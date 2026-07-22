陸劇《這一秒過火》神顏CP張凌赫、王楚然 民初亂世、家仇國難也要大談禁忌叔嫂戀

陸劇男神 張凌赫今年上半年憑藉《逐玉》人氣再攀高峰，他的新作《這一秒過火 》也成為劇迷關注焦點，該劇在愛奇藝 國際版上線空降播出，同步釋出最新定檔預告，劇中張凌赫換上軍裝，化身為冷峻偏執的瘋批少爺，和王楚然飾演的復仇 千金在亂世中展開愛恨拉扯，兩人同框更被盛讚是「神顏CP」。這部民國言情劇預計總播出集數33集，7月19日起將在騰訊 、愛奇藝兩大影視平台聯合播出！

組圖／琅琅悅讀，圖片來源：誠品、愛奇藝國際版

匪我思存原著《如果這一秒，我沒遇見你》

《這一秒過火》改編 自匪我思存的小說 《如果這一秒，我沒遇見你》，描述世家少爺「慕容清嶧」（張凌赫 飾）因幼年被抱錯，在養父家受盡虐待，逃跑時被藥商之女「任素素」（王楚然 飾）所救，卻也因此牽連任家遭遇滅門之禍。

多年後兩人再度相遇，逐漸產生感情，但任素素為救他人選擇假死，並化名「方牧蘭」，成為慕容清嶧哥哥的未婚妻，她苦心佈局復仇，卻無法避開和慕容清嶧之間的情感糾葛，兩人在試探和拉扯中揭開過往真相。

作為中國原創愛情小說百強大神作家，匪我思存已出版作品多達23部，創作以極具情感張力的「悲劇美學」享譽文壇。膾炙人口作品不勝枚舉，包括《如果這一秒，我沒遇見你》《樂遊原》《今生有你》《海上繁花》《東宮》《來不及說我愛你》《佳期如夢》《千山暮雪》《寂寞空庭春欲晚》《愛情的開關》《樂俊凱》等多部作品被改編為熱播影視劇，收視火爆。編劇代表作《樂遊原》，影視出品作品代表作《致我們暖暖的小時光》《今生有你》，擔任總策劃作品《傳聞中的陳芊芊》。

精采預告：

神顏男主張凌赫 挑戰偏執少爺狠狠愛

張凌赫在《這一秒過火》中的帥氣軍裝造型一曝光便成為話題，他過去憑藉《雲之羽》、《寧安如夢》、《逐玉》等古裝劇累積人氣，高冷氣質令觀眾印象深刻，這次挑戰民國軍裝、長大衣、西裝等造型輪番登場，既有貴公子感，也帶出強勢魅力。

預告中他展現瘋批少爺的危險氣息，把王楚然逼到洗手檯角落後強吻她並說出「第一次吻妳，就是這個味道」，緊接著王楚然一巴掌打破曖昧氛圍，畫面再切回兩人過往甜蜜和傷痛片段，愛恨瞬間交錯，也讓觀眾直呼這對CP不只顏值高，情感張力更是直接拉滿。

張凌赫表示，慕容清嶧剛開始看起來有些不好親近，但深入了解後，會發現他並不是只有偏執和霸道，他心裡其實有很深的情感底色，不只是對愛情，也包括親情，以及對苦難之人的理解，這也讓角色更有層次。

《這一秒過火》由張凌赫（左）王楚然主演，定檔7月19於愛奇藝國際播出（圖_愛奇藝國際版提供）

《這一秒過火》由張凌赫（左）王楚然主演，定檔7月19於愛奇藝國際播出（圖_愛奇藝國際版提供）

妖妃王楚然變身復仇千金 哭戲又虐又痛還費紙

王楚然則是從《成何體統》中的禍國妖妃，變身為帶著祕密歸來的復仇千金，在《這一秒過火》裡她分別飾演任素素及方牧蘭兩角，扮相優雅又帶著距離感，前期是帶有易碎感的大小姐，後期眼神裡多了隱忍、算計和悲傷，讓不少網友稱她是天選女主。

王楚然透露她很喜歡方牧蘭歸來後的造型，試裝時她就覺得那套裝扮很符合角色一心只想復仇的狀態，劇中她經歷很多人生階段，像是面對抉擇時的痛、面對舊愛時的亂、面對真相時的恨，都需要不同層次，她也笑說：「這次演得很過癮，不過就是拍哭戲時有些費紙，因為我常常鼻水流得比眼淚更快。」

圖／愛奇藝國際版提供

神顏CP浪漫共舞 這畫面太美歸功於

除了高能虐戀，預告中張凌赫跟王楚然浪漫共舞的片段也備受矚目，劇組還特地為兩人安排專屬的舞蹈老師，張凌赫透露，這支舞貫穿整部劇情，在不同時期都會出現不同片段，是兩人關係變化的重要線索。

自嘲沒有舞蹈細胞的張凌赫笑稱，他直到殺青前都還在學跳舞，王楚然則稱讚他其實跳得很好，只是兩人偶爾會因舞步沒對上而踩到彼此的腳，加上舞蹈戲有多個機位，每次換角度都得重新跳一遍，相當考驗默契和體力。

王楚然也表示，《這一秒過火》的拍攝氛圍其實沒有想像中沉重，劇組演員都很愛互開玩笑，她還曾經買了會彈出蟑螂的口香糖造型整人玩具，想測試大家膽量，結果因為自己拿反了，想嚇張凌赫沒嚇成，反倒是導演中招，嚇得直接對她喊「妳太壞了」，逗樂在場所有人。《這一秒過火》未播先火，張凌赫跟王楚然這對「神顏CP」將如何詮釋亂世中的愛恨糾葛，也備受期待。

圖／微博

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