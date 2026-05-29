《後室》恐怖大師溫子仁力讚！跳脫傳統恐怖片，打造心跳狂飆的壓迫感

轟動全球、超過2.7億瀏覽的爆紅網路都市傳說《後室》（Backrooms），透過「金獎製造機」A24打造，改編成年度必看驚悚懼作登上大銀幕，台灣搶先美國震撼獻映。本片由原始短片創作者凱恩帕森斯（Kane Parsons）執導，原汁原味呈現網路夢魘。製作面上，他認為「後室」的恐怖並非來自驚駭視覺，而是在於情境與無限延伸所帶來的不安，因此他跳脫恐怖片思維，深入創造心理恐懼與存在焦慮，打造前所未有的恐懼新標竿！

值得一提的是，凱恩帕森斯的後室短片在網路爆紅之後，「恐怖大師」溫子仁（James Wan）便早就主動向他接洽電影拍攝計畫，更在之後擔綱全片監製，他也同樣肯定後室建立出的心理恐懼，更在電影完成後大讚：「我愛這部電影，真的很棒，完全成功抓住短片所呈現的精神！」台灣近日也舉辦了粉絲搶先特映會，觀眾也一面倒地給出好評盛讚，絕對是今年不得不看的話題懼作！

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供

凱恩帕森斯跳脫恐怖片思維拍《後室》 打造前所未有恐懼新標竿

年度驚悚話題懼獻《後室》，在導演凱恩帕森斯製作時，他認為「後室」的恐怖不能只停留在表面，也並非來自驚駭視覺，而是在於情境與無限延伸所帶來的不安：「恐怖感不是來自視覺本身，而是來自理解那個空間後，所產生的心理狀態。雖然畫面確實讓人感到不舒服，但真正讓人害怕的，其實是它背後的脈絡。」此外，他認為刻意安排的驚嚇，反而難以嚇到觀眾，他也因此跳脫恐怖片思維，並分享：「《後室》的核心魅力，在於它會不斷勾起人類的好奇心，以及想知道更多真相的渴望，讓人忍不住試圖從看似毫無意義的混亂訊號當中，拼湊出某種答案，一步步墜入其中。」以結合異樣空間感、現代社會的疏離，以及人類對未知事物的追尋，深入創造心理恐懼與存在焦慮，打造出前所未有的恐懼新標竿！

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供

「恐怖大師」溫子仁主動邀約拍《後室》 台灣首映一面倒好評

自《後室》短片在網路爆紅之後，曾執導《陰兒房》（Insidious）、《厲嬰宅》（The Conjuring）、《疾厄》（Malignant）等恐怖名作的「恐怖大師」溫子仁，便早已主動向凱恩帕森斯接洽電影拍攝計畫，更在之後擔綱全片監製，他表示：「這一切都歸功於他，我們看見了企劃的潛力，因此想跟他合作。他擁有那樣的思維與創造力，並確實有能力將作品擴大，推進長片的世界當中。」他也同樣肯定後室建立出的心理恐懼，並抓住當代觀眾對閥限空間的著迷，更在電影完成後大力稱讚：「我愛這部電影，真的很棒，完全成功抓住短片呈現的精神！」台灣觀眾近日也在參與完發行商舉行的粉絲搶先特映會後，一面倒地給出好評盛讚：「沉浸感超級強！」「不自覺的生理極度不適！」「驚悚感久久無法平復！」「細節絕對需要二刷！」也讓本片成為今年不得不看的話題懼作！

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供

這部由《怪奇物語》（Stranger Things）製作團隊，聯手「恐怖名導」溫子仁（James Wan）共同打造的驚悚強檔《後室》，即將在本週三（5/27）於台灣搶先美國震撼獻映。本片劇情描述一個深夜，一間家具展示行內，電視忽然閃過詭異畫面。緊接著，地下室燈光開始閃爍，牆面無預警出現一扇詭異的門，門的背後，竟是一個從未存在過的空間。陰暗黃光壟罩、空氣潮濕封閉，錯綜複雜的格局不斷延伸。這裡沒有出口，也沒有盡頭，彷彿墜入一座無限擴張的異度迷宮…。欲知本片最新消息，請上👉電影官方臉書粉絲團。

《後室》。圖/采昌國際多媒體提供