《災 劇場版》驚悚再升級！香川照之「精神壓迫」挑戰觀眾心理極限

影星香川照之將「災難」表現淋漓盡致 如天災般突襲人間

日劇《災》於2025年4月開播以來引起廣大影迷討論，而本劇雙導演關友太郎、平瀨謙太朗後續將其「電影化」《災 劇場版》為嶄新的視覺體驗，並於西班牙聖賽巴斯提安國際影展國際首映；日本名導《8號出口》川村元氣導演更直指當「災難」成為電影主角，嶄新的影像表現將會震撼感官與觀影思維。飾演「災難」的香川照之在本片表現獲得《仇雲殺機》導演黑澤清的高度讚賞，他飾演的「災難」彷彿幽靈鬼魅般徘徊、降臨人間。

每個人都以為，這與自己無關，但人不會無緣無故地死去。他們只是單純不過地生活著；因家庭與升學煩惱的女高中生、背負某段過去的貨運司機、在購物中心工作的清潔員與理髮師、負債累累肩負家族眾望的旅館經理、平凡的家庭主婦。某一天，他們毫無預兆地遭到難以理解的「災難」襲擊，警方將一切都以自殺或意外結案，雖然始終覺得哪裡不對勁。而在這些災難發生的周圍，總會有一名「男子」在裡頭徘徊…。

《災 劇場版》。圖/捷傑電影

《災 劇場版》日本自2月上映以來，影迷觀眾直呼「毛骨悚然、感到不安」，紛紛表示香川照之的復出表現非常精彩；「那已不是人的形象，而是災難的輪廓」、「那張臉恐怖到可能會出現在我夢裡」、「香川照之內斂又外放的演技，實在驚嘆」、「香川照之精湛的演出，他的臉部變化至今難忘」、「電影所帶來的恐懼如天災般襲擊，讓人窒息」、「出乎意料，這是一部精緻、縝密的心理恐怖片」。

據導演表示，電影版與電視版是截然不同的作品，即便處理的是同一個故事，但它的影像敘事、結構，將「災難、驚悚」等級也隨之升級。本片由「5月」導演團體關友太郎、平瀨謙太朗共同指導，邀來歌舞伎世家實力派演員香川照之，集中新生代演員中村杏、竹原和生、宮近海斗、松田龍平、安達祐實等探尋這場不可思議的連環「災難」。《災 劇場版》即將在6月12日全台上映，詳細電影資訊請至👉「捷傑電影」官方社群查詢。

《災 劇場版》。圖/捷傑電影

《災 劇場版》。圖/捷傑電影

《災 劇場版》。圖/捷傑電影

《災 劇場版》。圖/捷傑電影

《災 劇場版》。圖/捷傑電影