2026金馬電影大師課／影帝梁朝偉談從影逾40年歷程 仍願為戲下苦功猛讀書

金馬影帝梁朝偉現身2026金馬電影大師課 傾談從影四十多年的心路歷程

金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作的「金馬電影大師課」，4月13日邀請曾獲三座金馬獎的影帝紀錄保持人梁朝偉率先開講，在另一位兩座金馬得主劉冠廷的主持與談下，分享他從影四十多年來的演員功課和獨門心法。劉冠廷一開場就緊張地笑說，因為梁朝偉太傳奇了，自己就好像拿到神燈的人，連開口要許什麼願都覺得難。

這場大師課吸引包括桂綸鎂、楊謹華、張榕容、柯佳嬿、曾敬驊、朱軒洋、王渝萱、張鈞甯、温貞菱、張詩盈、宋柏緯等上千位電影從業人員報名參加，金馬執委會之後也會將課程內容文字紀錄發布於金馬官網，讓廣大的創作者與影迷都能分享大師們的珍貴想法。

2026金馬電影大師課。圖/台北金馬影展提供

被讚「眼神有戲」 梁朝偉：眼神反映的是內心的東西

梁朝偉談到對表演的看法，他認為表演的重點是有沒有投入到狀態裡，如果在演戲的時候是放鬆而專注的話，表演就能進入狀況。他也提供一些可以幫助進入角色的方法，比如設計一些很小的東西，角色的精神狀態、狀況和背景設定，任何一種方法都可以。梁朝偉談到自己被盛讚的「眼神會演戲」的表演，他表示自己其實沒有刻意調眼神，反而覺得是眼神反映出自己內心的東西。

2026金馬電影大師課。圖/台北金馬影展提供

曾經一場戲拍40次 梁朝偉：我不知道王家衛要什麼

梁朝偉也提起和不同導演合作的經驗，比如和王家衛合作前常常見面聊天，因為在沒有劇本的時候，自己需要對導演很信任，要知道導演需要什麼，但他話鋒一轉說「雖然我不知道王家衛要什麼」。他表示，當年拍攝《阿飛正傳》時一場跟張曼玉吃梨子的戲，拍了三四十遍，王家衛也沒講為什麼，自己回家也很不開心，想說怎麼這麼簡單的鏡頭還做不到。直到他和侯孝賢導演合作《悲情城市》時，啟發他開始看文學小說，藉由豐富細緻又具體的描寫場景和反應去幫助表演，也開始改變他表演的方式，「直到有一天，我去看《阿飛正傳》自己的鏡頭時，我就知道自己的狀態，王家衛要我沒有表演的痕跡。」而大受影迷喜愛的喜劇《射鵰英雄傳之東成西就》，梁朝偉表示，因為是和熟悉的團隊工作所以很放鬆，而且導演劉鎮偉會示範給他看，笑說「比我演得更好笑！」

為新作狂讀書 被朋友笑「你是要考博士嗎？」

梁朝偉說到與新作《你是不會當樹嗎》匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達合作的經驗，表示導演寄了幾本腦神經科學、植物、哲學類的書給他，不僅讀了很多書，也說服自己就是腦神經科學家，還被朋友笑問：「你讀這麼認真是要考博士嗎？」梁朝偉也盛讚伊爾蒂蔻恩伊達很會引導演員，和她合作一點都不緊張。

2026金馬電影大師課。圖/台北金馬影展提供

影帝從影40餘年 希望多嘗試新東西

從影四十多年的梁朝偉，認為現在他會離開舒適圈，會跟其他不熟悉的團隊合作，更說：「現在是我表演的最後階段，沒有什麼好怕的，多嘗試一點新的東西。」生活作息自律的他，現在一天的生活就是起床、運動、吃飯、出去兜風，有空看電影、晚上回家做飯、看電視劇或看書。他說，自己開始運動是發覺演員需要很多能量，「如果體能狀態不夠好，又有鏡頭要演很多遍的話，如果一場哭很慘的戲有八個機位要拍，那會很想死啊！」最後他也給現場電影人一些建議：「把自己準備好，有機會的時候就會有很多人看到你。」

2026金馬電影大師課。圖/台北金馬影展提供

2026金馬電影大師課。圖/台北金馬影展提供

2026金馬電影大師課。圖/台北金馬影展提供

2026金馬電影大師課。圖/台北金馬影展提供

金馬執委會自2018年舉辦的「金馬電影大師課」，是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，邀請備受國際影壇敬重的大師級影人授課，為電影從業人員、電影相關科系師生點亮明燈。2024年更推出以推動產業國際規格人才培訓，促進電影人才與技術和國際接軌的「金馬海外工作坊」系列課程，今年特別規劃以「表演與創作」為核心，將帶領學員前往全球電影重鎮美國加州，拜師好萊塢頂尖表演教練。更多消息請密切關注👉金馬官網。