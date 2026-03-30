《橡樹街末日》穿越恐龍時代！安海瑟薇x伊旺麥奎格 超驚險求生

最受台灣影迷喜愛的好萊塢女星安海瑟薇回來了！今年帶著多部大銀幕作品與觀眾見面。華納兄弟已發佈由「科幻鬼才」J. J.亞伯拉罕監製的暑假大片《橡樹街末日》前導預告，曝光由安海瑟薇與男星伊旺麥奎格組成了家庭，居住的「橡樹街」卻在一連串耀眼的未知光芒影響下，整個社區一起被穿越回恐龍時代！預告充滿奇幻與科幻感，結尾更傳出震撼人心的恐龍怒吼，與安海瑟薇一家人的尖叫聲，讓影迷十分期待這部暑期大片。

《橡樹街末日》描述當一場神秘的宇宙事件，撕裂了寧靜的橡樹街社區後，整個社區竟被傳送到某個未知之地，普拉特一家人很快就發現：生存關鍵取決於當一家人置身於難以辨認的環境時，是否能夠緊密地團結在一起。

《橡樹街末日》預告。圖／Warner Bros.

《橡樹街末日》預告。圖／Warner Bros.

《橡樹街末日》由安海瑟薇與伊旺麥奎格領銜主演，其他的演員還包括梅西史黛拉以及克利斯汀康佛瑞。編劇兼導演是大衛羅伯特米切爾，製片包括J. J.亞伯拉罕、漢娜明格拉、強柯恩、大衛勞勃米契、麥特傑克森以及湯米哈波，執行製片則包括克里斯班德、傑克韋納、瓊安李以及莉安史東布瑞克。

《橡樹街末日》預告。圖／Warner Bros.

《橡樹街末日》預告。圖／Warner Bros.

導演大衛羅伯特米切爾率領的幕後工作團隊包括攝影指導麥克喬拉基斯、美術指導下口瑪雅、剪接師約翰艾克索瑞德、配樂師麥可吉亞奇諾以及服裝設計師艾琳貝納赫。華納兄弟影業呈獻、A Bad Robot製片公司暨傑克森電影公司製作、大衛羅伯特米切爾作品，《橡樹街末日》將由華納兄弟影業負責全球發行。《橡樹街末日》今年8月大銀幕鉅獻。

《橡樹街末日》（The End of Oak Street）。圖／華納兄弟