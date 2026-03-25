《追殺比爾：完全血腥事件》浴血「新娘」血償復仇 昆汀塔倫提諾暴力美學代表作

昆汀塔倫提諾最具野心的代表作！《追殺比爾：完全血腥事件》

昆汀塔倫提諾暴力美學代表作《追殺比爾》《追殺比爾2：愛的大逃殺》上映逾20年，首度以完整合剪版之姿登上大銀幕， 此次版本不僅收錄過去從未公開的珍貴片段，更以「一刀未剪」的275分鐘完整呈現，並由昆汀塔倫提諾親自監督全新4K修復，導演更表示，「這部電影一定要在電影院大銀幕觀看！」外媒Collider影評稱《追殺比爾：完全血腥事件》為昆汀塔倫提諾最激動人心、也最具野心的作品，這部極致復仇史詩展現了導演最具實驗性和玩味的一面。

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

在接受《Vogue》雜誌採訪時，劉玉玲談到了她參與塑造「御蓮」這個角色的過程，她表示當初在閱讀劇本時自己對御蓮的構想與塔倫提諾不同：「這件和服原本差點就不是和服了。昆汀最初想讓我穿完全不同的衣服，他想讓我穿那種共產主義風格的灰色服裝（請參照御蓮的得力助手蘇菲，她總是穿著一件式翻領連身裙）。但我看到了完全不同的東西，我看到了御蓮身上有一種優雅的女性氣質，那正是我想要保留的。」因此劉玉玲建議御蓮穿著在日本象徵女性典雅氣質的和服，她說和服的黑白配色靈感來自於昆汀之前的電影《黑色追緝令》，在那部片中山謬傑克森與約翰屈伏塔飾演的殺手，總在執行任務時身著白襯衫、黑西裝，並打著領帶，兼顧帥氣時髦之餘也凸顯了他們的專業形象，與劉玉玲心目中石井御蓮冷酷又端莊的模樣不謀而合。

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

眾所皆知，昆汀塔倫提諾相當喜愛深作欣二導演的《大逃殺》，因此他會邀請在其中表現亮眼的栗山千明參與《追殺比爾》演出也就不足為奇了。栗山千明所飾演的美少女殺手保鑣GOGO長相甜美、狠勁十足，在電影裡以流星錘與「新娘」決鬥。沒想到「新娘」還沒受傷，導演昆汀塔倫提諾倒是先掛彩，於拍攝過程中不小心被栗山千明的鐵球打到頭，作為一則趣聞流傳至今。《追殺比爾》為人津津樂道的故事還不只這一個，在電影裡「新娘」拿起服部半藏的武士刀後，用刀子將擲來的棒球砍成兩半，觀眾可能不知道，這幕精彩的畫面竟是由鄔瑪舒曼的替身演員佐伊貝爾實際拍攝，沒有依靠道具與特效，展現《追殺比爾》動作團隊深厚的功底。

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

昆汀塔倫提諾的作品向來以充斥髒話和高密度對白著稱，經常出演昆汀電影的山謬傑克森更是把這一風格發揮到極致，「Mother Fucker」宛如他的代名詞。而《追殺比爾》是昆汀第一部台詞中「幹（Fuck）」少於100次的電影，總共只出現17次。但血腥程度不減反增，「青葉屋大戰」所使用的血漿量還打破了當時的紀錄，這次《追殺比爾：完全血腥事件》將以全彩呈現這場精彩戰鬥，想體驗原汁原味《追殺比爾》的粉絲千萬不能錯過！

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供

《追殺比爾：完全血腥事件》。圖／車庫娛樂提供