集結羅智成、駱以軍六大詩人《滾動的詩2》Giloo與YouTube正式上架

由夢田影像推出、監製蘇麗媚領軍的全新音樂紀實系列《滾動的詩 2》正式全面上架。本季除延續第一季「以詩入歌」的核心精神外，更加入青年世代導演 廖哲毅與視覺統籌陳冠辰團隊，透過新世代的影像語彙與觀點，呈現個人情感體察延伸至對台灣現況不確定性的深刻思考與提問。

夢田影像於13日特別舉辦《滾動的詩2》影片分享會，監製蘇麗媚、詩人 鴻鴻 、羅智成 ，以及商禽之女羅珊珊皆親臨現場，與拍攝團隊共賞新作。商禽之女羅珊珊表示，對於父親半世紀前的經典詩作〈穿牆貓〉中「幸福是不曾得到的另一半」哲學命題，能被轉化為當代年輕人共鳴的視覺語言感到相當驚豔，也欣慰經典作品在當代賦予了全新生命。

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由右至左依序為導演廖哲毅、詩人羅智成、監製蘇麗媚、詩人商禽之女羅珊珊、詩人鴻鴻、攝影黃威銘 、演員_MV編劇貓兵衛、視覺統籌兼MV導演陳冠辰。圖：夢田影像

詩人鴻鴻表示，導演能透過紀錄片 語彙，將〈末日藍調〉詩作背後台灣的時代局勢與氛圍精準勾勒「非常不簡單」，並讚賞每集影片風格多元、差異性極高，引人入勝。

劇照_《末日藍調》詩人鴻鴻。圖：夢田影像

詩人羅智成分享了詩作〈北迴鐵路搖籃曲〉源自自身對機械主義美學的熱愛，並大讚紀錄片營造了極佳的閱讀現代詩作的氛圍。

劇照：《北迴鐵路搖籃曲》詩人 羅智成。圖：夢田影像

視覺統籌兼 MV 導演陳冠辰延伸分享，本集MV輔助使用AI技術，呈現列車開往象徵人類文明天際的時間軸，巧妙與紀錄片中詩人對時代與科技所產生的失落感做了對話。

劇照：《末日藍調》音樂人 康士坦的變化球。圖：夢田影像

劇照_《我想和你一起生活》詩人崔舜華。圖：夢田影像

劇照：《浪漫的事》音樂人 鄭雙雙。圖：夢田影像

導演廖哲毅表示，本季六集編排旨在引導觀眾從個人情感面、雙人關係、與世界的對話，更一路走向對未來的展望。監製蘇麗媚則感性表示，儘管重重困難，但還是堅信用文化進行溫柔倡議的力量，夢田影像不會停止腳步，將持續深耕這項計畫。

這部紀實的推出，不僅是音樂人與詩人的作品交匯，更希望透過影像，提出當代人類的哲學詰問。即使世界如夢幻泡影，我們是否依然擁有選擇善良與愛的自由，隨之鼓動、持續滾動。

圖：夢田影像

由右至左依序為詩人羅智成、詩人商禽之女羅珊珊、詩人鴻鴻。圖：夢田影像

夢田影像由蘇麗媚創辦，堅持台灣原創文化作品，過往推出包含與侯季然導演合作台灣獨立書店文化的《書店裡的影像詩》紀錄片系列，與沈可尚導演合作探討當代親子議題的《膠囊時光》紀實系列、與史明輝導演合作的《小兒子阿甯咕》動畫系列。《滾動的詩》音樂紀實第一季與符昌鋒導演合作，《滾動的詩2》音樂紀實計畫於2024年正式啟動，歷時兩年半，於2026年正式推出，透過詩作與音樂，呈現當代議題、與社會對話。

圖：夢田影像

精華 FAQ Q1：《滾動的詩2》這次上架後，延續了第一季什麼核心概念？ 本季延續第一季「以詩入歌」的核心精神，將詩作轉化為音樂與影像內容，並透過不同世代創作者合作，讓經典詩意在當代語境中重新被看見與聽見。

Q2：這一季有哪些新的製作團隊或技術參與，帶來什麼特色？ 本季加入青年導演廖哲毅與視覺統籌陳冠辰團隊，並在MV中輔助使用AI技術，讓影像更具新世代語彙，也強化了對科技、時間與失落感的對話。

Q3：分享會上，詩人與家屬對這部紀實系列有什麼看法？ 羅珊珊肯定父親商禽〈穿牆貓〉被轉化為當代共鳴視覺語言，鴻鴻稱讚〈末日藍調〉精準勾勒時代氛圍，羅智成也認為作品營造出很好的現代詩閱讀感。