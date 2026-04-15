《最後一槍》泰國票房第一！取材自真實黑道建構殺手世界

《鬼聲泣》億萬團隊打造動作鉅片《最後一槍》（英文片名：The Last Shot）故事描述佩奇（索姆蓬倫帕尼特 飾）想要離開殺手這一行，但因為受到愛情、忠誠和復仇等外在因素的束縛，他被迫接下最後一單生意，他的未來都取決於這最後一槍……《最後一槍》將於4月10日全台大銀幕上映。

《鬼聲泣》億萬團隊打造動作鉅片《最後一槍》 勇奪泰國電影票房冠軍

《最後一槍》導演普提蓬納通（Putthipong Naktong）曾經執導過兩集《高校泰皇》、《青春之囚》等賣座泰國電影，其中首集《高校泰皇》更登上2021泰國本土電影票房冠軍，導演功力可見一班。他的新片《最後一槍》將帶領大家深入殺手的世界，體驗他們面對人情義理時的掙扎，幾乎可以說是泰國版《角頭》。鑒於導演過去的好口碑，《最後一槍》在泰國上映時，隨即勇奪該週的泰國電影票房冠軍。

《最後一槍》。圖/車庫娛樂提供

真實角頭現身指導《最後一槍》揭密黑道鐵律

為了拍攝《最後一槍》，普提蓬納通特別去訪問了一位已經退休的真實殺手，「在開始（田野調查）之前，我以為他們會像電影裡那樣令人生畏，但事實並非如此。很多人都很有禮貌、舉止得體。表面上，你根本看不出誰是殺手。」另外，他也知道了一些殺手這一行的「鐵律」，比如他們不會對女人和小孩下手，以及不會探聽雇主的真實身份，這些觀眾都可以在《最後一槍》裡面看到。值得一提的是，這位協助普提蓬納通取材的殺手，在田野調查結束後，還特別來到片場為劇組加油打氣。

泰國男星索姆蓬倫帕尼特（Somphol Rungphanit）曾經參演過兩集《高校泰皇》，這次在《最後一槍》裡飾演殺手「佩奇」，是他跟普提蓬納通的第三次合作。索姆蓬倫帕尼特表示，《最後一槍》的元素非常豐富，「片中包含一些恐怖元素，雖然並非鬼故事，但依然令人毛骨悚然。本片的動作場面帶有濃厚的港片風格，槍戰場面相當緊張刺激。」

另外，《最後一槍》對情感的刻畫也是一大看點。索姆蓬倫帕尼特說：「我在觀賞這部電影時多次落淚，特別是與女主角的對手戲，因為佩奇深愛著賽伊（泰國女星薩里卡薩特西爾普蘇帕飾演）。他的內心深處有著難以磨滅的傷痕，而愛是他性格的核心。他犯下的所有錯誤都是源自於愛。」《最後一槍》將於4月10日全台大銀幕上映。

《最後一槍》。圖/車庫娛樂提供

《最後一槍》前導預告01

《最後一槍》前導預告02

《最後一槍》正式預告

《最後一槍》。圖/車庫娛樂提供

《最後一槍》。圖/車庫娛樂提供

《最後一槍》。圖/車庫娛樂提供

《最後一槍》。圖/車庫娛樂提供