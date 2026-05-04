CATHCPLAY+5月片單：《豪門殺人指南》《媽的踹爆你》《寶島》《女孩》等8部作品獨家上架

5月好片一次看 ！ 《豪門殺人指南》獨家上架、舒淇執導《女孩》、獨家科幻片《未來弒界：巴黎淪陷》

CATCHPLAY+ 影音平台公布5月強檔片單，類型多元，從科幻片、得獎好片、動作爽片到浪漫愛情一應俱全。以下為您介紹8部獨家上架強檔作品：

文章目錄 犯罪黑色喜劇：《豪門殺人指南》

AI犯罪科幻片：《未來弒界：巴黎淪陷》

女性成長記憶：《女孩》

血腥暴力爽片：《他們要殺你》

A24黑色喜劇：《媽的踹爆你》

改編日本文學：《寶島》

印尼現象級電影：《逆時光戀人》

人氣BL劇電影版：《秘密關係》

犯罪黑色喜劇：《豪門殺人指南》

將於5月12日獨家上架的話題犯罪黑色喜劇《豪門殺人指南》，由好萊塢人氣男星格蘭鮑威爾Glen Powell 與新生代話題女星瑪格麗特庫利Margaret Qualley 首度合作，這對俊男美女的組合交織出充滿曖昧與的危險關係，展開一場黑色幽默包裝下的致命遺產爭奪戰。片中瑪格麗特庫利時而甜美、時而瘋狂又帶點冷冽氣質的反差魅力，不僅迷倒無數影迷，連格蘭鮑威爾都難擋其魅力，他受訪時大讚：「我其實默默關注瑪格麗特很久了，一直很欣賞她的表演，這次她在經典的蛇蠍美人角色中注入了既現代又玩味的魅力，但私底下卻是個可愛、帶著傻氣的女孩，讓我又再一次被她圈粉。」

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AI犯罪科幻片：《未來弒界：巴黎淪陷》

AI犯罪科幻片《未來弒界：巴黎淪陷》，以人工智慧失控為主題打造高張力未來驚悚預言。電影中，巴黎被劃分為三個階級區域，階級界線森嚴，沒有人能逃出規則的束縛。坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯必須在暗巷、都市高牆與犯罪勢力交錯的巴黎街頭，破解重重隱秘線索，面對權力與人性的挑戰，展開一場正義與罪惡的生死追逐。

《未來弒界：巴黎淪陷》。圖/CATCHPLAY+提供

女性成長記憶：《女孩》

《女孩》由金馬影后舒淇首度自編自導，以半自傳視角描繪女性成長記憶，講述一段跨越世代、女性成長與家庭和解的故事，從少女到母親的心路歷程真摯細膩，映照出當代女性在愛、責任與自由之間的掙扎與追尋。此作獲得香港電影金像獎新晉導演獎。

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血腥暴力爽片：《他們要殺你》

由「跩哥馬份」湯姆費爾頓、《死侍2》「幸運女神」薩琪畢茲飾主演，想看動作爽片，充滿血腥暴力美學的《他們要殺你》，保證帶來滿滿的極致感官刺激。

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A24黑色喜劇：《媽的踹爆你》

英文片名「If I Had Legs I'd Kick You」，以心理驚悚的黑色喜劇風格拆解母職神話。《伴娘我最大》金球獎影后蘿絲拜恩火力全開，演繹在理智與崩潰之間拉扯的當代母親，犀利刻畫母性與噩夢一線之隔的極限挑戰。蘿絲拜恩以此作獲得2026年第83屆金球獎影后。

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改編日本文學：《寶島》

電影《寶島》改編自「日本三冠王史詩級」同名小說，由日本男神妻夫木聰領軍，與廣瀨鈴、窪田正孝及永山瑛太共演，以美國駐軍沖繩時代為背景，刻劃跨世代友情史詩。

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印尼現象級電影：《逆時光戀人》

奇幻愛情片《逆時光戀人》被形容如戀愛版《明日邊界》，以奇幻包裹現實、用未來照見現在，讓觀眾在感受浪漫溫柔之外，也思考「無條件的愛」與自我成長的關係，此作成為2025年印尼現象級愛情電影，並代表印尼角逐第98屆奧斯卡最佳國際影片。

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人氣BL劇電影版：《秘密關係》

人氣BL劇電影版《秘密關係》改編日本漫畫家こめおかしぐ漫畫作品，延續原作話題，由男團BUGVEL 成員GUNO（王君豪）與成晞共同上演甜到蛀牙的戀愛故事。

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