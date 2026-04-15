4月17部獨家電影上線：坎城獲獎《聽見墜落之聲》凱特布蘭琪《靈異大逆轉》宋智孝《鐵窗後的家》

「MyVideo」台灣獨家上架內容來了！17部獨家電影上線

4月上線的17部電影都是 Netflix 看不到的強檔電影與影集！涵蓋動畫、喜劇、懸疑、動作、親子及災難等多種類型。搜尋熱度最高的五部話題作品包括：黑暗版米奇引發討論的《米畸妙妙船》、義大利金獎雙影后主演的女性公路喜劇《閨蜜瘋上路》、描寫蘋果創辦人傳奇人生的傳記電影《賈伯斯》、被影迷稱為「喪屍版《動物方城市》」、由《冰原歷險記》團隊打造的動畫《動物園驚魂夜》，以及榮獲坎城影展評審團獎的《聽見墜落之聲》。以下為您介紹獨家上線電影作品之精彩劇照及劇情簡介。

《米畸妙妙船》。圖／MyVideo提供

《米畸妙妙船》 4/24上線

《米畸妙妙船》（Mouseboat Massacre）是一部將童年經典形象黑化的限制級恐怖片，於2026年3月6日在台上映。影片由導演安德烈亞·卡蒂內拉（Andrea Catinella）掌鏡，演員陣容包括凱西德庫托、傑羅伯森、娜塔莎托西尼，以「毀童年」風格重塑熟悉角色。

劇情描述一名正接受戒毒治療的年輕女子，收到一捲詭異錄影帶。影片中的變異鼠人混種駕駛汽船，開始侵入她的生活並殘忍殺害所有看過錄影帶的人，血腥程度極高，片中包含砍頭、拔脊椎等驚悚場面，完整呈現黑化童年形象的恐怖氛圍。

《閨蜜瘋上路》。圖／MyVideo提供

《閨蜜瘋上路》 4/1上線

這部電影講述兩名在社區醫院相識的精神病患者：喋喋不休的幻想家與內向刺青女子，她們逃離醫院展開公路之旅，穿越托斯卡尼至羅馬，在「正常世界」中尋找愛與快樂。

導演保羅·維爾奇（Paolo Virzì）導演此片，主演瓦萊麗亞·布諾妮妲姬（Valeria Bruni Tedeschi）與米卡葉拉·拉馬佐第（Micaela Ramazzotti）均為義大利影后級演員，她們的精湛演技賦予角色鮮明個性與幽默張力，將兩位女性的友情與成長故事演繹得生動而感人。

《聽見墜落之聲》。圖／MyVideo提供

《聽見墜落之聲》 4/10上線

由德國女導演瑪莎·希林斯基（Mascha Schilinski）自編自導，主演包括漢娜·赫克特、萊娜·烏澤多夫斯基、萊妮·蓋澤勒、蘇珊娜·伍艾斯特與露易絲·海爾等。該片以細膩的女性視角探討時間與記憶的交錯，並入選第78屆坎城影展主競賽單元，最終獲得評審團獎肯定。

故事跨越百年時間，講述四位來自不同年代的女孩——阿爾瑪、艾麗卡、安吉莉卡和倫卡——在德國北部阿爾特馬克地區一座農莊度過童年，又在各自人生道路上留下深刻痕跡的命運交織。影片以多線敘事手法和情感厚度，呈現歷史的流動與女性世代的連結，體現對時間、變遷與身份的詩意沉思。

《動物園驚魂夜》。圖／MyVideo提供

《動物園驚魂夜》 4/30上線

由羅德里戈·佩雷斯 卡斯特羅（Rodrigo Perez Castro）和里卡多·柯蒂斯（Ricardo Curtis）共同執導，編劇為James Kee和Steven Hoban，靈感來自恐怖大師克萊夫·巴克的未出版短篇《ZOOmbies》。

故事設定在 Colepepper 動物園，一顆隕石墜落後釋放病毒，使園內動物變成喪屍狀的變異體。年輕的狼格蕾西（Gracie）與脾氣倔強的美洲獅丹（Dan）等未受感染的動物倖存者必須攜手合作，逃離危機並試圖阻止病毒蔓延，同時拯救其他動物恢復正常。片中融合冒險、幽默與輕度驚悚元素，讓恐怖題材以適合兒童與家庭的方式呈現。

