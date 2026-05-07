《血色追殺令》72歲殺手為老大復仇 「007」皮爾斯近10年最佳電影！

改編自榮獲愛倫坡獎最佳處女作犯罪小說《Gun Monkeys》的《血色追殺令》（Fast Charlie）即將在台上映！本片由《人骨拼圖》《特務間諜》導演菲利普諾斯攜手《私刑教育系列》編劇李察威克，打造最正統的犯罪動作電影。

卡司方面找來了愈陳愈香的「007」皮爾斯布洛斯南、《惡棍英雄：死侍》《天劫倒數》女星莫蓮娜芭卡琳，以及在《教父》中飾演「桑尼」的傳奇男星詹姆士肯恩。紮實劇本加上自然演技，讓《血色追殺令》在權威影評網站「爛番茄」上獲得了專業影評及觀眾給予的雙重好口碑，成為皮爾斯布洛斯南主演，近10年綜合評分最高的作品！

《血色追殺令》皮爾斯布洛斯南。圖/車庫娛樂提供

皮爾斯布洛斯南與生俱來的魅力，使《血色追殺令》成為一部愉悅且娛樂性十足的電影。即使他什麼都不做，也能牢牢抓住觀眾的心。他身上那種優雅、頑皮又略帶冷酷的沉穩氣質隨著年紀增長愈發濃烈。觀眾可能會驚訝地發現，這位愛爾蘭演員在扮演這個角色時竟然操著一口美國南方口音：「我特別練習了口音。」他笑著說：「口音是很危險的。但同時，如果你有勇氣創造並融入一種口音，一種不同的聲音，它就能賦予你個性。」提到這位家喻戶曉，曾經飾演詹姆士龐德的巨星，導演諾斯表示：「皮爾斯是我們唯一考慮過的演員。他天生就適合這個角色，尤其我還記得他20年前在《肝膽相照》裡把殺手演得多麼出色。」

《血色追殺令》同時也是《教父》傳奇男星詹姆士肯恩生前的最後一部作品，導演諾斯事後追憶：「拍攝結束後八、九週他就過世了。但他當時真的很高興能參與其中。那種精神，那種令人驚嘆的精神，讓我印象很深刻。」諾斯補充：「現在回想起來，看到他飾演的那個病弱角色，我不禁會想：『他是不是把自己對死亡的恐懼融入到了表演中？』」

《血色追殺令》皮爾斯布洛斯南、詹姆士肯恩。圖/車庫娛樂提供

皮爾斯布洛斯南也在訪談中加入緬懷的行列：「（與詹姆士肯恩合作）是我職業生涯中最令人難忘、最美好的時光之一。」在劇中飾演瑪西的莫蓮娜芭卡琳也回憶：「他的健康狀況不太好，但依然非常投入，對工作充滿熱情，而且極富創意。我當時就想，這就是我想要的人生結局──做我熱愛的事。」芭卡琳補充：「他也很愛開玩笑，真的很有趣。他飾演的角色患有阿茲海默症，所以我們分不清哪些是他在角色扮演，哪些是他真的在即興發揮。」

《血色追殺令》中皮爾斯布洛斯南所飾演的查理在一次暗殺任務出差錯後，前去找標本師瑪西尋求協助，幫忙偽造屍體身分。當飾演瑪西的莫蓮娜芭卡琳被問到，劇中的標本是真正的動物屍體還是假的填充物時，芭卡琳回答：「是真的。一開始我想，會不會很可怕？會是什麼樣子？我和幾個人聊過，也看過動物標本師工作。我立刻就被其中的科學所震撼。這其中也蘊含著強烈的藝術性，他們使用特定的膠水、顏料和畫筆，讓動物重獲新生。我覺得這非常美妙，也很詩意。」電影《血色追殺令》5月15日全台電影院上映。

《血色追殺令》莫蓮娜芭卡琳、皮爾斯布洛斯南。圖/車庫娛樂提供

《血色追殺令》皮爾斯布洛斯南。圖/車庫娛樂提供

《血色追殺令》皮爾斯布洛斯南。圖/車庫娛樂提供

《血色追殺令》。圖/車庫娛樂提供