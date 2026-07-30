日韓兩大男神正面對決！動作爽片《殺人者的購物中心2》回歸，李棟旭復活、打戲再升級

李棟旭、金慧埈、玄理、岡田將生主演的動作 韓劇 《殺人者的購物中心》第二季本週獨家登場Disney+！首季在 IMDb 奪下 8.0 高分、爛番茄影評人評價更創下滿分紀錄，第二季尚未開播即在韓國韓劇話題排行榜中穩居前10名，眾多網友敲碗直呼「簡直是好萊塢級別的動作韓劇」！全新一季故事不只世界觀全面擴張，隱於暗處的軍火黑市升級為國際權力戰場，原本離奇身亡的傳奇叔叔「鄭進灣」（李棟旭 飾）也驚喜「死而復生」回歸，聯手姪女鄭智安（金慧埈 飾）對上宿敵傭兵團「巴比倫」展開絕地大反擊。

首播劇情 解開叔叔鄭進灣離奇失蹤的謎團，在姪女獨立與殺手 集團火拼生存時，他帶著手下潛入巴比倫總部、試圖奪取儲存所有資料的伺服器，卻遇上一直以來死命追殺自己的宿敵「貝爾」（趙漢善 飾），兩人在空橋上展開殊死拚搏，360 度一鏡到底、拳拳到肉的打鬥畫面讓觀眾大呼過癮。

動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季劇照。圖／ Disney+

動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季劇照。圖／ Disney+

李棟旭日前受訪分享劇中動作戲「即使辛苦，也是抱著一次拍完的決心去拍攝的」，甚至後來演員們都訓練到不用互看也能對招，他也坦言：「劇中有許多精彩動作場面，我在第二季中的武打戲分也增加了，但這部作品的核心在於通過生存和反擊，展現成年人的艱難歷程。」強調這是作品的獨有亮點。而飾演殘酷反派貝爾的趙漢善，則笑言自己對李棟旭的心思「簡直到了跟蹤狂的等級」：「如果說第一季李棟旭的角色只是讓我產生好奇，但現在他的存在已經到羞辱我的程度」。

最新劇情中，鄭智安在得知叔叔的一切計劃後選擇離去，試圖回到平凡的生活，她改名換姓來到漁村，然而巴比倫卻毫不放過這對叔姪，反而引進了日本傭兵團隊進行高額懸賞，誓言要活捉兩人。而首次出演韓劇的日本金像獎男神岡田將生打破以往形象，化身狂放不羈的超強殺手J，頂著帥氣背頭造型在電梯內展開長達1分多鐘的殘酷搏鬥，瘋狂又天真的反差魅力瞬間圈粉無數。

動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季劇照。圖／ Disney+

岡田將生笑稱這是自己第一次認真挑戰動作戲：「劇組的同事們，尤其李棟旭，都給予我許多動作場面的指導，拍攝時的每一刻都有新的樂趣」。而導演李權則開玩笑表示岡田將生的最大魅力「就是帥」：「我一邊觀看他的表演、一邊塑造角色，因此在細節上讓他看起來像一個時髦、熱愛工作、出門打架時會聽動感音樂的帥哥」也讓粉絲敲碗他後續的精彩演出。

導演李權則分享第二季創作理念，表示一切就出於自己兒時聽過的一句話「任何攻擊都會有所反擊」，強調叔姪倆的「反擊」就是作品的核心命題：「我開始思考，既然鄭智安已經知道了許多關於叔叔的秘密，那麼接下來她會做什麼？以及這對叔姪相遇後會如何發展？從而擴展故事。」敬請觀眾期待第二季更龐大的世界觀與敘事結構。

動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季劇照。圖／ Disney+

《殺人者的購物中心》第二季已於Disney+獨家熱播，每週三更新兩集直至8月12日完結。

《殺人者的購物中心》第二季 預告片：

動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季劇照。圖／ Disney+

動作韓劇《殺人者的購物中心》第二季劇照。圖／ Disney+