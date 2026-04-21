《盜音天才》天賦是禮物還是災厄？達斯汀霍夫曼偕音樂天才以「絕對音感」犯罪

英倫小鮮肉李奧伍道爾化身天才調音師「用耳朵犯罪」

與奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼首度同台飆戲

由榮獲第95屆奧斯卡最佳紀錄長片導演丹尼爾羅赫（Daniel Roher）執導，攜手奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）與英倫新星李奧伍道爾（Leo Woodall）共同主演的心理犯罪懸疑新作《盜音天才》（Tuner），即將於6月5日在台正式上映。本片入選 BFI倫敦電影節、多倫多影展、日舞影展、特柳賴德影展，亮眼各大國際影展，不僅獲外媒一致好評，更在各地影展放映後掀起觀眾熱烈迴響，口碑延燒！

故事描述擁有絕對音感的鋼琴調音師尼基，憑藉對聲音的極致敏銳，竟能破解保險箱密碼，一步步墜入犯罪深淵。從日常上門調音，到意外捲入地下黑市交易，他的天賦逐漸成為危機，當金錢誘惑尼基被迫利用天賦犯案，在愛情與道德之間陷入極限拉扯，一場層層反轉、步步驚心的心理試煉即將展開。

導演丹尼爾羅赫在訪談中曾表示，他對創作始終著迷於主角如何在壓力與選擇中暴露真正的自己，並希望作品不只是類型娛樂，而是讓觀眾在緊張氛圍中直視人性的複雜與矛盾。他也強調，本片核心並非單純犯罪，而是關於天賦如何改變一個人，以及他是否能掌控這份力量。而男主角李奧伍道爾則在過往訪談中提到，他非常著迷於角色的灰色地帶，他認為最吸引人的地方在於角色並非非黑即白，而是在每一次選擇中逐漸偏離原本的自己。在《盜音天才》中與影帝達斯汀霍夫曼首度合作，他也形容：「與達斯汀霍夫曼的對手戲建立出一種複雜的情感關係，不只是師徒，也是家人般情感羈絆，讓整部作品在懸疑之外，更增添濃厚的人性張力。」

劇情簡介

電影《盜音天才》對聲音異常敏感、天賦異稟的鋼琴調音師尼基（李奧伍道爾 飾），意外發現自己對聲音的極致敏銳，竟能破解保險箱的密碼。憑藉這份才能，他踏入犯罪組織，破解富豪保險箱，竊取價值不菲的奢華財物。同時，他邂逅才華洋溢的露西（哈瓦娜羅斯劉 飾），愛情的悸動讓他重新審視內心與道德的界線，尼基必須找回那份最初讓他愛上音樂與愛情的純粹初心，才能在混亂與誘惑中尋得自我。

電影《盜音天才》即將於6月5日 正式上映，更多電影最新訊息請上CATCHPLAY官方專頁。

《盜音天才》。圖/CATCHPLAY+提供

《盜音天才》。圖/CATCHPLAY+提供

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