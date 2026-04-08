《舞林殺手》佐久間大介訪台見粉絲 演舞癡被提醒「跳太好」

《舞林殺手》佐久間大介揣摩角色太入戲 兇狠眼神嚇壞Snow Man團員

佐久間大介挑戰「肢障」殺手，被導演糾正「你跳太好了！」

日本人氣偶像團體Snow Man成員佐久間大介，為宣傳電影作品《舞林殺手》，特別快閃台灣兩天一夜會影迷，與超過千名台灣粉絲歡樂互動、面對面分享電影拍攝的點滴。隔日在接受台灣媒體訪問時，佐久間大介開心表示對台灣粉絲們的熱情印象深刻，直呼「大家都好寵我！」

他也再次回憶起十八年前和前輩Arashi一起來台時，對台灣印象最深刻的就是路上滿滿的機車，「我當時心想，真想試試看在台灣騎機車的感覺！」同時，他也坦言那是自己人生第一次出國，也第一次發現，原來出了日本，台灣也有這麼多熱情的粉絲歌迷，讓他感到相當嚮往，期待自己有一天也可以創造出像前輩這般美好的舞台場景。

日本人氣偶像團體Snow Man成員佐久間大介來台宣傳主演電影《舞林殺手》。圖／天馬行空提供

此外，他也開心地當著台灣記者們的面再次大秀中文，從「演唱會」到「偶像」等單字都信手拈來。他表示幾年前Snow Man全體成員有一起學過中文，這次在台灣的電影見面會上，看著粉絲們的問題小卡，讓他想起了許多當年學習過的單字，相當懷念！

日本人氣偶像團體Snow Man成員佐久間大介來台宣傳主演電影《舞林殺手》。圖／天馬行空提供

提起此次飾演的殺手角色戴亞，佐久間大介表示自己在準備角色時入戲太深，日常眼神經常變得太兇狠，讓其他Snow Man成員一直忍不住關心「你還好嗎？」此外，他也分享到，自己小時候的個性很害羞、怕生，加上雖然很喜歡跳舞，但學習過程中還是有抗拒的時候，這些感受其實都跟主角戴亞的背景很相像，因此在塑造角色上，也加入了許多自己小時候的經驗。

《舞林殺手》佐久間大介首次擔綱主演。圖／天馬行空提供

他也進一步分享了自己的學舞開端，「我們家有三個兄弟，我排行老二，小時候媽媽一直很希望我們其中有人喜歡跳舞，而剛好我接觸跳舞後非常喜歡，滿足了媽媽的心願，一直以來，家人們也一直很支持我的演藝事業！」

然而，擅長跳舞的佐久間大介，在片中卻必須演出一個跳舞零零落落的殺手，這讓他幽默表示，「跳不好比跳得好還要難！因為只要有練習就可以跳得好，但是要跳不好就必須保持『不練習』狀態，一稍微練習就會不小心跳太好！」這也讓導演內田英治在拍攝過程中不斷提醒，「你跳太好囉！這個階段的戴亞還不會跳得這麼好！」《舞林殺手》已正式在台上映。

《舞林殺手》劇照。圖／天馬行空提供

劇情簡介

一群年齡、性格迥異的職業殺手，接下一單高額賞金的任務。他們的目標是幹掉黑道老大本條平藏，唯一能接觸他的方式，竟然是贏得舞蹈比賽！沒有經驗、沒有默契、也沒有幹勁，一支臨時拼湊的隊伍，竟要挑戰認真的舞蹈比賽？因為「過去曾有舞蹈經驗」臨時成軍的奇葩隊伍，包括：現任孤兒院輔導員、實則為傳說級的前殺手「戴亞」（佐久間大介 飾）；此次任務的召集人、風間組的二當家「熊城」（椎名桔平 飾）；討厭群體行動的冷酷殺手「桐生」（中本悠太／NCT 飾）；性格火爆卻富有義氣的殺手「阿新」（青柳翔 飾）；落魄的前黑道大叔「村雨」（小澤仁志 飾）。原本水火不容的殺手們逐漸被舞蹈的魅力吸引，不知不覺中成了名副其實的「舞林殺手」，一路過關斬將，朝冠軍之路晉級？！更多電影相關資訊請洽👉天馬行空粉絲團。

《舞林殺手》海報。圖／天馬行空提供