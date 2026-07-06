音浪逐夏！影視聽中心七月企畫「怪酷派對：怪奇比莉 X 酷娃恰莉」接力開趴

今年七月，怪奇比莉、酷娃恰莉雙天后聯袂降臨新莊影視聽中心！她們用舞台之外最真實的模樣，對著鏡頭告訴大家：流行偶像到底有什麼魅力能坐擁全球億萬粉絲？

影視聽中心七月以廣受觀眾好評的特別企劃「進擊的音浪」，推出「怪酷派對：怪奇比莉 X 酷娃恰莉」選映三部近距離拍攝當紅音樂人的音樂電影：金獎名導詹姆斯卡麥隆掌鏡的《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會 3D 電影》（2D版），在疫情時線上與粉絲靈魂連動的《酷娃恰莉：一同孤獨》，以及全台首映美國獨立製片廠牌A24重磅監製的《酷娃恰莉：絢爛一刻》！怪酷、怪辣、怪好聽，必須指定影視聽中心杜比全景聲影廳。

《酷娃恰莉：一同孤獨》拍攝專輯《how I'm Feeling Now》製作歷程。（ ©Images courtesy of Blue Finch Film Releasing）

跨界、跨世代的傳奇合作！以《鐵達尼號》、《阿凡達》系列享譽影壇的國際大導詹姆斯卡麥隆，這次不拍史詩電影，他將3D攝影機扛上演唱會舞台，近距離跟拍改寫葛萊美獎 歷史的美國創作歌手怪奇比莉，兩人以共同導演的身份合作推出《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會 3D 電影》（2D版）。攝影機提供比搖滾區更沈浸的粉絲視角，同時讓片中穿插的幕後花絮與貼身訪談深具渲染力。

《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會 3D 電影》（2D版）帶來LIVE版〈bad guy〉、〈ocean eyes〉、〈What was i made for?〉等27首經典歌曲，掌鏡的導演詹姆斯卡麥隆表示：「這是一個充滿狂喜又深刻的情感體驗⋯⋯大部分曲目是節奏強烈的音樂，每個人都很享受投入，但是那些深情的慢歌，其實更有力量。」加上影視聽中心的杜比全景聲影廳高規格的硬體設備，完美還原身在演唱會現場，跟著人群躁動、全身起雞皮疙瘩的感動！

金獎名導詹姆斯卡麥隆掌鏡的《怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會 3D 電影》（2D版）。（聯合國際影業（UIP）提供）

在音樂圈出道十年，以專輯《Brat》爆紅全球的現象級巨星酷娃恰莉，如何走到今天？《酷娃恰莉：一同孤獨》回顧疫情期間居家隔離隔離，酷娃恰莉在線上直播、召集粉絲一起編寫詞曲，她宅家錄製出專輯《how I'm Feeling Now》捕捉疫情下的創作慾，與粉絲之間不可取代的親密互動。

全台首映的《酷娃恰莉：絢爛一刻》呈現酷娃恰莉一夕爆紅的焦慮。（ ©Images courtesy of Park Circus_Universal）

全台首映的《酷娃恰莉：絢爛一刻》以偽紀錄片 手法拍攝。（ ©Images courtesy of Park Circus_Universal）

A24監製力挺、全台首映的《酷娃恰莉：絢爛一刻》以偽紀錄片手法拍攝，將酷娃恰莉爆紅後內心的焦慮不安赤裸呈現。事業與聲勢如日中天，她卻不懂自己怎麼就成了巨星？本片找來〈360〉、〈Guess〉MV導演艾丹扎米里協同編劇並執導，曾與碧昂絲、宇多田光合作，同時也是《Brat》多首金曲製作人的A.G. Cook操刀配樂。《一同孤獨》和《絢爛一刻》必須搭配服用！這兩部片穿越敘事與時序，鏡射出360度的酷娃恰莉，也讓觀眾感同身受：除了萬中選一的音樂才華，知名偶像零距離的真誠、面對成名恐懼的勇敢，以及重視創作的自我要求，正是他們引領潮流的原因。「怪酷派對：怪奇比莉 X 酷娃恰莉」更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

影視聽中心七月特別企劃「進擊的音浪」推出「怪酷派對：怪奇比莉 X 酷娃恰莉」。（國家影視聽中心 提供）