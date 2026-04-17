2026金穗影展／26部國際影展金獎短片公開 伊朗名導經典作獻映

金穗影展推出26部國際觀摩片單 網羅國際影展柏林、威尼斯、鹿特丹、盧卡諾金獎短片

2026金穗影展將於4月24日至5月1日舉行，除了放映本屆入圍作品外，觀摩片單更邀集兩位伊朗電影大師阿巴斯基亞羅斯塔米與賈法潘納希的11部重要短片，以及盧卡諾、威尼斯、鹿特丹、柏林等國際影展的獲獎作品，超華麗片單陣容，只需50元銅板價即可飽覽佳作強片，絕對讓喜歡短片的觀眾一次看個過癮。

伊朗傳奇大導阿巴斯基亞羅斯塔米✕賈法潘納希經典短片大銀幕獻映

伊朗電影大師賈法潘納希去年剛以《只是一場意外》拿下坎城影展金棕櫚獎，成為本世紀首位完成歐洲三大影展最高榮譽大滿貫紀錄的導演。長期以影像批判伊朗獨裁政權的潘納希，在擔任阿巴斯《橄欖樹下的情人》副導演後，邀請其編寫劇本，於1995年完成首部劇情長片《白氣球》，三十年來創作不輟。本屆金穗影展特別選映3部潘納希近年於禁拍令下創作的短片作品，包含2016年阿巴斯甫去世，潘納希於前往墓園路途中，針對電影創作的反思《潘納希，你在哪？》（Where Do You Stand, Jafar Panahi?, 2016）；以天籟女伶處境反映伊朗女性受迫實況的《隱匿》（Hidden, 2020）；及新冠肺炎隔離期間展現生命韌性之作《日常》（Life, 2021）。

伊朗傳奇大導阿巴斯基亞羅斯塔米及賈法潘納希。圖/金穗影展提供

除此之外，亦驚喜邀集8部伊朗傳奇大導阿巴斯基亞羅斯塔米重要短片，包含阿巴斯電影生涯起點之作《麵包與小巷》（Bread and Alley, 1970）；以被體罰男孩隱喻工業發展進程中邊緣個體的《破窗之後》（Breaktime, 1972）；藉孩童衝突諷刺國際關係的《一個問題兩種解答》（Two Solutions for One Problem, 1975）；將孩童教育片轉為前衛影像實驗之作《顏色學習樣本》（Colours, 1976）；拍攝於伊朗革命前夕的無聲寓言《風告訴我解方》（Solution No.1, 1978）；解構秩序意義的《有序或失序？》（Orderly or Disorderly？, 1981）；藉聽覺感知隱喻人際交流的《重聽老人偷閒記》（The Chorus, 1982），以及兩伊戰爭初期，記錄政治規則與人性矛盾的《交警工作實錄》（Fellow Citizen, 1983）。回顧大師風華之餘，更盼能透過二人對望的光景，照見伊朗當代電影靈光。

觀摩片單中，亦不乏多部在台首映的國際獲獎力作，包括藉母職揪心探索女性身體經驗，勇奪威尼斯影展地平線單元最佳短片的《當她不在身邊》（Without Kelly, 2025）；融合劇場元素，犀利探討當代中國家庭關係獲鹿特丹金虎獎肯定的《環島》（The Apple Doesn’t Fall…, 2026）；柏林短片金熊獎得主《再見，異能少年》（Someday a Child, 2026）則以超能力男孩的奇妙設定，批判戰爭殘酷；以及由中國新銳導演屈靖凱執導，描繪在衰敗環境中掙扎的少年成長之旅的《地三鮮》（Kleptomania, 2026），則拿下柏林影展最佳CUPRA短片獎。更有結合驚悚元素與教育議題，奪得盧卡諾最佳短片金豹獎的《鬣狗》（HYENA, 2025）；入選坎城影展導演雙週單元，以年邁父母的留守關照海地移民議題的《彼岸的（未）接來電》（Blue Heart, 2025）；反抗演算法的超現實科幻預言《偶們來歡唱》（Merrimundi, 2025），以及重探童年創傷與療癒心法的《噤語瘡傷》（What We Leave Behind, 2025）。希望能以他山之石，探索短片無限可能。

《當她不在身邊》。圖/金穗影展提供

《環島》。圖/金穗影展提供

《再見，異能少年》。圖/金穗影展提供

《鬣狗》。圖/金穗影展提供

金穗影展今年更囊括多部如萬花筒般投射當代酷兒視角佳作，包含以魔幻寫實手法反映馬來西亞少數族裔處境的《咩！公羊有喜》（BLEAT!, 2025），一舉奪得坎城酷兒金棕櫚獎最佳短片殊榮；入選坎城影展導演雙週單元，融合酷兒敘事與越南歷史，交錯記憶與現實的迷幻之作《在大海遺忘之前》（Before the Sea Forgets, 2025）；以花朵為喻，翻轉極權下的傳統敘事，重新為伊朗女性與酷兒賦權的實驗先鋒作品《達里婭的夜花弒戀》（Daria’s Night Flowers, 2025），以及結合數位監控與身分認同議題，於政治打壓下探索個體心靈疆界的動畫作品《打破高牆以後》（Breaking Walls, 2025）。

備受影迷期待的香港鮮浪潮單元，也精選三部短片，包括探討亞裔女性異鄉生存焦慮的《28》（28, 2025）；暖心家庭小品《他不知道我知道》（He Doesn’t Know I Know, 2025），以及描繪當代港人於離家與歸鄉間掙扎心理的《逆留》（Homecoming and Going, 2025）。琳瑯滿目的片單陣容，保證讓影迷大飽眼福。

作為台灣短片最具指標性的競賽，金穗影展持續見證新銳創作者的誕生，其現場交流的魅力於今年更臻巔峰。包括《在大海遺忘之前》、《鬣狗》、《地三鮮》、《環島》、《他不知道我知道》、《逆留》等多部觀摩影片，導演與主創團隊皆將出席映後座談，渴望與台灣觀眾及創作者分享創作歷程。影人的熱烈參與及經典新銳兼具的多元片單，令人更加期待這場即將展開的年度影像盛事。

2026金穗影展將於4月24日至5月1日在台北信義威秀影城舉辦，更多精彩片單將陸續公布，歡迎持續關注金穗官方網站。 2026金穗影展。