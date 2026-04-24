《#我要說出真相》改編本屋大賞小說 大森元貴展現「瘋狂天才演技」票房破21億！

大森元貴首主演展現「瘋狂天才演技」！攜手菊池風磨揭直播真相

二宮和也驚喜獻聲！最高機密連主演都被瞞

由日本推理界新星結城真一郎同名暢銷小說改編，席捲日本 21 億日圓票房的年度懸疑大作《#我要說出真相》，即將於 4 月 24 日大銀幕上映！由 Mrs. GREEN APPLE 主唱大森元貴與人氣團體 timelesz 菊池風磨領銜雙主演；故事以現代社群網路為背景，描述頂級業務員桐山（菊池風磨 飾）因慘遭背叛身負巨債，在神祕男子鈴木（大森元貴 飾）的引導下，試圖透過匿名爆料直播頻道「#我要說出真相」揭露真相獲取巨額斗內賞金。足以顛覆一切的「真相」，即將被公諸於世。最令影迷震驚的是，片中更隱藏了「特級驚喜」二宮和也竟神祕獻聲支持！ 這項安排連主演兩人在拍攝期間都毫不知情，直到看過成品才驚覺大前輩跨刀力挺。這項驚人的伏筆也讓《#我要說出真相》期待度飆升至最高點。

《#我要說出真相》。圖/中影國際提供

首度擔綱電影主角的大森元貴，在片中展現出令人毛骨悚然的「瘋狂」與「純粹」，被導演豊島圭介盛讚為「天才演員」！導演豊島圭介透露，大森巧妙將其深厚的音樂背景帶入表演，賦予演講戲份極強的律動感，使表演如歌唱般動聽且具穿透力。而飾演保全的菊池風磨則為了這部電影特別為戲瘦身，展現出與以往截然不同的成熟演技與壓抑情感，細膩詮釋角色在絕境中的掙扎。兩人戲內緊張對峙的反差火花，成為全片最強大的情感張力，搭配中條彩未、岡山天音、福本莉子、伊藤健太郎、櫻井由紀、伊藤英明等一線實力派卡司，構築出極致燒腦的視聽盛宴。

《#我要說出真相》。圖/中影國際提供

除了反轉不斷的燒腦劇情，電影主題曲〈天國〉由 Mrs. GREEN APPLE 量身打造。大森元貴認為，若由身兼主演的自己以個人名義演唱，恐會模糊作品焦點，因此選擇由樂團完整呈現。歌曲從神聖靜謐的開場逐步推向戲劇性高潮，最終卻如被瞬間切斷般戛然而止，精準映照出真相揭曉時的瞬間空白。大森表示，這首歌是從角色背後的人性狀態出發，探討在社群時代每個人背負的「贖罪」感。這部榮獲國際影展肯定、口碑票房雙收的推理大作，將帶領觀眾看透：在千萬斗內背後，那足以顛覆一切的「真相」究竟是什麼。《#我要說出真相》於4月24日正式上映。

《#我要說出真相》。圖/中影國際提供