《鐵窗後的家》。圖／MyVideo提供

《鐵窗後的家》 4/17上線

《鐵窗後的家》（2025）是一部韓國劇情電影，由車正允執導，宋智孝主演。泰珠（宋智孝飾）在監獄工作了15年。有一天，她得知囚犯美英（玉高雲飾）的母親去世的消息。泰珠前往參加美英母親的葬禮。在那裡，她意外地遇見了美英的女兒俊英（都英瑞飾）。這次短暫卻意想不到的相遇，為泰珠原本冷漠而正直的生活帶來了溫暖的改變。同時，如同陽光般溫暖的陽光也照進了俊英不安的人生。

影片透過細膩真摯的敘事，探討家庭、孤獨與救贖等深層主題，呈現即使在鐵窗背後，人與人之間仍能找到理解與溫暖。

《暴力年代》。圖／MyVideo提供

《暴力年代》 4/1上線

《暴力年代》（英語：A Most Violent Year）是一部2014年美國犯罪劇情片，由J·C·錢多爾（J.C. Chandor）編劇並執導，主演包括奧斯卡·伊薩克（Oscar Isaac）、潔西卡·雀絲坦（Jessica Chastain）、大衛·奧伊羅（David Oyelowo）等人。該片背景設定在1981年冬天的紐約市，聚焦於一個移民家庭的故事。

劇情講述雄心勃勃的年輕商人阿貝爾·莫拉萊斯（Abel Morales）為了實現買地從事石油買賣的夢想，但在經營過程中面臨重重挑戰與道德抉擇。當他努力在充滿腐敗與暴力的環境中守住原則、保護家人與事業時，逐漸發現成功與正直之間的界線越來越模糊。影片以細膩劇情探討道德、野心與社會暴力的矛盾。

本片廣受好評，不僅呈現1980年代初期紐約商業與政治的動盪，也透過角色內心掙扎描繪人性複雜面，成為當代犯罪劇情電影中的經典作品之一。

《王牌雙賊》。圖／MyVideo提供

《王牌雙賊》 4/10上線

《王牌雙賊》（Stand Up Guys，2013）是一部黑色幽默動作片，由艾爾·帕西諾、克里斯多夫·華肯與亞倫·阿金三位奧斯卡影帝主演。影片講述一名服刑28年的老黑幫假釋出獄，與死黨重溫最後的狂歡，卻面臨好友被脅迫必須殺他的困境。在荒謬幽默的情節中，展現夕陽下男人間的深厚友情與對生命、過往的釋懷。電影融合老派江湖味、槍戰飆車與溫暖感傷，描繪義氣與人生哲理，是黑幫題材愛好者不可錯過的作品。

《嬌嬌女上司》。圖／MyVideo提供

《嬌嬌女上司》 4/10上線

《嬌嬌女上司》是2009 年美國加拿大合拍浪漫喜劇電影，由丹麥導演 喬納斯·海默（Jonas Elmer）執導，芮妮·齊薇格與哈利·康尼克小主演，講述一位都市女主管在艱困環境中重新找回人生與愛的故事。

露西‧希爾（Lucy Hill）是一位在邁阿密生活優渥、事業心強烈的管理顧問，她為了追求更高職位，自願接受公司派駐任務：前往美國明尼蘇達州偏遠小鎮New Ulm，負責重整一座經營不善的食品製造工廠。從陽光與海灘的都市飛抵冰雪覆蓋的中西部小鎮，露西立刻面臨寒冷天氣、截然不同的文化與工廠員工的排斥。

剛到小鎮，露西遭遇冰冷職場與人情的雙重挑戰，不只要適應嚴寒與艱苦工作，還必須面對工會代表特德（Ted Mitchell）以及一群對外來主管充滿戒心的員工。隨著時間推移，她漸漸理解這座小鎮的生活節奏與價值觀，也重新審視自己的職業目標與人生觀。面對總公司下令裁撤工廠、解雇全體員工的命令，她必須作出艱難抉擇。

