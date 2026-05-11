【影評】《寒戰1994》10年後視角轉移，用懷舊來包裝續集的致敬與缺憾

《寒戰1994》十年後視角轉移，用懷舊來包裝續集的致敬與缺憾

初看此片會很直覺聯想到劉偉強和麥兆輝執導的《無間道II》，利用警方與黑道為背景，刻劃九十年代中期中英政權轉移的香港，創作那時是2003年，現在2026年這二十多年香港的創作與社會環境早已遭到重大改變，這也是大家都知道的事實，從這個角度來看不難發現創作者的在這個時代會怎麼拍出與前人不同的視角目的；更延伸的可能還會想到杜琪峯執導的《黑社會以和為貴》（2006年），片中描繪（影射）整個江湖如何面對中國接管下的香港，真正的老大從來都是政治掌權者。

講回《寒戰1994》，我們可以從兩個面向來看這部電影，第一個是時間軸，以 1994 年與 2017 年的雙線敘事來進行（但2017 年較似說書人般的來帶出九十年代的故事）， 2017 年的部分理所當然由原班人馬擔任， 而 1994 年則找來劉俊謙、吳慷仁、謝君豪、吳彥祖、廖子妤、王丹妮等全新演員加入這個系列。第二種面向則是四條人物支線，有香港警隊內部，香港舊富商巨賈，江湖黑道，以及當時即將移轉政權的英國，這四條支線幾乎涵蓋當時香港政治經濟社會的最大影響力層面。

至於為何「寒戰系列」是先拍前傳而非續集？就導演說法可能是起因於片商老闆的提議，從實際面角度來看，原本《寒戰》兩集都已經是十年以上的作品，撇除當事人的故事能否有更好的延續，郭富城、梁家輝、周潤發等人也都60歲以上的年紀狀態，如果沒有更多的新血加入，這個系列只會越來越"懷舊"；而且照理來說往前開展新故事會比延續原本故事有更天馬行空的發揮。所以就從第一集裡提到的1995年李文彬的臥底計劃去發展。

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

以下略有劇透

先講結論，對我自己來說《寒戰1994》是明顯不如《寒戰》前兩集的，無論是敘事邏輯、場面調度、主角表演都是。前兩集的導演是梁樂民與陸劍青，梁樂民專攻劇本故事，陸劍青則是場面調度，從梁樂民獨力執導的《梅艷芳》就發現他對於整體作品的掌握能力有限，《梅艷芳》會大賣完全是因為梅艷芳的明星傳奇與音樂舞台的營造。但想想，2015年他與陸劍青共同編導的《赤道》也頗糟，把《寒戰1994》的問題都怪到少了陸劍青合導也不公平；但梁樂民身為專業編劇，但他在劇本邏輯上的單薄，以及當導演時在處理深層人性層面時往往或用表面的戲劇化帶過的問題依舊。

就單講在「寒戰系列」三部都有出現的眾人聚集對峙的大場面，第一集郭富城、梁家輝連珠砲的對飆堪稱經典，第二集還加入周潤發烙狠話「我下半世咩都唔做，淨係招呼你一個。」也是不惶多讓，這集呢？眾人再度對峙還丟下警員證示威，但完全沒有對飆的大場面，除非編導是刻意製造給個懸念當作致敬前兩集，不然這整段幾乎反高潮。更不用說那些宛如背景點綴的影帝影后做號召，滿滿的影帝影后巨星加持像是客串過場，多少也像是對於作品浮華虛弱的證明。

我不會懷疑男主角劉俊謙的明星魅力與演技潛質，他的確是目前最有機會接班的香港新（中）生代男星；王丹妮飾演的黑幫話事人也是可圈可點，雖然我看到他們兩位同框就想到梁樂民執導的《梅艷芳》（他們一個飾演主角梅艷芳，另一個扮演張國榮）；配角謝君豪、吳彥祖也是盡力扮演他們的角色分量。至於港片警匪類型的招牌的動作場面，最大賣點應該是重現當年的啟德機場的飛機飛車動作橋段，讓人想到那部經典的《衝鋒隊怒火街頭》（台譯：《EU衝鋒隊》）的片尾動作場面，只是電影某些鏡頭的「CG感」有點太明顯（例如公路機車追逐那場）。

嚴格來說《寒戰1994》只是上集，因為還有下集《寒戰1995》，電影有諸多疑點可能無法在看完這部上集就能理解，但是可以大膽預期，在目前中屬香港的嚴峻政治社會環境下，這樣商業大製作要敢提到政治歷史的批判，勢必只能對外國勢力，所以他們才敢大膽地在英國政治權力核心的地標唐寧街（Downing Street）搞意外恐攻，就可以知道這樣的創作意圖有多明顯了。

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂

《寒戰1994》。圖/安樂