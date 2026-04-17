2026金穗影展／26部國際影展金獎短片公開 伊朗名導經典作獻映

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（上排由左至右）《當她不在身邊》、《環島》；（下排由左至右）《再見，異能少年》、《鬣狗》。圖/金穗影展提供
（上排由左至右）《當她不在身邊》、《環島》；（下排由左至右）《再見，異能少年》、《鬣狗》。圖/金穗影展提供

金穗影展推出26部國際觀摩片單 網羅國際影展柏林、威尼斯、鹿特丹、盧卡諾金獎短片

2026金穗影展將於4月24日至5月1日舉行，除了放映本屆入圍作品外，觀摩片單更邀集兩位伊朗大師阿巴斯基亞羅斯塔米與賈法潘納希的11部重要短片，以及盧卡諾、威尼斯、鹿特丹、柏林等國際影展的獲獎作品，超華麗片單陣容，只需50元銅板價即可飽覽佳作強片，絕對讓喜歡短片的觀眾一次看個過癮。

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伊朗傳奇大導阿巴斯基亞羅斯塔米✕賈法潘納希經典短片大銀幕獻映

伊朗電影大師賈法潘納希去年剛以《只是一場意外》拿下影展金棕櫚獎，成為本世紀首位完成歐洲三大影展最高榮譽大滿貫紀錄的導演。長期以影像批判伊朗獨裁政權的潘納希，在擔任阿巴斯《橄欖樹下的情人》副導演後，邀請其編寫劇本，於1995年完成首部劇情長片《白氣球》，三十年來不輟。本屆金穗影展特別選映3部潘納希近年於禁拍令下創作的短片作品，包含2016年阿巴斯甫去世，潘納希於前往墓園路途中，針對電影創作的反思《潘納希，你在哪？》（Where Do You Stand, Jafar Panahi?, 2016）；以天籟女伶處境反映伊朗女性受迫實況的《隱匿》（Hidden, 2020）；及新冠肺炎隔離期間展現生命韌性之作《日常》（Life, 2021）。

伊朗傳奇大導阿巴斯基亞羅斯塔米及賈法潘納希。圖/金穗影展提供

除此之外，亦驚喜邀集8部伊朗傳奇大導阿巴斯基亞羅斯塔米重要短片，包含阿巴斯電影生涯起點之作《麵包與小巷》（Bread and Alley, 1970）；以被體罰男孩隱喻工業發展進程中邊緣個體的《破窗之後》（Breaktime, 1972）；藉孩童衝突諷刺國際關係的《一個問題兩種解答》（Two Solutions for One Problem, 1975）；將孩童教育片轉為前衛影像實驗之作《顏色學習樣本》（Colours, 1976）；拍攝於伊朗革命前夕的無聲寓言《風告訴我解方》（Solution No.1, 1978）；解構秩序意義的《有序或失序？》（Orderly or Disorderly？, 1981）；藉聽覺感知隱喻人際交流的《重聽老人偷閒記》（The Chorus, 1982），以及兩伊戰爭初期，記錄政治規則與人性矛盾的《交警工作實錄》（Fellow Citizen, 1983）。回顧大師風華之餘，更盼能透過二人對望的光景，照見伊朗當代電影靈光。

觀摩片單中，亦不乏多部在台首映的國際獲獎力作，包括藉揪心探索女性身體經驗，勇奪威尼斯影展地平線單元最佳短片的《當她不在身邊》（Without Kelly, 2025）；融合劇場元素，犀利探討當代中國關係獲鹿特丹金虎獎肯定的《環島》（The Apple Doesn’t Fall…, 2026）；柏林短片金熊獎得主《再見，異能少年》（Someday a Child, 2026）則以超能力男孩的奇妙設定，批判戰爭殘酷；以及由中國新銳導演屈靖凱執導，描繪在衰敗環境中掙扎的少年成長之旅的《地三鮮》（Kleptomania, 2026），則拿下柏林影展最佳CUPRA短片獎。更有結合驚悚元素與教育議題，奪得盧卡諾最佳短片金豹獎的《鬣狗》（HYENA, 2025）；入選坎城影展導演雙週單元，以年邁父母的留守關照海地議題的《彼岸的（未）接來電》（Blue Heart, 2025）；反抗演算法的超現實預言《偶們來歡唱》（Merrimundi, 2025），以及重探童年與療癒心法的《噤語瘡傷》（What We Leave Behind, 2025）。希望能以他山之石，探索短片無限可能。

《當她不在身邊》。圖/金穗影展提供

《環島》。圖/金穗影展提供

《再見，異能少年》。圖/金穗影展提供

《鬣狗》。圖/金穗影展提供

金穗影展今年更囊括多部如萬花筒般投射當代視角佳作，包含以魔幻寫實手法反映馬來西亞少數族裔處境的《咩！公羊有喜》（BLEAT!, 2025），一舉奪得坎城酷兒金棕櫚獎最佳短片殊榮；入選坎城影展導演雙週單元，融合酷兒敘事與越南歷史，交錯記憶與現實的迷幻之作《在大海遺忘之前》（Before the Sea Forgets, 2025）；以花朵為喻，翻轉極權下的傳統敘事，重新為伊朗女性與酷兒賦權的實驗先鋒作品《達里婭的夜花弒戀》（Daria’s Night Flowers, 2025），以及結合數位監控與身分認同議題，於政治打壓下探索個體心靈疆界的動畫作品《打破高牆以後》（Breaking Walls, 2025）。

備受影迷期待的香港鮮浪潮單元，也精選三部短片，包括探討亞裔女性異鄉生存焦慮的《28》（28, 2025）；暖心家庭小品《他不知道我知道》（He Doesn’t Know I Know, 2025），以及描繪當代港人於離家與歸鄉間掙扎心理的《逆留》（Homecoming and Going, 2025）。琳瑯滿目的片單陣容，保證讓影迷大飽眼福。

作為台灣短片最具指標性的競賽，金穗影展持續見證新銳創作者的誕生，其現場交流的魅力於今年更臻巔峰。包括《在大海遺忘之前》、《鬣狗》、《地三鮮》、《環島》、《他不知道我知道》、《逆留》等多部觀摩影片，導演與主創團隊皆將出席映後座談，渴望與台灣觀眾及創作者分享創作歷程。影人的熱烈參與及經典新銳兼具的多元片單，令人更加期待這場即將展開的年度影像盛事。

2026金穗影展將於4月24日至5月1日在台北信義威秀影城舉辦，更多精彩片單將陸續公布，歡迎持續關注金穗官方網站

2026金穗影展。

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