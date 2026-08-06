三刀流索隆上位啦！公認最好看《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》21年後再現，精美特典海報必收藏

集結所有15部《航海王》劇場版的《航海王映畫祭》現正如火如荼持續上映中，本周五（31日）將推出的是首部在台灣上映的《航海王》電影 --《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》。片中絕無冷場的熱血場面，以及索隆與舊識薩卡的恩怨糾葛也勾起了許多影迷的回憶，再次大銀幕上映絕對是不容錯過的經典之作！

《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》主角換索隆！這部作品成為特殊的唯一。圖／壹壹喜喜電影

傳說中的寶劍「七星劍」來了！

《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》是台灣許多《航海王》粉絲第一部進戲院觀看的《航海王》電影，讓眾多觀眾留下深刻印象。該片劇情敘述為了傳說中的寶劍「七星劍」，魯夫一行人抵達阿斯卡島，但本該留守的索隆卻消失了！在搜索途中，香吉士遇見了少女瑪雅，更在襲擊村子的海軍中，發現了索隆的身影，他還奪走了瑪雅手中的寶玉。同時，魯夫等人正對抗著海軍道場的教頭薩卡。究竟寶玉有何種力量？薩卡跟索隆的關係又是？百年一次的紅色滿月，真相即將揭曉！

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《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》魯夫也陷入苦戰。圖／壹壹喜喜電影

《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》索隆與救命恩人薩卡對戰。圖／壹壹喜喜電影

《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》海報特典超精美引爆討論

《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》也是第一部和唯一一部以索隆為第一主角呈現的劇場版。當年上映也讓許多粉絲被索隆帥到，更是圈粉無數的經典之作！而且這次電影公司更找來專業印刷廠，精心製作推出《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》工藝海報特典。因為海報視覺本身就非常有設計感且有型，索隆帥氣拿刀，魯夫等海賊夥伴逐一映射在刀面上。加上最新現在的印刷技術：亮銀龍加上UV六色印刷和片名打凸。讓廠商在脆上分享《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》的特典成品，就獲得許多網友稱讚：「這是要我怎麼守住荷包」、「哇塞這張太神了... 打凸超好看！！」、「索隆就是帥啊～～～」（廠商Threads連結：）。海報特典數量有限絕對值得粉絲珍藏留念！

《航海王》一般場上映購票也搭配贈送特殊工藝的A3海報特典與角色小立牌，特別場還有設計精美的《航海王》片名金屬徽章，詳細購買與獲得方式， 更多消息請上「壹壹喜喜」官方頁面。

圖／壹壹喜喜電影

《航海王劇場版：被詛咒的聖劍》海報，特典製作超精美引爆討論。圖／壹壹喜喜電影