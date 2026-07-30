突發新聞：范逸臣失去了一切 悲慘近況 9 月《大仙尪仔》曝光

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《大仙尪仔》獲日本夕張國際奇幻電影節國際新浪潮電影獎。

《大仙尪仔》獲日本夕張國際奇幻電影節國際新浪潮電影獎。 重點二： 范逸臣、洪都拉斯、牧森演街友，撿到鉅額現金遭黑道追殺。

范逸臣、洪都拉斯、牧森演街友，撿到鉅額現金遭黑道追殺。 重點三：温昇豪首演黑道大哥，電影宣布9月11日全台上映。

日前榮獲日本夕張國際奇幻電影節「國際新浪潮電影獎」的電影《大仙尪仔》，集結洪都拉斯 、范逸臣、牧森、温昇豪、鄭仲茵、方馨等實力派演員。今（24）日再公開正式海報與預告，預告中金鐘男星温昇豪首度挑戰黑道 角色，化身地方黑道大哥；洪都拉斯、范逸臣、牧森則飾演3名流落艋舺公園的街友，意外撿到裝有鉅額現金的行李袋，竟捲入黑道追殺，他們從陌生人一路在逃亡過程中建立深厚情誼。《大仙尪仔》也正式宣布將調整於9月11日全台上映，一場笑中帶淚、充滿人情味的逃亡旅程即將登上大銀幕。

正式海報由台灣知名設計師許品詩操刀，以萬華 街區為背景，洪都拉斯、范逸臣、牧森身陷危機，温昇豪步步進逼，大仙尪仔神偶穿梭街頭，濃厚台灣街頭氣息一覽無遺。預告中温昇豪首度挑戰黑道角色，一個眼神便散發壓迫感；洪都拉斯一句「我們這種人的死活，沒有人在乎啦！」揭開角色被社會遺忘的孤獨，而面對牧森飾演的年輕街友，他則溫柔說出「其實你真的不是什麼垃圾，你是你阿公的心肝寶貝。」展現彼此在逃亡中逐漸互相依靠。導演凌柏瑋也坦言相信演員本身的特質能賦予角色生命並讚：「他們彼此的化學變化剛剛好。」

洪都拉斯（左）演出電影《大仙尪仔》過足戲癮，也分享第一次與牧森（右）合作時，就被他的表演態度震撼。圖片／牽猴子 提供

預告中温昇豪（中）首度挑戰黑道角色，一個眼神便散發壓迫感。圖片／牽猴子 提供

洪都拉斯演出電影《大仙尪仔》過足戲癮，也分享第一次與牧森合作時，就被他的表演態度震撼：「看到他對表演的執著，真的讓我刮目相看。」他也笑說，范逸臣為了演出街友角色，造型逼真到像真的流落街頭，每次對戲都讓人忍不住發笑；而多年老搭檔温昇豪則完全顛覆過去印象，一個眼神便散發壓迫感，加上道地台語讓他直呼：「真的太有魅力了！」

牧森也透露，片中一場在廟宇拍攝的情緒戲，因為投入角色太深，每一個鏡頭都全力以赴，最後甚至因吸入大量香火煙霧導致體力透支，必須靠氧氣瓶緩和。他笑說，洪都拉斯在片場像大哥一樣照顧所有人，而范逸臣則完全融入街友角色；至於首次合作的温昇豪，更讓他被對方強大的黑道氣場震懾：「原本以為他很斯文，沒想到站在現場真的像地方大哥。」

電影《大仙尪仔》以龍山寺一帶的宮廟文化 作為背景，描述3名因不同遭遇流落艋舺公園的街友，意外撿到裝有1千萬現金的行李袋被黑道追殺，3人走投無路之際穿上大仙尪仔的戲服，混入神明遶境的隊伍裡，展開一場和黑道你追我跑的逃亡。由公視台語台出品、光鷹影像文化有限公司製作的電影《大仙尪仔》，將在9月11日全台上映，更多電影資訊請見官方臉書。

精華 FAQ Q1：《大仙尪仔》這次公開了哪些最新上映與宣傳資訊？ 電影今公開正式海報與預告，並宣布調整為9月11日全台上映。片中以萬華、龍山寺與宮廟文化為背景，呈現一段結合逃亡、友情與台灣街頭人情味的故事。

Q2：這部電影的主要劇情在講什麼，核心衝突是什麼？ 故事描述洪都拉斯、范逸臣、牧森飾演的3名街友，意外撿到裝有1千萬現金的行李袋，因而捲入黑道追殺。他們在逃亡中穿上大仙尪仔戲服，混入遶境隊伍求生。

Q3：演員在片場與角色詮釋上，帶來了哪些亮點？ 温昇豪首次挑戰黑道大哥角色，氣場十足；洪都拉斯盛讚牧森對表演很執著，也稱范逸臣造型像真的街友。牧森則因廟宇情緒戲投入過深，甚至一度吸入香火煙霧需靠氧氣瓶。

《大仙尪仔》海報 。圖片／牽猴子 提供