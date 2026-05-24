2026坎城影展／臺灣之夜國際影人齊聚！珍奶招待名導是枝裕和、影后安藤櫻

文策院坎城臺灣之夜星光閃爍 國際重磅影人驚喜現身

是枝裕和、安藤櫻、李屏賓齊聚見證臺灣內容能量

文化內容策進院（文策院）近日於 2026 年坎城期間舉辦「臺灣之夜」，廣邀全球影視產業人士齊聚。國際名導是枝裕和、日本影后安藤櫻、演員齋藤工與以《魯冰花》入選坎城影展「經典單元（Cannes Classics）」的金馬攝影大師李屏賓等國際重量級影人，以及柏林歐洲電影市場展、釜山影展等各大國際影視展節產業單位，均一同到場與會，增添星光。文策院董事長王時思除親自接待交流，並力邀國際影人為臺灣優秀作品加持。現場特地備上臺灣珍珠奶茶款待，國際影人紛紛手持珍奶、開心入鏡，用最道地的臺灣文化風味為璀璨坎城星光畫下溫暖註腳。

國際名導是枝裕和與日本影后安藤櫻於臺灣之夜合照。圖/文策院提供

國際名導是枝裕和到場掀起一陣追星炫風。圖/文策院提供

日本影后安藤櫻於臺灣之夜與現場國際影人交流。圖/文策院提供

文策院董事長王時思今年親自帶隊抵達坎城，於臺灣之夜特別提到：「從開發、製作、發行，到最終精準地走進全球觀眾的視野，臺灣不只要參與國際合製，更要成為故事的『共同發起人』。像今晚特別邀請是枝裕和、安藤櫻等國際影人共聚臺灣之夜，就是希望讓世界看見臺灣優秀的創作能量，讓好成績不再只是偶發的驚喜，而是一個可循環的合作模式。」她同時向國際夥伴喊話：「臺灣是可信賴的合作者，我們帶著清晰的策略與長期的承諾，期待與大家一起把好故事帶向更大的世界！」

左起日本影后安藤櫻、文策院董事長王時思、國際名導是枝裕和、金馬攝影大師李屏賓、國影中心董事長褚明仁。圖/文策院提供

今年《魯冰花》以數位修復版本重返坎城，作為本屆最受矚目的焦點之一，睽違37年再度與國際觀眾相遇；沉浸式作品《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》入圍坎城沉浸式競賽單元，映後吸引多位國際策展人主動洽詢後續合作；臺灣原創漫畫《黎明前的回聲》入選市場展「Shoot The Book!」單元；近年持續於國際開發平台獲得注目的《懸日掛月》也入選市場展「HAF Goes to Cannes」單元，提案現場即引發多組國際買家積極詢問影視改編細節；臺灣館亦持續吸引歐洲合製夥伴駐足，類型片尤獲高度關注。

本屆坎城影展，臺灣內容從影展、市場展到產業交流全面布局，形成跨媒介、多節點的完整能見度。文策院透過入圍推介、產業媒合與市場展臺灣館的運營，串聯影展現場與市場端的互動節奏，持續強化臺灣內容在國際產業鏈中的位置，也讓外界看見臺灣不只是內容輸出者，更是具備開發能力與合作的長期夥伴。