在與居民的互動中，露西不僅收穫了真摯的友情，也意外邂逅了愛情，同時找到了能讓小鎮與工廠共存並重生的新契機。本片以浪漫輕鬆的方式，描繪城鄉文化差異、職場壓力轉化及個人成長的勵志故事，滿足喜歡溫馨愛情與都市與鄉村對比題材的觀點。

《殺戮行動》。圖／MyVideo提供

《殺戮行動》 4/10上線

《殺戮行動》是一部美國新黑色犯罪電影，由安德魯·多明尼克 執導、布萊德·彼特（Brad Pitt）主演，改編自美國犯罪小說家喬治·V·希金斯（George V. Higgins）的1974年小說《溫柔的殺戮（Cogan’s Trade）》。本片於第 65 屆坎城影展 首映，並獲得影評正面評價。

故事背景設定在美國黑幫地下世界，一場看似普通的搶劫事件引爆了有組織犯罪的經濟秩序危機：三名笨拙的罪犯闖入由黑幫保護的撲克賭局行劫，導致賭局暫停營運，整個犯罪生態陷入混亂。為了恢復黑幫的“市場秩序”，一名冷靜果斷的職業殺手傑克·科根（Jackie Cogan） 被雇用追查並消滅肇事者。

影片以新黑色電影（neo noir）的風格呈現，透過犀利冷峻的敘事方式與深刻人物刻畫，探討犯罪經濟、暴力規則與道德灰色地帶，並以布萊德·彼特內斂卻深沉的演出，建立出一個既現實又殘酷的黑幫世界觀。

《靈異大逆轉》。圖／MyVideo提供

《靈異大逆轉》 4/10上線

《靈異大逆轉》是一部靈異驚悚電影，由山姆·雷米執導、比利·鮑伯·松頓（Billy Bob Thornton）編劇，主演包括凱特·布蘭琪、基努·李維、凱蒂·荷姆斯等好萊塢實力派演員。本片結合超自然元素與謀殺懸疑情節，以獨特視角探索靈媒與真相之間的界線。

故事聚焦在安妮貝爾·威爾遜（安妮）身上——一位失去丈夫、獨自扛起三個孩子的弱女子，她意外繼承了能夠「看見陰陽兩界」的超自然能力。起初安妮把這能力隱藏起來，只為在家以紙牌占卜幫助自家生活，卻在鎮民知道後開始小有名氣。

當鎮上發生一起謀殺案後，安妮的預知能力突然成為破案的關鍵線索。然而，警方逮捕的嫌疑人似乎並非真凶，深夜夢境中的靈魂也向安妮揭示了更深層的恐怖與真相。她預感自己可能成為下一個目標，原本只是靈異驚嚇逐漸演變成逼近現實的致命威脅……

本片以超自然懸疑劇情+真相大逆轉式轉折帶出驚悚張力，觀眾在跟隨女主揭開層層迷霧的過程中，不斷被推向更深入的真相與恐懼邊緣，是喜愛靈異題材與懸疑電影影迷不可錯過的作品。

《凍劫》。圖／MyVideo提供

《凍劫》 4/10上線

《凍劫》是一部美國生存驚悚片，由亞當·格林（Adam Green）自編自導，主演包括艾瑪·貝爾（Emma Bell）、肖恩·艾希摩（Shawn Ashmore）、凱文·席格斯（Kevin Zegers）。本片以極端環境下的求生困境為核心，展現人性、極限與恐懼的交鋒。

故事講述三位好友丹（Dan）、帕克（Parker）與喬（Joe）在新英格蘭滑雪度假時，說服滑雪場操作員讓他們在即將關閉前搭乘最後一趟滑雪纜車。然而，因工作人員交接誤會，纜車停止運作後三人被困在半空中數十英尺高的椅子上，滑雪場已進入封山模式，下個營運週末才能有人回來。

隨著夜幕降臨、天氣急速轉冷，極端低溫、飢餓、嚴重凍傷與飢餓感迅速侵蝕他們的身心。在絕望中，他們開始做出各種 生死抉擇與自救嘗試——包括從高處跳下、徒手順著鋼纜攀爬以及面對潛伏在山下的狼群威脅。這場惡劣自然與恐懼極限的考驗，逼迫他們面對求生本能與人性脆弱的最深層挑戰。

