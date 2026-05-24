2026坎城影展／臺灣之夜國際影人齊聚！珍奶招待名導是枝裕和、影后安藤櫻

琅琅悅讀／ 文策院
國際名導是枝裕和與日本影后安藤櫻大啖珍奶。圖/文策院提供
國際名導是枝裕和與日本影后安藤櫻大啖珍奶。圖/文策院提供

文策院臺灣之夜星光閃爍 國際重磅影人驚喜現身
是枝裕和、安藤櫻、李屏賓齊聚見證臺灣內容能量

文化內容策進院（文策院）近日於 2026 年坎城期間舉辦「臺灣之夜」，廣邀全球影視產業人士齊聚。國際名導是枝裕和、安藤櫻、演員齋藤工與以《魯冰花》入選坎城「經典單元（Cannes Classics）」的金馬攝影大師李屏賓等國際重量級影人，以及柏林歐洲市場展、釜山影展等各大國際影視展節產業單位，均一同到場與會，增添星光。文策院董事長王時思除親自接待交流，並力邀國際影人為臺灣優秀作品加持。現場特地備上臺灣款待，國際影人紛紛手持珍奶、開心入鏡，用最道地的臺灣文化風味為璀璨坎城星光畫下溫暖註腳。

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國際名導是枝裕和與日本影后安藤櫻於臺灣之夜合照。圖/文策院提供

國際名導是枝裕和到場掀起一陣追星炫風。圖/文策院提供

日本影后安藤櫻於臺灣之夜與現場國際影人交流。圖/文策院提供

文策院董事長王時思今年親自帶隊抵達坎城，於臺灣之夜特別提到：「從開發、製作、發行，到最終精準地走進全球觀眾的視野，臺灣不只要參與國際合製，更要成為故事的『共同發起人』。像今晚特別邀請是枝裕和、安藤櫻等國際影人共聚臺灣之夜，就是希望讓世界看見臺灣優秀的創作能量，讓好成績不再只是偶發的驚喜，而是一個可循環的合作模式。」她同時向國際夥伴喊話：「臺灣是可信賴的合作者，我們帶著清晰的策略與長期的承諾，期待與大家一起把好故事帶向更大的世界！」

左起日本影后安藤櫻、文策院董事長王時思、國際名導是枝裕和、金馬攝影大師李屏賓、國影中心董事長褚明仁。圖/文策院提供

今年《魯冰花》以數位修復版本重返坎城，作為本屆最受矚目的焦點之一，睽違37年再度與國際觀眾相遇；沉浸式作品《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》入圍坎城沉浸式競賽單元，映後吸引多位國際策展人主動洽詢後續合作；臺灣原創漫畫《黎明前的回聲》入選市場展「Shoot The Book!」單元；近年持續於國際開發平台獲得注目的《懸日掛月》也入選市場展「HAF Goes to Cannes」單元，提案現場即引發多組國際買家積極詢問影視改編細節；臺灣館亦持續吸引歐洲合製夥伴駐足，類型片尤獲高度關注。

本屆坎城影展，臺灣內容從影展、市場展到產業交流全面布局，形成跨媒介、多節點的完整能見度。文策院透過入圍推介、產業媒合與市場展臺灣館的運營，串聯影展現場與市場端的互動節奏，持續強化臺灣內容在國際產業鏈中的位置，也讓外界看見臺灣不只是內容輸出者，更是具備開發能力與合作的長期夥伴。

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文化內容策進院（簡稱文策院、TAICCA）是中華民國為提升文化內容之應用及產業化並促進文化創意產業發展而成立的行政法人機構，以支持影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、ACG、時尚設計、藝術支援及文化科技應用等文化內容產業的產製、傳播及國際化發展為目標。➤文策院官網文策院FB

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