者，集體組織討論畫面、整理伏筆，促成此系列能長期維持人氣。

《放送禁止：一夫三妻》_隨票贈海報_政駒提供

劇情簡介：三名女子坦承殺夫 丈夫卻是同一人

這個案件一開始就是三名求助於巫師的女子，在類似驅邪的儀式中，鬆口坦誠自己殺了老公，問題是這三個女子的老公，都是同一個人。製作團隊便帶領著大家，重回當初長時間跟拍這四個人，最後卻遭到禁播的家庭 生活紀錄片，來推敲到底發生了什麼事，到底誰才是真正的兇手。《放送禁止：一夫三妻》備受矚目的當然是違反常情的婚姻制度，也因此在日本上映時不少觀眾開玩笑說，男主角應該找東出昌大演。四個人的認識經過，決定共組家庭的關鍵，開始出現的詭譎琴聲，讓丈夫開始陷入焦慮的不明事件與鬼影幢幢，看似溫馨恩愛的多重伴侶 關係，在和平的表面下，究竟隱藏了多少秘密。

《放送禁止：一夫三妻》_劇照_政駒提供

每個畫面都有意義 多刷幾次才能掌握所有細節

每一個畫面都有意義，線索不一定在對話裡，人物的關係互動是否符合提供的資訊，不同時間素材的排列組合，都考驗著你對事件的理解，必須多刷幾次才能掌握所有細節。

精華 FAQ Q1：《放送禁止：一夫三妻》何時會在台灣正式上映？ 這部作品確定將於11月13日全台上映，並且是《放送禁止》系列首度在台灣戲院登場，對日本恐怖片迷來說具有很高的話題性與期待值。

Q2：《放送禁止》系列為什麼被視為日本偽紀錄恐怖先驅？ 因為它自1993年起便以電視台禁播紀錄片的形式包裝內容，結合訪談、現場拍攝與新聞素材，營造逼真卻處處可疑的氛圍，開創了獨特的偽紀錄恐怖風格。

Q3：《一夫三妻》的故事核心在講什麼案件？ 劇情從3名女子在驅邪儀式中承認殺夫開始，但她們口中的丈夫竟是同一人；製作團隊回溯遭禁播的家庭紀錄片，逐步拼湊多重伴侶關係背後的真相。