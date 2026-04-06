《飛吧！熊鷹》12年追鷹全紀錄！吳念真旁白、林強配樂攜手打造紀錄片

在台灣紀錄片領域占有一席之地的《老鷹想飛》，曾創下全台勇破千萬票房佳績，並奠定導演梁皆得「鳥類紀錄片大師」地位。延續對自然與飛羽生命的關注，梁皆得後續持續推動「跨越海洋的飛翔四部曲」影像計畫，並陸續推出《尋找神話之鳥》與《守護黑面琵鷺》，紀錄珍稀鳥種在台灣這片土地的生存故事。

不過最讓人驚喜的是，2026年他竟帶來計畫之外的全新作品《飛吧！熊鷹》，將鏡頭對準台灣山林中最神秘、最難一見的頂級猛禽「熊鷹」。全片歷時12年拍攝，深入南橫公路與屏東部落，透過珍貴影像完整呈現熊鷹的生命歷程與生存環境，同時也記錄學者、賞鳥人與部落族人長年守護的身影。結合壯闊空拍、細膩跟拍、文化與保育議題的深度探討，以及吳念真的旁白，與林強的配樂，讓全片不僅展現震撼視覺，更引領觀眾重新思考人與自然的關係。《飛吧！熊鷹》即將在5月15日於全台感動獻映。

《飛吧！熊鷹》珍貴畫面曝光 梁皆得揭拍攝辛酸：常空手而歸

《飛吧！熊鷹》以台灣最具神祕色彩的猛禽「熊鷹」為核心，並由長年研究熊鷹、被譽為「太極鷹王」的學者孫元勳帶領觀眾深入山林，逐步揭開熊鷹鮮少曝光的行為與生態。本片不僅捕捉熊鷹難得一見的珍稀畫面，更真實呈現追鷹過程中的艱辛與等待，以及守護行動背後的堅持與信念。

導演梁皆得透露現在推出這部電影，完全是個意外插曲：「本本來想在『跨越海洋的飛翔四部曲』都完成後，再慢慢進行熊鷹的拍攝計劃，因為熊鷹是很稀有、很難得一見的珍貴稀有猛禽。幾年前得知孫老師在南橫的研究有意外進展，加上孫老師即將退休，於是加緊火力投入熊鷹拍攝，因為拍攝熊鷹，是我多年以來的夢想。」他也進一步向觀眾分享拍攝心境：「熊鷹是很難得一見的猛禽，光看到牠就要碰運氣了，更別說拍到牠難得一見的各種行為。所以可想而知，這部影片讓我投入非常多的時間，但常空手而歸。不過漫長的等待總是會有回報，全片畫面都是等待之後的收穫，在影片裡跟大家分享這些難得一見的畫面，相信大家會有驚奇的。」

《飛吧！熊鷹》將鏡頭對準台灣山林中最神秘、最難一見的頂級猛禽「熊鷹」。圖／采昌國際提供

吳念真旁白、林強配樂加持 《飛吧！熊鷹》質感再度升級

為了完整呈現熊鷹的「鷹」姿，劇組歷時12年拍攝，透過高空空拍與近距離跟拍交錯運用，打造兼具震撼與細膩的影像語言。聲音表現上，也再度邀請到知名導演吳念真擔綱旁白，以溫厚聲線引領觀眾走入山林。音樂則由金馬獎最佳原創電影音樂得主林強操刀，為影像注入更深層情感。不僅如此，全片也觸及熊鷹羽毛在部落文化中的象徵意義，細膩呈現傳統價值與生態保育之間的拉鋸，並探討「仿真羽毛」的替代可能，這也讓本片不僅止於自然觀察，更延伸到文化與倫理層面的思辨。兼具視覺震撼與人文深度，絕對是融合自然紀錄、文化觀察與環境教育的重要作品。

這部由台灣鳥類紀錄片大師梁皆得耗時12年打造的震撼新作《飛吧！熊鷹》，本片描述在台灣的群山深處，熊鷹宛如只存在於傳說與凝望之間的身影。牠是台灣最壯碩、也最夢幻的猛禽，巨大卻難以接近，現身時有如王者降臨，隱身時又悄然無息。熊鷹雖然不是台灣特有種，卻深深嵌入這片土地的靈魂。對排灣族與魯凱族而言，牠不只是飛翔的生命，更是祖靈的化身。熊鷹的羽毛，亦象徵榮耀與身分，具有世代傳承的文化重量。

2003年起，學者孫元勳踏入人跡罕至的山林，展開一場漫長的追尋。他與學生、助理深入險峻地形，在濕滑山區騎行、在崩塌邊緣前行，只為捕捉熊鷹那稍縱即逝的身影。當傳統與保育產生拉扯，孫元勳與工藝師鍾金男攜手，嘗試以仿真羽毛開啟全新可能性。他們試圖回答一個困難卻迫切的問題：從小熊鷹破殼而出，直到牠們在風雨與試煉中學會飛翔，在尊重文化的同時，我們該如何讓熊鷹繼續翱翔天際？欲知本片最新消息，請上👉電影官方臉書粉絲團。

《飛吧！熊鷹》海報。圖／采昌國際提供