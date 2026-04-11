《殺木池：鬼水禁地》票房破12億！金惠奫大膽勇闖惡靈水庫

《鬼病院》團隊最新恐怖鉅獻 《殺木池：鬼水禁地》空降韓國票房冠軍

《鬼病院：靈異直播》團隊最新恐怖鉅獻《殺木池：鬼水禁地》（Salmokji: Whispering Water）由《背著善宰跑》金惠奫、《酒醉羅曼史》李鐘圓、《機智醫生生活》金準韓、《金字塔遊戲》張多皒精彩共演。4月8日在韓國上映後，空降韓國票房冠軍！目前累積票房超過12億韓元（資料來源：KOFIC，截至4月8日），在韓國知名入口網站「NAVER」的觀眾評分高達9.49分，入口網站「DAUM」的觀眾評分10分，韓國最大連鎖電影院「CGV」網站的觀眾滿足度高達91%，口碑沸騰，許多觀眾都嚇到大讚：「嚇到都變瘦了！」、「被嚇到狂罵髒話！」、「絕對不要自己一個人去看，會不敢回家！」、「原本想說不會恐怖到哪裡去吧，結果一出影廳就腿軟！」

取材自韓國最凶真實靈異恐怖禁地

《殺木池：鬼水禁地》啟發自韓國最凶真實靈異恐怖禁地「殺木池」，它是位於韓國忠清南道禮山郡的一座水庫，這個地方一直吸引許多釣客前來釣魚，但許多釣客常在這裡遇到一些靈異事件，像是看到穿著白衣的女鬼，或是以為朋友掉到水底等。而會讓「殺木池」成為韓國人眾所皆知的恐怖禁地，源自於韓國知名恐怖綜藝節目《深夜怪談會》。

《深夜怪談會》會請藝人介紹節目所收到的觀眾投稿的恐怖故事，2022年在節目上所介紹的「殺木池」堪稱是節目開播後話題度最高的恐怖故事，目前在YouTube的觀看次數已逼近250萬！投稿的觀眾是一名物理學博士，她坦言自己原本不相信這世上有鬼神，直到某天晚上她開車回家時，被導航引到「殺木池」後所發生的一連串恐怖怪事，才讓她相信這世上有看不見的存在。後來這名觀眾也受節目之邀，重返「殺木池」回顧當時的情況，沒想到當晚她回家後，又發生家裡突然停電，但同時吹風機突然自己啟動等怪異現象，再度引起觀眾討論。

韓國最強幽靈獵人和巫覡也沒轍 警告千萬不要靠近！

節目播出後，也吸引了韓國知名YouTuber「GHOST HUNTER尹時元」前往「殺木池」探險。尹時元從2011年開始所經營的頻道目前有88萬4千多名的訂閱者，號稱是「韓國NO.1懸疑恐怖頻道」！YouTuber尹時元會帶著一些偵測鬼怪的科技儀器，前往靈異場所或凶宅尋找鬼的蹤跡，甚至還會替遭遇靈異事件的訂閱者們解決問題。而尹時元在探訪「殺木池」的過程中，透過科技儀器強烈感受到一些看不見的存在的力量，他也表示這是他至今探訪的所有靈異場所中，感到最毛骨悚然的地點。一同前往的巫覡也感應到此處有許多惡靈，警告好奇的觀眾千萬別輕易到此處試膽。因此以如此凶惡的靈異地點為題材的《殺木池：鬼水禁地》在上映前就引起關注，上映後也吸引了許多觀眾到電影院試膽！

《殺木池：鬼水禁地》故事敘述在有著許多詭異傳聞的水庫殺木池的街景圖中，竟被捕捉到前所未見的不明物體。在今天之內必須完成二次拍攝的製作人秀仁（金惠奫 飾）和拍攝團隊，一同前往殺木池。開始拍攝時，原本失蹤的前輩教植（金準韓 飾）突然現身，且接二連三地發生不可思議的怪事，讓拍攝團隊陷入極大的混亂中。在這恐怖的情況下，基泰（李鐘圓 飾）陪在秀仁身邊，卻一起身陷更深遠之處。那是個絕對無法活著離開的地方……年度恐怖懼獻《殺木池：鬼水禁地》4月24日（五）在臺上映！

《殺木池：鬼水禁地》韓國預告

《殺木池：鬼水禁地》。圖/車庫娛樂提供

《殺木池：鬼水禁地》。圖/車庫娛樂提供

《殺木池：鬼水禁地》。圖/車庫娛樂提供

《殺木池：鬼水禁地》。圖/車庫娛樂提供

《殺木池：鬼水禁地》。圖/車庫娛樂提供

《殺木池：鬼水禁地》。圖/車庫娛樂提供