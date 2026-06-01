鯊魚片名導殺性回歸！《殘殺路人甲》引爆貓捉老鼠生死鬥

變種鯊魚恐怖片《水深火熱》大導雷尼哈林（Renny Harlin）強勢回歸，這次不玩生態危機，要直接對觀眾施加心理壓迫！

系列三部曲第二章《殘殺路人甲》6月5日全台上映，主打沉浸式虐殺體驗，帶領觀眾進入一場毫無喘息空間的生存追逐戰；系列第三部《絕殺路人甲》也將於7月3日上映，以驚天大結局一次解完所有伏筆懸疑！

《殘殺路人甲》由《河谷鎮》女星曼德萊納佩琪主演，許多驚悚畫面都由自己親自上陣。圖片／壹壹喜喜電影 提供

《河谷鎮》新世代女星全程無替身奔跑、尖叫、奮戰 身兼製片敬業滿分

曾執導經典商業片《水深火熱》、影史爛片百強候選《捍衛戰警2》的動作名導雷尼哈林，以《嗜殺路人甲》、《殘殺路人甲》、《絕殺路人甲》三部曲挑戰懸疑巔峰，把緊張氛圍拉到最滿。雷尼哈林透露，他想呈現的是一種「未知」的恐懼。這部戲有趣的地方在於，這不只是弱肉強食的追逐戰，你會發現這其實是高手過招、兩敗俱傷的「貓捉貓」生死鬥！

《殘殺路人甲》大玩心理驚悚之外也有許多血腥場面。圖片／壹壹喜喜電影 提供

《殘殺路人甲》三部曲情節驚悚不斷。圖片／壹壹喜喜電影 提供

在《嗜殺路人甲》和《殘殺路人甲》中最主要的靈魂人物就是《河谷鎮》新世代女星曼德萊納佩奇，在《殘殺路人甲》片中除了殘酷殺手的步步逼近之外，還有一段在森林裡面被野外恐怖生物追殺，只能逼自己挖掘出從未使用過的生存本能。她擔綱一路被追殺的女主角瑪雅，在整個電影裡面不斷奔跑、搏鬥，而有些場景特別是在狹窄空間裡拍攝時，更讓曼德萊納對於「空間感知能力」備受考驗，尤其本片幾乎全數採實景拍攝，讓觀眾一路沈浸體驗女主角一樣的被追殺的驚險刺激！

除了演出瑪雅之外，同時還肩負重要的監製角色。創造出更多可能性將一個單純、平凡的女性如何轉變成「生存專家」的曼德萊納佩奇，絕對是當今好萊塢最具潛力的女星之一！ 欲知本片最新消息，請上👉電影官方臉書粉絲團。

《殘殺路人甲》海報。圖片／翻攝自壹壹喜喜電影臉書專頁