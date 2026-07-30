2026 漫博會／《臺灣漫畫館》逾2萬人共襄盛舉！用臺漫IP轉譯能量與追星潮寫下新篇章

琅琅悅讀／ 文策院
《臺灣漫畫館》於 2026年漫畫博覽會盛大登場。圖／文策院
《臺灣漫畫館》於 2026年漫畫博覽會盛大登場。圖／文策院

第25屆 《臺灣漫畫館》於 7 月 27 日正式圓滿落幕。文化內容策進院（TAICCA）以「一起來追星吧！」為主題，攜手 39 家合作單位、出版社及四大數位漫畫平台，展出 75 部精選臺漫作品，五日累計入場人次達 2 萬 3 千人次，銷售額同步超越去年，寫下亮眼新紀錄。從簽書會、聲演到漫改音樂劇與動畫 IP 發布會，整個展區化身為名副其實的臺漫追星主場，全面展現臺漫IP轉譯的豐沛能量，寫下本屆漫博最熱鬧的篇章之一。

《臺灣漫畫館》開幕首日人潮眾多。圖／

文策院董事長王時思對本屆《臺灣漫畫館》的亮眼成果表示：「看到這麼多粉絲用追星的熱情支持臺漫 者，真的非常感動。文策院推動的不只是臺漫，而是整個臺灣原創IP的生態建構。當一個漫畫角色能夠被讀者喜愛、被收藏、被追星，它就已經具備了角色經濟的核心價值。臺漫是其中極具潛力的一環，當一部作品能夠從漫畫延伸為動畫、音樂劇或有聲內容，IP的價值就會隨著每一次轉譯不斷提升，從創作能量轉化為真實的產業動能。未來文策院將持續整合跨媒體資源，讓更多優秀的臺灣原創 IP 走向世界。」

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本屆漫博會最受矚目的重磅場次，當屬 7 月 24 日登場的【朵莉 DOLLY】媒體發布會。原作Seven YCH、漫畫家黃踹與木可柯，偕同演員姚愛寗、紀培慧、邱以太共同出席，舉行角色畫像揭幕儀式，吸引大批媒體到場採訪。從條漫到動畫電影，正是臺漫IP轉譯與角色經濟的最佳示範。姚愛寗表示：「身為漫畫愛好者，沒想到首次嘗試便是從真人轉描2D動畫開始，十分興奮。」紀培慧則說：「這是全新挑戰，十分珍惜與夥伴們共同拍攝的美好時光。」邱以太也分享：「得知參與此作品時感到新奇，希望觀眾能看見不一樣的自己。」

【朵莉 DOLLY】媒體發布會演員 左起紀培慧、姚愛寗、邱以太共同出席，並舉行角色畫像揭幕儀式。圖／文策院

作家簽書會方面，《二零七之骨》漫畫家林奕辰分享作品靈感源自臺灣本土情懷，吸引粉絲大排長龍；《6000 天練愛的日子》作家織織大聲向粉絲喊話：「你是有力量的，你是被愛的！」現場暖意滿溢；《北投女巫》漫畫家簡士頡笑說最想成為女巫小曼，因為其他女巫「過得太慘」，引發哄堂大笑；《年獸心跳戀愛指南》漫畫家重花則分享漫畫與小說在敘事上的本質差異，讓粉絲對創作工程有了全新認識。

漫畫家林奕辰於《二零七之骨》創作分享簽名會分享作品創作歷程。圖／文策院

創作對談場次同樣精彩紛呈。「我是馬克」與安貝司經紀總監喬瑟夫從創作者與經紀人雙重視角，探討《死神不活了》跨媒體發展的挑戰，馬克笑說兩人相處更像朋友；《薛普先生與波希先生》漫畫家 Haoc 與編劇碰碰俺爺帶來即興創作同樂會，每款造型揭曉皆引發驚呼；《暗戀對象加入了邪教該怎麼辦》創作團隊大方透露第二集將展開水仙教五項試煉，深探社會對「完美」的追求；《月娘咬耳 lunar bite》漫畫家鐵柱與太空小子 Bill 跨界對談，首度公開第三集內容，展現臺漫題材的多元創作能量。

《6000天練愛的日子》作家織織與讀者深入探討作品中愛情與人生議題的共鳴。圖／文策院

《北投女巫》漫畫家簡士頡熱情與粉絲拍照。圖／文策院

《年獸心跳戀愛指南》漫畫家重花則以輕鬆對談形式揭密角色設定秘辛。圖／文策院

《薛普先生與波希先生》漫畫家Haoc與原作編劇碰碰俺爺聯手帶來別開生面的即興創作體驗，現場觀眾提供關鍵字，兩位創作者當場揮毫為波希先生量身設計全新造型。圖／文策院

《暗戀對象加入了邪教該怎麼辦》由漫畫家Coffee Jou、原作編劇ami亞海與蔡雙羽同台對談，分享作品從劇本到漫畫的創作歷程。圖／文策院

漫改跨媒體方面，《你的工作＆你的休假》漫改音樂劇首發見面簽名會由漫畫家日輪、導演小馬及主演鍾政均、周定緯共同登台，搶先演出音樂劇歌曲《命定的你》，帶動全場情緒高漲，見證臺漫從紙頁走向舞台的感動時刻。

《你的工作＆你的休假》漫改音樂劇首發見面簽名會主演演員鍾政均、周定緯共同登台現場搶先演出音樂劇歌曲《命定的你》。圖／文策院

兩場漫畫聲演企劃亦是本屆亮點之一。「CCC追漫台 x 好好說話好不好聲音製作」帶來 Round 1《薛普先生與波希先生》及 Round 2《二零七之骨》，由聲優陳彥鈞、賈文安、錢欣郁、吳佳樺與錄音師陳寬現場演繹，兩場皆座無虛席、掌聲不斷。聲演前後，團隊與觀眾暢聊BL題材發展、臺灣性別友善氛圍，以及現場聲演的幕後挑戰；吳佳樺更感嘆：「臺漫可能只差一個被看見的入口，而這場聲演，或許就是其中一個。」

本屆《臺灣漫畫館》的圓滿落幕，不僅是一場追星盛會的句點，更是臺漫持續蓬勃發展的新起點。從簽書會、聲演到漫改音樂劇，每一個活動形式的背後，都是臺漫 IP 價值鏈的一次延伸：角色被更多人認識、被喜愛、被收藏，進而帶動周邊、授權與跨媒體開發的多元可能。文策院將持續推動臺灣原創IP的轉譯與產業化，透過多元展演形式與跨界資源整合，協助每一部臺漫作品實現從「創作」到「角色經濟」的完整價值提升，為臺灣的文化創作能量，打造走向世界的舞台。

「CCC追漫台 x 好好說話好不好聲音製作」聯手帶來兩場精彩聲演，由專業聲優陳彥鈞、賈文安、錢欣郁、吳佳樺與錄音師陳寬現場演繹。圖／文策院

「CCC追漫台 x 好好說話好不好聲音製作」聯手帶來兩場精彩聲演，由專業聲優陳彥鈞、賈文安、錢欣郁、吳佳樺與錄音師陳寬現場演繹。圖／文策院

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