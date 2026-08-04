金獎動畫續集《喵喵博物館2：埃及寶藏》今夏最萌冒險8/14全台歡樂獻映

廣受大小朋友喜愛的賣座動畫 電影續集《喵喵博物館 2：埃及 寶藏》（Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt），確定將於今年暑假 8 月 14 日全台歡樂上映！本片由原班金獎製作團隊與導演瓦西里羅文斯基（Vasiliy Rovenskiy）再度攜手操刀，將貓咪 與老鼠之間跨越物種的爆笑冒險大幅升級，從俄羅斯聖彼得堡冬宮博物館一路延伸至神秘的古埃及金字塔與尼羅河，為全家大小帶來一場兼具娛樂性與教育意義的夏日觀影首選。

原班人馬重聚冒險再升級！從冬宮一路鬧到古埃及

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在第一集成功守護世界名畫〈蒙娜麗莎〉的兩年後，正直善良的橘貓「文森」與擁有致命魅力的埃及貓「克莉歐佩特拉」喜結連理，並育有兩隻調皮可愛的小貓「里歐」與「蒙娜」；而熱愛藝術品（特別是用肚子「品嚐」藝術）的老鼠「莫瑞斯」也一同過著平靜生活。

《喵喵博物館2》劇照。圖／希望影視

然而這份平靜隨著莫瑞斯意外發現一卷記載通往「埃及精靈」的古老地圖而被打破。為了搶先實現各自的願望，昔日戰友們乘坐巨大郵輪沿著尼羅河航行，造訪雄偉的金字塔，並深入盧克索的神祕地下隧道，展開一場刺激又充滿喜感的許願爭奪戰。此外，負責保護博物館館藏的「冬宮菁英貓小隊」也沿著線索跨國追查，讓整場冒險更加熱鬧非凡！

《喵喵博物館2》劇照。圖／希望影視

寓教於樂親子首選：感受友情與團隊合作的無價力量

《喵喵博物館2：埃及寶藏》延續了貓鼠間打破傳統宿敵關係的溫暖設定，並融入埃及古文明、尋寶解謎與親情成長等多元元素。當真正的危險逼近時，這群歡喜冤家再次選擇放下競爭、攜手合作。電影透過活潑逗趣的劇情告訴大小朋友：只要擁有真摯的友情與團隊精神，根本不需要神奇精靈，就能克服萬難實現願望。

本片由希望影視行銷發行，提供優質中文配音版，片長 90 分鐘，絕對是今年暑假最不容錯過的親子同樂娛樂大片！

《喵喵博物館2》劇照。圖／希望影視

《喵喵博物館2》劇照。圖／希望影視

《喵喵博物館2》劇照。圖／希望影視

《喵喵博物館2》劇照。圖／希望影視