《出口成髒》穢語症如何使生活陷入困境？獻給所有被世界誤解之人的溫暖力作

《出口成髒》由《魔戒：力量之戒》的「精靈王子」羅伯特阿拉馬約主演，他在片中飾演15歲即被診斷罹患妥瑞氏症的約翰戴維森，演出備受國際媒體讚賞，更被視為其從影以來最具突破性的代表作之一，勇奪「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳男主角獎。電影背景設定於1980年代英國，描述約翰從青春期到成年初期，如何在不被理解的世界裡努力尋找自己的位置，並試圖活出屬於自己的「正常人生」。

改編自真實故事的溫馨喜劇《出口成髒》，於5月20日在誠品電影院舉辦首映會，映後特別邀請同樣患有妥瑞氏症的藝人邵庭，以及長年治療妥瑞氏症學童的小兒科醫師薛常威出席映後座談，分享觀影感受與自身經驗。現場氣氛溫暖感人，不少觀眾更在映後紅著眼眶離場。

《出口成髒》逼哭全場！ 邵庭真情告白電影打開深埋多年的情緒

薛常威醫師長年接觸許多妥瑞氏症患者，他在映後分享，其實妥瑞氏症是一種「神經生理上的問題」，患者許多言語與動作並非故意，而是難以控制的神經衝動。他也提到，很多人會下意識去糾正或提醒患者，但其實「忽略他們的症狀，就是最大的幫助」，因為越被放大檢視，反而越容易讓患者感到壓力與焦慮。

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

邵庭淚崩力推：希望有天不用再為自己的症狀道歉

同樣身為妥瑞氏症患者的邵庭，則在映後激動表示《出口成髒》是「她目前最喜歡的妥瑞氏症相關電影」。她坦言，電影像是打開了自己埋藏在內心深處很久很久的情緒，「從小到大，其實有很多東西是被藏起來的。」電影裡主角努力與世界相處、渴望被理解的過程，也讓她想起自己從七歲開始有症狀出現後，一路走來的經歷。邵庭更感性表示，希望觀眾能把這部電影帶來的理解與感動繼續傳遞出去，「希望有一天，我們都不用再為自己的症狀道歉。」真摯發言讓現場不少觀眾當場落淚。

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》首映後也收穫大量好評，不少觀眾盛讚電影「笑著笑著就哭了」，認為本片並不只是描寫妥瑞氏症，而是呈現所有「被世界誤解的人」如何努力生活、愛人與被愛。有觀眾表示：「妥瑞氏症不是問題，問題是人們的不理解。」也有人直呼：「這是我今年看過最棒的電影。」 電影《出口成髒》5月29日（五）正式上映。

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

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