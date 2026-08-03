血濺杏壇桃泛雨 斧劈絳帳徒弒師 《恐怖冰友》8月全台上映

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊萊羅斯推出新片《恐怖冰友》，8月14日全台上映。

伊萊羅斯推出新片《恐怖冰友》，8月14日全台上映。 重點二： 故事講神秘冰淇淋小販讓孩子失控，對大人展開血腥攻擊。

故事講神秘冰淇淋小販讓孩子失控，對大人展開血腥攻擊。 重點三：靈感源自童年觀察，終於因《劊樂小丑3》票房成功而成形。

《宿怨》《家弒服務》賣座製片群攜手《恐怖 感恩劫》恐怖名導伊萊羅斯（Eli Roth）打造恐怖鉅作《恐怖冰友》（英文片名：Ice Cream Man），故事描述一個美麗的小鎮出現了一位神秘的冰淇淋 小販，他所供應的美味冰品讓孩子們瘋狂，全鎮因此陷入失控...！《恐怖冰友》將於8月14日全台影院戰慄上映。

伊萊羅斯以恐怖片聞名，執導過《恐怖旅舍》、《食人煉獄》、《恐怖感恩劫》等知名作品，這次《恐怖冰友》他把目光轉向看似人畜無害的孩童，因為吃了神秘冰淇淋小販給的甜點而大開殺戒，看他們在預告片裡鋸掉媽媽的頭、拿牙鑽捅進爸爸的耳朵，還把學校裡的老師開腸剖肚，看了相當怵目驚心。

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《恐怖冰友》劇照。圖片／車庫娛樂提供

《恐怖冰友》劇照。圖片／車庫娛樂提供

談到《恐怖冰友》的靈感起源，伊萊羅斯表示，2003年他宣傳《血肉森林》的途中，看到孩子們聽到冰淇淋車的音樂，就紛紛跑出來跟小販買冰淇淋的畫面，讓他想起自己童年的時候也是這樣，於是他開始進一步聯想：「我們不知道這個冰淇淋小販是誰。如果這個人以某種方式感染了孩子呢？如果這種感染讓孩子們在半夜聽到音樂時醒來，然後他們開始殺害自己的父母，殺害所有成年人，變得瘋狂呢？人們對冰淇淋小販有一種與生俱來的信任感。」

後來，伊萊羅斯跟朋友諾亞貝爾森（Noah Belson）一起創作了《恐怖冰友》的劇本，但是一直無法將它搬上大銀幕，「大家都說：『你無法拍這部電影。它太變態了。它太暴力了。你永遠不可能通過分級委員會的審查。你不能讓孩子做這些事。』我會回答：『孩子們根本不會有危險，危險的是大人。』」每次伊萊羅斯提出新計畫，他都會談到《恐怖冰友》，但得到的都是同樣的回饋：沒人想看小孩當主角的恐怖片。

《恐怖冰友》劇照。圖片／車庫娛樂提供

這讓伊萊羅斯非常不服氣：「那《牠》呢？《怪奇物語》呢？觀眾才不在意主角是不是小孩。他們在意的是角色塑造是否出色、殺戮場面是否精彩、恐怖氛圍是否濃厚。」後來，因為超尺度恐怖鉅片《劊樂小丑3》取得票房成功，才讓伊萊羅斯覺得拍攝《恐怖冰友》的時機正式到來，他創立了製作公司「恐怖片組」（The Horror Section），並將《恐怖冰友》當作公司的第一部電影作品。

伊萊羅斯強調，《恐怖冰友》沒有任何多餘的鏡頭，「片中出現的每一個鏡頭，都是為了讓觀眾思考接下來會發生什麼事。他們可能會感到恐懼，害怕看到那些畫面，但又覺得好奇。如果你拍得太噁心，觀眾就看不下去了。如果你做得太過火，讓他們覺得被愚弄了，那就越界了。你希望觀眾看完後會說：『我的天啊，太震撼了，但我想知道接下來會發生什麼事。』」更多電影資訊請至官方社群查詢。

精華 FAQ Q1：《恐怖冰友》的故事主軸在描述什麼事件？ 故事發生在一座美麗小鎮，神秘冰淇淋小販的甜點讓孩子們失控暴走，接著對父母與老師展開血腥攻擊，整個社區因此陷入恐怖混亂。

Q2：這部電影的導演與上映時間是什麼？ 本片由以《恐怖旅舍》《食人煉獄》等作聞名的伊萊羅斯執導，並由《宿怨》《家弒服務》製片群合作打造，預定在8月14日全台影院上映。

Q3：伊萊羅斯為何直到現在才拍成這部片？ 伊萊羅斯多年來都想拍《恐怖冰友》，但屢遭認為題材太變態、太暴力而被拒；直到《劊樂小丑3》票房成功，他才成立新公司並正式開拍。

《恐怖冰友》海報。圖片／車庫娛樂提供