《尋秦記PLUS+多元宇宙版》古天樂超寵粉 加碼24分鐘花絮、公開「第三結局」！

香港開年話題動作巨製《尋秦記》回響極大 古天樂回饋粉絲推出驚喜加長版

萬眾期待，穿越經典，天命再啟！香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，今年年初在台灣上映後，也掀起一股「尋秦」熱潮，古天樂也寵粉推出加長了24分鐘的《尋秦記PLUS+多元宇宙版》，台灣將於4月17日上映，消息一出，讓不停敲碗加長版的尋秦迷再度陷入瘋狂，直呼終於等到了！

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》。圖/華映娛樂

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》滿足粉絲需求 加強項少龍一家的情感故事

延續港劇《尋秦記》，時隔25年上映的電影版，在今年年初的華人地區都掀起強大話題，古天樂和扮演善柔的騰麗名也分別都以《尋秦記》入圍了香港電影金像獎最佳男主角和最佳女配角，電影可說是口碑和票房雙贏！而古天樂及萱宣在年初也為了《尋秦記》再度一起來台宣傳，讓不少鐵粉感動不己，造成一片回憶殺，扮演秦王的林峰也來台灣謝票，更被大批影迷追問何時來台灣開演唱會，讓他直呼有些意外，但也非常開心！雖然時隔25年再出現的電影版讓影迷們看得開心，但仍有不少粉絲覺得少了以往經典的項少龍一家人的有趣互動及他與紅粉知己善柔的互動，古天樂在電影上映二個月後，便寵粉推出加長版本，滿足影迷對電影的所有期待。

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》。圖/華映娛樂

電影除了本片之外，再加入24分鐘的花絮，內容包含了項少龍一家人的趣互動，像是港劇中經典的「心型牛排」再度上桌，並又再秀出讓粉絲笑翻的港式英文對話！也增加了項少龍與善柔之間的互動，滿足港劇迷的期待。另外，也剪進了新加入角色張繼聰的搞笑和廖子妤的動作場面，讓劇情更加飽滿豐富，更讓劇迷最好奇的第三個與秦王有關的結局也會在此版中曝光，台灣發行商也加碼，上映時特別安排《尋秦記PLUS+多元宇宙版》版A3海報為隨票贈品，片名更加上特殊質感，影迷千萬不要錯過。

劇情簡介

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》將於2026年4月17日上映，更多電影資訊，請上👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團。

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》。圖/華映娛樂

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》。圖/華映娛樂

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》海報。圖/華映娛樂