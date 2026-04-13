《魅影巨星》靈感來自泰勒絲演唱會！A24名導：「聖母瑪莉」非安海瑟薇莫屬

安海瑟薇漂髮化身《魅影巨星》 名導受瑪丹娜影響寫「狂熱頌歌」

由鬼才名導大衛羅利（David Lowery）編導，「金獎製造機」A24製作的話題強片《魅影巨星》（Mother Mary），即將在4月17日於台灣與美國同步獻映。本片是大衛羅利作為流行音樂粉絲的狂熱頌歌，因此片中主角流行巨星「聖母瑪莉」融合了瑪丹娜（Madonna）、女神卡卡（Lady Gaga）、泰勒絲（Taylor Swift）、碧昂絲（Beyonce）等多位流行天后元素打造而成。大衛羅利也在撰寫劇本的過程，以及拍攝時分享他的專屬歌單與片單，讓劇組更加融入作品氛圍。

而「聖母瑪莉」一角尤其重要，大衛羅利認為需要一位帶有巨星光環、被大眾期待，並具有跨世代粉絲的名人演出。在他眼中，無人能與已經入行25年的「奧斯卡得主」安海瑟薇（Anne Hathaway）擁有相同的標誌性氣質，因此邀請她領銜主演。準備的過程中，安海瑟薇不僅產生共鳴，也做出屬於自己的詮釋，更主動提出漂髮這個嶄新造型，將這位擁有華麗氣場，卻也瀕臨崩潰的流行天后塑造得更加立體。

《魅影巨星》。圖/采昌國際多媒體

《魅影巨星》融合「這幾位」天后 大衛羅利創專屬歌單寫劇本

結合流行音樂與詭譎超自然元素的《魅影巨星》，是導演大衛羅利作為流行音樂粉絲的一首狂熱頌歌，因此片中主角「聖母瑪莉」融合了「流行女皇」瑪丹娜對於大衛羅利年輕時的影響，以及當今女神卡卡、泰勒絲與碧昂絲等多位流行天后的超人氣。大衛對此分享：「我從小信奉天主教，所以我的父母非常反感瑪丹娜，在他們眼裡，她侵犯了所有神聖的事物。這讓十歲的我更想聽她的歌；隨著我長大，我在流行音樂中找到了我父母在教堂裡找到的，那神聖和狂喜的東西。」進而打造出片中具有開創性與充滿挑戰精神的巨星角色。

安海瑟薇親自演唱原創歌曲〈Burial〉

大衛羅利也在撰寫劇本的過程，以及拍攝時向劇組分享，他集結「流行天后」泰勒絲、「創作才女」蘿兒（Lorde）、「混血女聲」海爾希（Halsey）、「搖滾女王」聖玟森（St. Vincent）等風格多元的專屬歌單；同時也放映了金球獎最佳外語片《秋光奏鳴曲》（Autumn Sonata）、電影大師史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）執導的《大開眼戒》（Eyes Wide Shut）、紀錄片《瑪丹娜：真實或大膽》（Madonna: Truth or Dare）與演唱會電影《泰勒絲：舉世盛名巡迴演唱會》（Taylor Swift: The Reputation Stadium Tour）等作品，讓劇組更加融入作品氛圍。

《魅影巨星》只能讓安海瑟薇演出 化身天后主動漂金髮登場

在《魅影巨星》當中，「聖母瑪莉」一角尤其重要，大衛羅利認為需要一位帶有巨星光環、被大眾期待，並具有跨世代粉絲的名人演出。在他眼中，無人能與已經入行25年的「奧斯卡得主」安海瑟薇擁有相同的標誌性氣質，因此邀請她領銜主演，並表示：「聖母瑪莉需要一位已經在公眾視野中，能夠帶著自然名人威望走來的人。我想利用那種擁有跨世代粉絲的人所帶來的共鳴，而安海瑟薇提供了這一切，甚至更多。」

而在準備過程當中，安海瑟薇也對角色產生共鳴，並做出屬於自己的詮釋，與劇組大量溝通，甚至主動提出漂髮新造型，以一頭淺色金髮並帶有燒焦感的髮根亮相，將這位擁有華麗氣場，卻也瀕臨崩潰的流行天后塑造得更加立體。細緻的造型設計，也讓導演驚嘆：「當她頂著那顆頭走出來，我們彷彿是突然初次見到這角色，並確切地知道她處於人生中哪個階段。」

《魅影巨星》。圖/采昌國際多媒體

這部入選金馬奇幻影展開幕秒殺強片，由安海瑟薇與麥凱拉柯爾（Michaela Coel）共同演出，為觀眾帶來衝擊內心也令人戰慄感官體驗的強檔新片《魅影巨星》，即將在4月17日於台灣與美國同步獻映。欲知本片最新消息，請上電影👉官方臉書粉絲團。

劇情簡介

本片劇情描述傳奇流行巨星「聖母瑪莉」（安海瑟薇飾演），在歷經情緒潰堤之下突然中止巡演。等她準備以一場復出演唱會重返舞台時，為了打造全新又完美的舞台形象，她重新找上疏遠多年的好友，也是曾為她打造巨星形象的服裝設計師「珊」（麥凱拉柯爾飾演）。兩人睽違已久再度重逢，隨著再度被拉回彼此生活，那些過往被埋藏的情感與傷痕也逐漸浮現…。

《魅影巨星》台灣官方改造篇預告

《魅影巨星》。圖/采昌國際多媒體