電影以單一極限環境下的生存懸疑張力鋪陳全劇，讓觀眾幾乎感同身受那種被天地隔絕、時間成敵的絕望感。《凍劫》融合了自然災害、心理壓力與生理挑戰，是喜愛刺激與極限存活題材觀眾的必看作品。

《宿主》。圖／MyVideo提供

《宿主》 4/17上線

《宿主》是一部 2013 年美國科幻恐怖電影，改編自作家史蒂芬妮·梅爾（Stephenie Meyer）的同名小說，由安德魯·尼可（Andrew Niccol）執導，主演包括瑟夏·羅南（Saoirse Ronan）、傑克·阿貝爾（Jake Abel）、麥斯·艾朗（Max Irons）、威廉·赫特（William Hurt）等。影片結合科幻、愛情與心理驚悚元素，講述人類被外星寄生體控制後，少數意志堅定者的反抗故事。

故事背景設定在外星寄生體已經入侵地球的世界。人類被一種名為「寄生者（Souls）」的外星生物佔據身體，取代宿主的意識，並掌控其行動。女主角 梅爾（Melanie Stryder）是少數免於完全被控制的人，她的意識仍留在體內，雖被寄生者「溫（Wanderer）」占據身體，但兩者必須共同生活與行動。

在寄生者與梅爾的意識互相衝突下，兩人逐漸建立微妙理解，梅爾尋求重回人類叛軍與愛人的懷抱，而「溫」也開始理解人類情感的複雜性。影片探索人性意志、愛情與自由意志的核心議題，並以緊張刺激的科幻場景呈現外星入侵的恐懼與道德抉擇。

影片融合科幻驚悚與情感戲劇，以瑟夏·羅南的細膩表演為核心，呈現寄生與共生的心理張力，同時討論在極端控制下，個體意志與愛情的可能性，是喜愛科幻與心理驚悚題材觀眾的必看之作。

《賈伯斯》。圖／MyVideo提供

《賈伯斯》 4/17上線

《賈伯斯》（英語：Jobs）是一部 2013 年美國傳記劇情電影，由Joshua Michael Stern執導，Ashton Kutcher主演，講述蘋果公司創辦人Steve Jobs從青年時期到創立科技帝國的奮鬥歷程。電影聚焦1970年代至2000年間賈伯斯的人生轉折，呈現他如何從叛逆青年成長為改變世界的科技領袖。

故事從賈伯斯年輕時期開始，他離開大學後四處探索人生方向，並在與好友Steve Wozniak 的合作下，於自家車庫創立Apple，開啟個人電腦革命。隨著Apple II的成功，賈伯斯迅速成為科技產業的新星，但他的強勢個性與管理風格，也逐漸在公司內部引發衝突。

在事業巔峰時期，賈伯斯因經營理念分歧被迫離開自己創立的公司，經歷人生低潮。然而他並未放棄，透過創立新公司與重新投入科技研發，最終回歸蘋果，帶領公司推出劃時代產品，重新奠定他在科技史上的地位。電影透過多個關鍵時刻，描繪這位天才企業家在理想、野心與人際關係之間的掙扎。

本片以傳記電影形式呈現賈伯斯的成功與挫折，不僅刻畫科技產業的競爭與創新，也探討領導力、夢想與代價，是喜愛真實人物故事、商業傳奇與科技題材的觀眾不可錯過的作品。

《即刻獵殺》。圖／MyVideo提供

《即刻獵殺》 4/17上線

《即刻獵殺》（英語：The Grey，香港片名《極地戰狼》）是一部 2011 年美國生存驚悚電影，由Joe Carnahan執導，本片結合極地求生與心理壓力題材，以殘酷自然環境中的人性掙扎為核心，被視為近年最具張力的生存題材電影之一。

故事描述一群在阿拉斯加油田工作的工人，在返程途中遭遇空難，倖存者被迫困在冰天雪地的荒野中。領隊奧特威必須帶領眾人穿越極端低溫與暴風雪環境，尋找逃出生天的機會。然而，比寒冷更可怕的是他們誤闖灰狼的領地，狼群開始在黑暗中尾隨，逐一獵殺這群無助的人類。

在生死邊緣的逃亡過程中，倖存者不僅要面對飢餓、凍傷與恐懼，也被迫直視內心的悔恨與信念。隨著同伴一個個倒下，奧特威逐漸明白，真正的敵人不只是狼群，而是人類在絕境中對生命意義的懷疑。電影透過極限求生的故事，探討死亡、信仰、勇氣與存在價值等深層主題。

本片以寫實風格呈現極地求生的殘酷與孤獨，結合驚悚、動作與哲學式敘事，不僅帶來強烈緊張感，也讓觀眾思考人在絕境中如何選擇活下去的理由。

《監獄實驗》。圖／MyVideo提供

《監獄實驗》 4/17上線

《監獄實驗》（英語：The Experiment）是一部 2010 年美國心理驚悚電影，由Paul T. Scheuring 執導，主演包括Adrien Brody、Forest Whitaker等人。電影改編自真實心理學研究「Stanford prison experiment」，並翻拍自 2001 年德國電影《Das Experiment》，透過極端情境探討權力、服從與人性的黑暗面。

故事描述 26 名志願者參加一項高報酬的心理實驗，他們被帶到一處封閉的模擬監獄環境中，並被隨機分成「獄警」與「囚犯」兩組，在嚴密監控下進行為期兩週的角色扮演。實驗規定不得使用暴力，但獄警必須維持秩序，而囚犯必須服從指令，一切行為都將被記錄與觀察。

隨著時間推移，原本單純的實驗逐漸失控。部分獄警開始沉迷於權力帶來的控制感，對囚犯進行羞辱與虐待，而囚犯在壓迫下也逐漸產生反抗與崩潰情緒。當管理者未及時終止實驗，情勢迅速升高為暴力衝突，參與者被迫面對人性最極端的一面。

電影透過密閉空間中的高壓情境，呈現人在權力結構下如何改變行為與道德界線，並探討在缺乏約束時，文明與理性可以多快崩潰，是一部結合心理學、社會實驗與驚悚元素的強烈作品。

《天際浩劫》。圖／MyVideo提供

《天際浩劫》 4/24上線

《天際浩劫》（英語：Skyline）是一部 2010 年美國科幻災難電影，由史特勞斯兄弟執導與製作，主演包括艾瑞克·貝福、史卡蒂·湯普森、唐諾·費森等。本片由曾參與《阿凡達》《2012》特效製作的團隊打造，以外星入侵與極限求生為核心題材，是2010年代具代表性的科幻災難片之一。

故事從一對情侶前往洛杉磯拜訪好友開始。某天清晨，天空突然出現詭異的藍色光束，凡是直視光芒的人都會被神秘力量吸走，隨後巨大外星飛船降臨城市，開始大規模捕捉人類。倖存者被困在高樓之中，只能眼睜睜看著整座城市逐漸淪陷。

隨著外星生物不斷逼近，主角一行人試圖逃離大樓尋找安全地點，但街道早已被怪物與飛行器佔據。面對無法理解的敵人與全面崩壞的世界秩序，他們只能在恐懼與絕望中尋找生存的機會。電影以密閉空間中的求生壓力與大規模毀滅場面交錯呈現，營造出強烈的末日氛圍。

《天際浩劫》以震撼視覺特效與壓迫感十足的節奏，描寫人類在未知力量面前的無力與掙扎，結合災難、科幻與驚悚元素，是喜愛外星入侵與末日題材觀眾不可錯過的作品。

《特種精英》。圖／MyVideo提供

《特種精英》 4/24上線

故事講述退役精英殺手丹尼·布萊斯（Danny Bryce）在一次意外中被迫重返黑暗世界。他的老戰友兼導師亨特（Hunter）遭到神秘組織綁架，丹尼為了拯救他，不得不與另一名同樣身經百戰的特種部隊菁英羅根·史派克（Spike）再度交鋒。兩人在多國之間追逐與對決，陷入錯綜複雜的陰謀與背叛漩渦。

電影以高速爆炸場面、密集肉搏與策略較量為核心，描繪菁英殺手之間的智勇對抗，以及他們在極限壓力下的忠誠與背叛抉擇。隨著任務一步步逼近真相，丹尼不僅要面對外部敵人，更要在道義與生存本能之間做出艱難選擇。

本片結合刺激動作場面與複雜角色心理，適合喜歡特種作戰、暗殺任務與間諜風格的觀眾。

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